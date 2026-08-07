La historia épica del Pajares, una carretera que llegó tarde: la línea regular de diligencias a Madrid no comenzó hasta 1847

"VENDER NARANJAS A EUROPA, IMPORTAR TABACO Y BACALAO", cuarto libro de la colección "Asturias en la Edad Moderna"», se adentra en los mercados y en la cesta de la compra, en las primeras fábricas y en la moneda. Y en las grandes obras que protagonizaron el desarrollo (tardío) de Asturias. El libro explica la odisea del Pajares, un proyecto que tardó casi tres siglos en hacerse realidad y que LA NUEVA ESPAÑA recoge y resume aquí, reportajeado

Entre Asturias y la Meseta hay 32 pasos de montaña. Eran los llamados "caminos de herradura" que cruzaban la línea de cumbres que separaba Asturias de Castilla, desde la Garganta del Cares –de Poncebos a Valdeón– por el Oriente, y desde Peliceira (Ibias) a Balouta, en los Ancares (León). Casi todos, herederos de pasos ancestrales que en ocasiones nos remontan a la Edad del Bronce.

Unos se convirtieron en paisajes senderísticos; otros, en vías secundarias, casi siempre condicionadas por la climatología en periodos invernales. Y unos pocos, en carreteras de referencia en ese tránsito con la Meseta. El proyecto de San Isidro data de la segunda mitad del XVIII, al igual que el paso por el puerto del Arcenorio, desde Ponga.

Pero el Pajares tiene historia aparte. Un relato épico, de dificultades inimaginables y que tardó tres siglos en hacerse realidad desde aquel primer esbozo de proyecto, documentado a principios del XVI y promovido por Diego de Muros, obispo de Oviedo. Aquella primera idea para abrir un "camino de carretas" fue ganando cuerpo y en el año 1551 una provisión del Corregidor del Principado llamaba "a juntar a los procuradores de las villas e lugares de dicho Principado e ansi juntos trateis qué pro e utilidad se seguiría de hacerse las dichas obras".

A Pajares le salieron competidores. Quizá la alternativa más importante fue el puerto de Piedrafita, desde el concejo de Aller. Jovellanos apostó por Pajares, que era una forma de apostar por Gijón. No se escondía: "Es el menos alto, el menos áspero y fragoso, el más conocido y frecuentado, el más proporcionado al centro y corazón de la provincia y, en fin, el que conduce en derechura a Gijón, único puerto habilitado en ella para el comercio de indias".

En 1793 Jovellanos pisaba el terreno. Eligió unos días de noviembre para inspeccionar y recorrer en compañía del arquitecto Manuel Reguera lo que iba a ser el trazo de la futura carretera. Reguera y sus hombres instalaban estacas para definir el camino, entre vientos persistentes y nieve. Jovellanos es consciente de que aquel no era su sitio ("me adelanto porque no sirvo sino de estorbo") y se contenta con admirar el paisaje. Acaba enfermo y guardando cama en Mieres.

Jovellanos se murió sin ver hecho realidad su gran proyecto de paso a León. La apertura del Pajares no fue de un día para otro. En realidad ese paso comenzó a fraguarse definitivamente lejos de los desniveles del puerto. En julio de 1782 habían comenzado las obras de ejecución del camino firme entre Gijón y Oviedo para el tránsito de carruajes y diligencias.

La apertura definitiva no se produjo hasta 1834, más de dos décadas después de la muerte de Jovellanos. Desde unos pocos años antes el Pajares podía ser atravesado por caballerías y según qué estación. El paso regular de diligencias hacia y desde Madrid se inició en 1847. Todavía hoy se puede rastrear junto a la actual carretera vestigios de aquel primer "pavimento".

El problema para Asturias es que en los proyectos de conexión con la Meseta otras regiones del Cantábrico se habían dado más prisa. Como ejemplo: la carretera de Reinosa que unía Santander y Burgos ya estaba operativa en 1753. Y la conexión Burgos-Bilbao, por el paso de Orduña, unos veinte años después. Por eso el puerto de Gijón se quedó rezagado.

Un puerto marítimo despega si se dan tres condiciones: tener en su entorno un desarrollo comercial activo propio –es decir, productos "de casa" con los que traficar-, una conexión fácil con otras regiones para hacer llegar a pie de puerto sus mercancías, y una burguesía comercial con peso y ganas de hacer dinero con los negocios.

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Todo ello faltaba en Asturias.