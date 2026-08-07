Ya hay previsión meteorológica oficial para el día del eclipse y en Asturias no pinta muy bien

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha dado respuesta este viernes a una de las preguntas del año: qué tiempo hará el día del eclipse, el próximo 12 de agosto, en los territorios de España atravesados por la franja en la que se podrá observar el fenómeno. Las previsiones generales para la Península son halagüeñas, con cielos en general poco nubosos o despejados. Pero no así para Asturias, donde el sol tendrá difícil para hacerse ver.

Según Sergio Fernánez, delegado de la AEMET en Cantabria, aún es pronto para dar un pronóstico exacto por territorios, si bien hay algo claro: es poco probable que haya precipitaciones y se espera un tiempo estable. Ahora bien: "Puede haber nubes bajas, aunque todavía con bastante incertidumbre de en qué zonas predominarán los cielos nubosos y en cuáles puede haber intervalos de nubes y claros que permitan ver el eclipse".

Así las cosas, Fernández invita a esperar al lunes, para poder precisar "un poco más" sobre el tiempo del que disfrutarán los asturianos y los miles de turistas que andarán el día 12 por la región y quieren ver el eclipse solar total, previsto entre las 19.30 y las 21.21 horas. La oscurad total llegará entre las 20.27 y las 20.29 horas, con una duración máxima de dos minutos que variará en función de la zona elegida para verlo.

En la AEMET avisan de que "es posible que se formen intervalos de nubes de evolución en la Cordillera Cantábrica y Picos de Europa" por la tarde. Pero todo está por ver. Lo que no habrá que preocuparse es por el frío, ni tampoco será un día de excesivo calor: las temperaturas máximas se situarán entre 24 y 27 ºC en el litoral y entre 27 y 30 ºC en el interior de Asturias. El viento será flojo y del Norte.

Lo que sí habrá que tener cuidado en Asturias es con los incendios, pues el nivel de peligro puede ser muy alto en la zona del Suroccidente y en la divisoria con la provincia de León, según la AEMET.

Resto de España

La estabilidad atmosférica dominará en buena parte de España durante el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, pero el área cantábrica estarán entre las principales excepciones. La AEMET apunta a que, al final de la tarde y coincidiendo con la hora del fenómeno, podrían predominar los cielos nubosos o cubiertos por nubes bajas en toda la cornisa cantábrica, lo que podría dificultar su observación.

El panorama será muy diferente en buena parte de la Península, donde se esperan cielos poco nubosos o despejados. También existe mayor incertidumbre en el litoral gallego y en la zona de Alborán.

Durante la tarde se desarrollarán además nubes de evolución en áreas montañosas del norte peninsular y, especialmente, en el tercio este, donde podrían producirse algunos chubascos o tormentas aisladas. Las mayores probabilidades se concentran en los Pirineos y en los sistemas Béticos orientales. En zonas de Andalucía también se espera la llegada de nubosidad alta procedente de África.

Las temperaturas subirán de forma ligera o moderada en gran parte del país y podrán superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular. El norte de Galicia y el Cantábrico volverán a ser la excepción, con un ligero descenso térmico. En el valle del Guadalquivir se podrían superar los 40 grados.

En cuanto al viento, será en general flojo en la Península, aunque en Galicia y la cornisa cantábrica predominará el viento de componente norte.

Con esta previsión, la nubosidad se perfila como uno de los principales factores que pueden condicionar la contemplación del eclipse en Asturias, aunque la evolución concreta de las nubes durante las horas previas será determinante.