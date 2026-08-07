La fiesta desemboca en Ribadesella: llega el gran día del Descenso del Sella

La fiesta de les Piragües es la única celebración asturiana declarada de Interés Turístico Internacional. Este año regresa con la edición número 88 del Descenso del Sella en un fin de semana que promete diversión para todos los públicos, ya sean amantes del deporte o no. Son miles de personas las que todos los años siguen de primera mano esta fiesta que, como novedad, retransmitirá el recorrido de los palistas mañana por primera vez en una pantalla gigante. Se colocará en la plaza Reina María Cristina de Ribadesella, meta del Descenso, a partir de las 12.00 horas. El objetivo está claro: poder disfrutar todos juntos del desarrollo de la prueba en compañía de vecinos y visitantes.

Aunque los actos de esta semana de Piragües se vienen sucediendo desde el lunes, este sábado llega el plato fuerte con la celebración del 88 Descenso Internacional del Sella, que saldrá a las 12.00 horas desde Arriondas, tras el tradicional desfile y el pregón, que correrá a cargo de el exfutbolista Santi Cazorla. La diversión está asegurada en Ribadesella. Tras la actuación de las orquestas La Misión y Ráfaga, esta noche llega el tercer concierto con el grupo Eureka, en la Plaza Nueva, a partir de las 23.00 horas.

Ambiente en las calles de Ribadesella por la fiesta de les Piragües. / Cedida a LNE

Otra de las atracciones de Ribadesella estos días, es el manto de luz que colocó el ayuntamiento de Ribadesella y que pone techo a la calle Gran Vía con una iluminación integrada por los colores de la bandera de Piragües: rojo, amarillo, verde, blanco y azul. Además, la Casa de Cultura acoge hasta el 14 de agosto una exposición titulada "Recuerdos: el Descenso y les Piragües", obra de la Asociación Etnográfica de Ribadesella.

Este sábado, día grande de Piragües, más de 1.200 palistas procedentes de diferentes países participarán en la 88 edición del Descenso, que promete unir tradición, deporte, y emoción en la misma cita. A partir de la una de la tarde el foco de la competición se centrará en el puente de Ribadesella, meta oficial del Descenso Internacional del Sella, donde los palistas alcanzarán la gloria y donde recibirán los aplausos del numeroso público que espera en la capital riosellana la llegada de las piraguas.

A partir de las 14.40 horas será la recepción del tren del Sella, en la estación de Lloviu, de la mano de los vecinos de Lloviu y Santianes hasta llegar a los campos de Oba, donde se celebrará una comida campestre. Como broche de oro de las fiestas, a las 20.00 horas tendrá lugar el desfile de Campeones del Sella por las calles de Ribadesella, organizada por las asociaciones La Marea del Sella y Entaína.