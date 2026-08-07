"Que ninguna mujer tenga que vivir bajo miedo", claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja

“Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo y perder la vida a causa de la violencia”. Fue el deseo, expresado con voz firme y doliente por el párroco de Llanes, Florentino Hoyos, durante el funeral por Laura Cruz, la agente de la Guardia Civil de Llanes asesinada este miércoles por su exmarido, también agente del Cuerpo, abatido por los compañeros de la víctima en el garaje del cuartel.

La compañía en pleno del destacamento de Llanes formó una guardia de honor ante el templo para honrar el paso de su compañera asesinada, “una buena mujer, madre de familia, con vocación de servicio”. Inconsolables, sus familiares asistieron al funeral entre lágrimas y recibieron el cariño de las numerosas personas que acudieron a la Basílica de Santa María.

Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz / Irma Collín

En el funeral se pudo ver sin consuelo a la madre de la víctima, o sus tres hijos, sobre todo las gemelas de 13 años. Y transido de dolor también Álvaro, la pareja de Laura, que recibió el abrazo de todos sus compañeros.

Las guardias de la 109.ª promoción de la Guardia Civil acudieron desde Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla y León o los propios cuarteles asturianos para llevar a hombros, junto a su hijo Rubén, el féretro con los restos de Laura Cruz.

El trágico episodio

Cruz, de 50 años, fue asesinada a tiros por su expareja Dámaso Fernández Serantes, en el cuartel pasado el mediodía, el 5 de agosto. El agresor, también miembro del cuerpo que acababa de ser apartado del servicio por una sentencia previa de violencia machista, irrumpió en las dependencias con un arma robada a un compañero en Zamora donde estaba destinado y abrió fuego contra ella. Durante el ataque, otro agente resultó herido de gravedad al intentar defender a la víctima, y el asesino falleció posteriormente tras un intercambio de disparos con otros efectivos en su huida.

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Laura estaba incluida en el sistema VioGén de protección y la pareja tenía tres hijos en común.