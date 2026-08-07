Rivera Reposada propone seis locales de hostelería de Asturias para vivir el eclipse del 12 de agosto

El próximo 12 de agosto, a media tarde, el cielo se oscurecerá sobre buena parte del norte y el este de España. Un eclipse solar total, el primero visible desde hace más de un siglo, trazará una franja de sombra que cruzará Galicia, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares. Un acontecimiento excepcional que reunirá a miles de personas en busca del mejor lugar desde el que vivir uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año.

Corporación Hijos de Rivera ha seleccionado una veintena de establecimientos, entre restaurantes, hoteles y locales de playa, ubicados en algunos de los puntos con mayor visibilidad del eclipse en el norte y el este de España. En Asturias, la ruta suma seis enclaves: El Indio Terraza Club, en Gijón; Bar La Playa Luanco by Chus, en Luanco; Bar Playa de Porcía, en El Franco; y Chiringuito El Rancho de Nacho, Chiringuito La Cambarina y Chiringuito Niembro, los tres en Llanes.

El trayecto arranca en el Faro de Illa Pancha, en Ribadeo (Galicia), y continúa después por otros enclaves de Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares, además de los seis puntos asturianos. A partir del 13 de julio, estos espacios acogerán una experiencia especial con Rivera Reposada como protagonista, invitando a clientes y visitantes a vivir uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año desde ubicaciones privilegiadas de la costa asturiana.

Como parte de la experiencia, los locales regalarán gafas homologadas para la observación segura del eclipse, permitiéndoles seguir este acontecimiento astronómico con todas las garantías mientras disfrutan de Rivera Reposada.

Más de 100 años para un momento irrepetible

No todos los días se puede vivir un eclipse solar total. De hecho, han tenido que pasar más de 100 años para volver a presenciar uno en España. Esa excepcionalidad conecta con Rivera Reposada, una marca que entiende que los mejores momentos llegan cuando tienen que llegar y merecen disfrutarse en buena compañía, y que precisamente ha sido creada en homenaje a los 120 años de oficio cervecero de Hijos de Rivera.

Rivera Reposada es el resultado de una combinación de tiempo, mimo, maltas Pilsen y lúpulo Sladek, una cerveza llena de matices y con mucho carácter, pero fácil de beber y con una imagen cuidada hasta el último detalle en una botella exclusiva.

"No podemos decidir cuándo ocurre un eclipse, pero sí cómo queremos vivirlo. En Rivera Reposada creemos que los grandes momentos son aquellos que se comparten alrededor de la hostelería y de una buena cerveza. Por eso hemos querido estar presentes en una ocasión tan especial como esta, convirtiéndola en una experiencia para disfrutar juntos", señala Ingrid Arroyo, Brand Manager de Rivera Reposada.

La ruta de locales está disponible en el siguiente link, en los que la marca reforzará la visibilidad de cada establecimiento con material específico de la campaña.