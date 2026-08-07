Llanera se convierte en el escaparate de la agricultura y la ganadería

La Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA) de Llanera, vuelve un año más como referente en el sector agroalimentario. Prueba de ello es el incremento del número de productores que participan en esta cita, así como los nuevos productos que eligen este gran escaparate para darse a conocer.

Desde hoy y hasta el 9 de agosto 63 productores, 24 de Asturias y 39 de España y Portugal, cinco de ellos nuevos, participarán en la vigésimo cuarta edición de este encuentro. Entre los productos que podrán adquirir los visitantes destaca la sidra ecológica asturiana, que vuelve a la feria, un estand dedicado a los productos de baobab, la mostaza, el ketchup o a la carne fresca de cerdo. Así lo avanzó el Ayuntamiento durante la presentación de la cita en el recinto ferial de Ables, donde ya se cuentan las horas para el gran evento del fin de semana.

Un puesto en la Feria Ecológica en una edición anterior / Cedida a LNE

Así, la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias comienza hoy con la inauguración prevista a las 11.00 horas. De 12.00 a 14.00 horas habrá actividades infantiles bajo el título "Cocina saludable y ecológica" a la que seguirá una cata de productos del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) y a las 18.00 horas habrá una charla sobre alimentos ecológicos y salud que ofrecerá la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública, Adonina Tardón García.

Catas y degustaciones

Por la tarde también habrá actividades para los más pequeños centradas en la construcción de una casa nido de 17.00 a 19.00 horas. Acto seguido será el showcooking de caponata de verduras ecológicas y torto de maíz ecológico de la mano de Taberna Narciso, de Teverga. El cierre será a las 20.30 horas. "Es un logro que cada año vaya creciendo y se posicione como una feria de referencia a nivel nacional porque garantizamos que todos nuestros productos tienen el sello ecológico, lo que es una garantía para la gente que viene a comprar", destacó el edil, David del Pozo durante la presentación.

El sábado 8 de agosto, FAPEA abrirá sus puertas a las 11.00 horas con una actividad frenética. A las 12.00 horas, habrá una charla sobre la mostaza bajo el título "¿Salsa o medicina?", que dará paso a las actividades infantiles culinarias. A las 13.00 horas habrá una cata de vinos del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA), que también dona los productos del menú ecológico gratuito que podrán degustar los asistentes.

Verdinas ecológicas / Cedida a LNE

Por la tarde siguen con actividades infantiles y a las 18.00 horas comenzará la décimo segunda edición del Concurso de Tapas Ecológicas, del que se darán a conocer los participantes en los próximos días. A las 20.30 horas se cerrará la feria con la degustación gratuita de churrasco de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana, que ha sido donado por Alimerka y el COPAE. "Esperamos que la gente disfrute y compre mucho", destacó el presidente del COPAE, quien añadió que FAPEA de Llanera "es una de las ferias más importantes de España en el ámbito ecológico y nosotros colaboramos en la medida de lo posible".

Productos valencianos y gallegos

El domingo, último día de FAPEA, la mañana estará dedicada a las actividades infantiles y a las 12.00 horas habrá una charla sobre vinos valencianos y una degustación de paella valenciana en colaboración con CAECV. A las 15.00 horas será la entrega del premio al stand mejor decorado, habrá sorteo de ecolotes y será la clausura oficial a las 15.30 horas. De los 63 puestos participantes, 24 son de Asturias, 38 de España y uno internacional proveniente de Portugal.

Ganado equino

Otro de los grandes reclamos de FAPEA es su concurso de ganado vacuno. Un evento que este año, debido a los casos de dermatosis nodular contagiosa que afecta a este tipo de ganado no ha podido celebrarse. En su lugar, en Llanera han decidido reinventarse y apostar el I Concurso-exposición de ganado equino. Un evento que celebra su primera edición con una gran acogida, ya que al cierre del plazo de preinscripciones se habían apuntado 273 ejemplares. Una cifra que ha superado todas la expectativas de la organización. La elevada participación adquiere aún más valor en un contexto especialmente complicado para el sector primario, marcado por la sequía y los incendios forestales que afectan a numerosas explotaciones ganaderas. Los animales preinscritos proceden principalmente de Asturias, León y Cantabria, aunque también se habían anunciado participaciones desde otros puntos del país. La organización no descarta, sin embargo, que algunos de esos ejemplares no puedan finalmente desplazarse debido a los incendios forestales que afectan a distintas zonas.

Belén López; Eliseo López; Eva María Pérez; David del Pozo y Andrea Pérez en la presentación del concurso equino / Cedida a LNE

Más allá de la competición, el I Concurso-Exposición de Ganado Equino aspira a convertirse en una gran cita para profesionales y aficionados. Durante cuatro jornadas, el recinto ferial acogerá la calificación de ejemplares de Pura Raza Española, Cruzados, Burguete e Hispano-Bretón, además de exhibiciones de perros pastores con rebaños, la subasta de ganado de élite y espectáculos ecuestres abiertos al público. Entre las actividades más esperadas volverán a estar los pequemanejadores, una iniciativa pionera impulsada por Llanera que, con el paso de los años, ha sido adoptada por otros certámenes y actividades ganaderas de Asturias y de otras comunidades. Su objetivo es acercar el mundo rural a los más pequeños y despertar su interés por la ganadería desde edades tempranas. A través del cuidado y manejo de los animales, los niños y niñas adquieren valores como la responsabilidad, el respeto y el compromiso con el medio rural. En esta edición, las restricciones sanitarias impedirán que participen con las tradicionales terneras, por lo que desde hace días preparan las cabras con las que tomarán parte en la exhibición durante el certamen. Así, el Ayuntamiento de Llanera invita a vecinos y vecinas, y visitantes a disfrutar de una cita que reunirá competición, tradición y divulgación del mundo ganadero.