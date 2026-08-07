Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

"Que ninguna mujer tenga que vivir bajo miedo", claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja

Dolor y tristeza para despedir a Laura Cruz en una basílica abarrotada para arropar a los familiares de la agente

VÍDEO: Funeral por la Guardia Civil asesinada en Llanes

VÍDEO: Funeral por la Guardia Civil asesinada en Llanes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Llanes

“Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo y perder la vida a causa de la violencia”. Fue el deseo, expresado con voz firme y doliente por el párroco de Llanes, Florentino Hoyos, durante el funeral por Laura Cruz, la agente de la Guardia Civil de Llanes asesinada este miércoles por su exmarido, también agente del Cuerpo, abatido por los compañeros de la víctima en el garaje del cuartel.

La compañía en pleno del destacamento de Llanes formó una guardia de honor ante el templo para honrar el paso de su compañera asesinada, “una buena mujer, madre de familia, con vocación de servicio”. Inconsolables, sus familiares asistieron al funeral entre lágrimas y recibieron el cariño de las numerosas personas que acudieron a la Basílica de Santa María.

EN IMÁGENES: Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz

EN IMÁGENES: Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz

Ver galería

Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz / Irma Collín

En el funeral se pudo ver sin consuelo a la madre de la víctima, o sus tres hijos, sobre todo las gemelas de 13 años. Y transido de dolor también Álvaro, la pareja de Laura, que recibió el abrazo de todos sus compañeros.

Las guardias de la 109.ª promoción de la Guardia Civil acudieron desde Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla y León o los propios cuarteles asturianos para llevar a hombros, junto a su hijo Rubén, el féretro con los restos de Laura Cruz.

El trágico episodio

Cruz, de 50 años, fue asesinada a tiros por su expareja Dámaso Fernández Serantes, en el cuartel pasado el mediodía, el 5 de agosto. El agresor, también miembro del cuerpo que acababa de ser apartado del servicio por una sentencia previa de violencia machista, irrumpió en las dependencias con un arma robada a un compañero en Zamora donde estaba destinado y abrió fuego contra ella. Durante el ataque, otro agente resultó herido de gravedad al intentar defender a la víctima, y el asesino falleció posteriormente tras un intercambio de disparos con otros efectivos en su huida.

Noticias relacionadas

Laura estaba incluida en el sistema VioGén de protección y la pareja tenía tres hijos en común.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
  2. Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
  3. Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos de gravedad
  4. Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
  5. El gran shock del desprendimiento en la Ruta del Cares en pleno trasiego de turistas: 'Se escuchó un ruido fuertísimo y empezaron a caer rocas
  6. Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
  7. Muere tras caer al intentar trepar por un edificio de Colunga
  8. Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”

"Que ninguna mujer tenga que vivir bajo miedo", claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja

"Que ninguna mujer tenga que vivir bajo miedo", claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja

Los agentes de la Guardia Civil expresan su "consuelo" por las muestras de "cariño" tras el asesinato de Laura Cruz

"Hasta que me mate no va a parar": advirtió a sus amigas la guardia civil Laura Cruz, asesinada en el cuartel de Llanes por su exmarido, también agente

"Hasta que me mate no va a parar": advirtió a sus amigas la guardia civil Laura Cruz, asesinada en el cuartel de Llanes por su exmarido, también agente

Ya hay previsión meteorológica oficial para el día del eclipse y en Asturias no pinta muy bien

Ya hay previsión meteorológica oficial para el día del eclipse y en Asturias no pinta muy bien

Doble rescate en Picos de Europa: un espeleólogo polaco con una indisposición y un montañero que se había perdido

"Algo falló", alertan las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que reclaman armeros para evitar robos de pistolas y denuncian que el cuartel de Llanes no tiene cámaras

"Algo falló", alertan las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que reclaman armeros para evitar robos de pistolas y denuncian que el cuartel de Llanes no tiene cámaras

El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros

El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros

"No os vamos a dejar solos": cientos de personas muestran su apoyo a los hijos de la guardia civil asesinada en Llanes por su expareja

"No os vamos a dejar solos": cientos de personas muestran su apoyo a los hijos de la guardia civil asesinada en Llanes por su expareja
Tracking Pixel Contents