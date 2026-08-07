Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Doble rescate en Picos de Europa: un espeleólogo polaco con una indisposición y un montañero que se había perdido

El científico fue evacuado al Hospital de Arriondas, mientras que el otro varón se quedó en el refugio de Vegarredonda

Uno de los rescates en Picos de Europa.

Uno de los rescates en Picos de Europa. / SEPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alicia García-Ovies

Oviedo

Doble rescate en la montaña asturiana. Un espeleólogo polaco y un montañero tuvieron que ser evacuados este viernes por el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado. El primero, al sufrir una indisposición cerca de la aguja de Enol; y el segundo, al perderse y verse incapaz de alcanzar el refugio de Vegarredonda, en Cangas de Onís.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso a las 2.18 horas de la madrugada. En la llamada se explicaba que un integrante de un grupo de espeleólogos polacos, que llevaban tres días en Picos de Europa, se sentía mal. Inmediatamente, se movilizó por tierra a dos bomberos rescatadores y a la médica rescatadora.

Tras llegar al punto en el que se encontraba el afectado, la médica procedió a su atención. Debido al estado del varón, se optó por su traslado con el helicóptero medicalizado, para lo que fue necesario aguardar a que pudiera salir de base e ir hasta la zona. Pasadas las 9.15 horas, los rescatadores llegaban con el afectado al Hospital de Arriondas.

Mientras se encontraban atendiendo esta intervención, la sala del 112 recibió otra llamada de un varón que indicaba que se había perdido haciendo una ruta por los Picos de Europa. Según explicó, había pernoctado en la zona, pero estaba agotado y sin agua; y aunque se encontraba acompañado por un grupo de personas, que se dirigían al refugio de Vegarredonda, él se sentía agotado.

Los rescatadores, a bordo de la aeronave medicalizada, acudieron al punto donde se encontraba el hombre y lo trasladaron hasta el refugio.

Noticias relacionadas y más

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de Cantabria y Castilla y León.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
  2. Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
  3. Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos de gravedad
  4. Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
  5. El gran shock del desprendimiento en la Ruta del Cares en pleno trasiego de turistas: 'Se escuchó un ruido fuertísimo y empezaron a caer rocas
  6. Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
  7. Muere tras caer al intentar trepar por un edificio de Colunga
  8. Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”

El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros

El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros

"Que ninguna mujer tenga que vivir bajo miedo", claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja

"Que ninguna mujer tenga que vivir bajo miedo", claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja

Los agentes de la Guardia Civil expresan su "consuelo" por las muestras de "cariño" tras el asesinato de Laura Cruz

"Hasta que me mate no va a parar": advirtió a sus amigas la guardia civil Laura Cruz, asesinada en el cuartel de Llanes por su exmarido, también agente

"Hasta que me mate no va a parar": advirtió a sus amigas la guardia civil Laura Cruz, asesinada en el cuartel de Llanes por su exmarido, también agente

Ya hay previsión meteorológica oficial para el día del eclipse y en Asturias no pinta muy bien

Ya hay previsión meteorológica oficial para el día del eclipse y en Asturias no pinta muy bien

Doble rescate en Picos de Europa: un espeleólogo polaco con una indisposición y un montañero que se había perdido

"Algo falló", alertan las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que reclaman armeros para evitar robos de pistolas y denuncian que el cuartel de Llanes no tiene cámaras

"Algo falló", alertan las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que reclaman armeros para evitar robos de pistolas y denuncian que el cuartel de Llanes no tiene cámaras

"No os vamos a dejar solos": cientos de personas muestran su apoyo a los hijos de la guardia civil asesinada en Llanes por su expareja

"No os vamos a dejar solos": cientos de personas muestran su apoyo a los hijos de la guardia civil asesinada en Llanes por su expareja
Tracking Pixel Contents