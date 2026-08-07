Doble rescate en Picos de Europa: un espeleólogo polaco con una indisposición y un montañero que se había perdido

Doble rescate en la montaña asturiana. Un espeleólogo polaco y un montañero tuvieron que ser evacuados este viernes por el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado. El primero, al sufrir una indisposición cerca de la aguja de Enol; y el segundo, al perderse y verse incapaz de alcanzar el refugio de Vegarredonda, en Cangas de Onís.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso a las 2.18 horas de la madrugada. En la llamada se explicaba que un integrante de un grupo de espeleólogos polacos, que llevaban tres días en Picos de Europa, se sentía mal. Inmediatamente, se movilizó por tierra a dos bomberos rescatadores y a la médica rescatadora.

Tras llegar al punto en el que se encontraba el afectado, la médica procedió a su atención. Debido al estado del varón, se optó por su traslado con el helicóptero medicalizado, para lo que fue necesario aguardar a que pudiera salir de base e ir hasta la zona. Pasadas las 9.15 horas, los rescatadores llegaban con el afectado al Hospital de Arriondas.

Mientras se encontraban atendiendo esta intervención, la sala del 112 recibió otra llamada de un varón que indicaba que se había perdido haciendo una ruta por los Picos de Europa. Según explicó, había pernoctado en la zona, pero estaba agotado y sin agua; y aunque se encontraba acompañado por un grupo de personas, que se dirigían al refugio de Vegarredonda, él se sentía agotado.

Los rescatadores, a bordo de la aeronave medicalizada, acudieron al punto donde se encontraba el hombre y lo trasladaron hasta el refugio.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de Cantabria y Castilla y León.