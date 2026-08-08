Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 8 de agosto de 2026

Oviedo

Visitas teatralizadas al Teatro Campoamor

El Teatro Campoamor ofrecerá, del 3 al 8 y del 10 al 14 de agosto, con pases a las 17.30 y a las 19.30 horas y un aforo de 60 personas por sesión, visitas teatralizadas por sus rincones más entrañables. Diversos personajes guiarán el recorrido, que incluirá tanto la parte noble del teatro como sus entrañas: camerinos, escenario y salas de ensayo. Las entradas, a la venta desde el 27 de julio en entradas.oviedo.es, tienen un precio de 9 euros para menores de 4 a 11 años y 12 euros a partir de 12 años, siendo gratuitas hasta los 3 años.

Folclrore en la calle por el centro de Oviedo

La mañana estará amenizada de 11.30 a 14.30 horas por música tradicional en varios puntos del centro de Oviedo. Concretamente la banda de Gaitas El Carbayón se pasará por el Casco Antiguo mientras que la asociación folclórica «La Hedra» estará por la zona del Campoamor. Ya de tarde de 17.00 a 20.00 la banda de gaitas del Centro Asturiano estará por el casco antiguo.

Mercadillo del Fontán

Los sábados se celebra el habitual mercado semanal en la ciudad de Oviedo. Este mercadillo, estará instalado en la Plaza 19 de octubre, situada junto al conocido mercado el Fontán. El recinto permanecerá abierto al público en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 15.00 horas. Quienes se acerquen tendrán la oportunidad de pasear y realizar sus compras a través de los 120 puestos de venta ambulante habilitados.

Mercadillo de la Corredoria

Los sábados se celebra en la plaza del Conceyín el mercadillo de La Corredoria de 9.00 a 15.00 horas. Además de 11.30 a 13.30 el mercado contará con un pintacaras para los niños.

Exposición «Poesía de Impacto» en el centro social Buenavista

Hasta el 13 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Poesía de Impacto» que pone en comunicación dos artes, el de la fotografía y el de la poesía. Dos fotógrafos amateurs, ofrecen sus imágenes a diez poetas que escogen una fotografía de cada uno y dan como resultado veinte poemas inspirados en ellas. Esta propuesta invita al público a fusionar el medio artístico visual y el medio artístico literario en una experiencia abierta y creativa que acerque a los públicos de ambas artes y a un nuevo público al que atraiga el diálogo que establecen.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Gijón

Conciertos de Semana Grande

La Semana Grande gijonesa tiene hoy tres grandes citas musicales. A las 13.00 horas, en la plaza Mayor, se oirá la música de María Rodés (Barcelona, 20 de mayo de 1986) cantante, compositora cuya música destaca por mezclar la canción de autor, el folk y la copla con la experimentación sonora. A las 21.00 horas, de nuevo en la plaza mayor, el turno es para «The Harlem Gospel Travelers», un trío de jóvenes, queer y afroamericanos, unidos por su amor por la música y, desde el gospel, encarnar el cambio. En 2025 fueron nominados a mejor álbum de Roots Gospel en los «Grammy» por su disco «Rhapsody». A las 23.00 horas la cita será en Poniente con Amaia Romero, más conocida simplemente como Amaia. Cantante, compositora y pianista, su proyecto artístico articula un imaginario propio donde confluyen el pop de autor, la sensibilidad indie, elementos experimentales y una intimidad lírica muy particular.

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Nueva jornada de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que alcanza su 69.º edición. Será en el recinto ferial Luis Adaro. El horario será de 11.00 a 22.00 horas. El certamen, con multitud de actos y actividades en los diferentes stands y pabellones, se prolongará hasta el 16 de agosto.

Paseo Gastro en Begoña y Jardines de la Reina

Veinte establecimientos hosteleros vivirán la Semana Grande de Gijón desde los Paseos Gastro abiertos en Begoña y los Jardines de la Reina. El horario de atención al público es de 12.30 a 00.00 horas de domingo a jueves, y hasta las 01.00 los viernes y sábados.

Mercado ArteGijón, en El Náutico

Los puestos del mercado de ArteGijón están instalados en el Náutico hasta el 16 de agosto. El horario es de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

La Cubana, en el Jovellanos

Hoy, a las 17.00 y a las 21.00 horas, habrá nuevos pases de «La cuisine de ma cousine (La cocina de mi prima)», el nuevo espectáculo de la compañía La Cubana que ofrecerá 14 sesiones en el mes de agosto. Las entradas tienen un precio de 48 euros en butaca, 43 euros en entresuelo y 37 euros en la localidad general.

Festival Internacional de Gaites en el Parchís

El XXVI Festival de Gaites Villa de Xixón tiene hoy el siguiente programa, concentrado en El Parchís. A las 12.00 horas, concierto de «Milngavie Pipe Band» (Escocia); a las 12.30 horas, taller infantil de juegos tradicionales; a las 17.00 horas concierto de la banda de gaitas «Nova Fronteir» (Galicia) y a las 18.30 horas, de José Manuel Tejedor.

Visita teatralizada a la Villa Romana de Veranes

La Villa Romana de Veranes ofrece hoy una visita teatralizada con Voconia Caregia como protagonista, un personaje histórico y de la que se tienen noticias a través de la epigrafía romana del Conventus Asturum. Será la Compañía Higiénico Papel y la actriz Cris Puertas en el papel de Voconia la que conduzca al público por la villa romana. La actividad tendrá lugar a las 12.00 y a las 13.00 horas.

Itinerario por escenarios de la Guerra Civil

El Museo Nicanor Piñole ofrece hoy un itinerario por el Gijón de la Guerra Civil. Con aforo limitado _(25 plazas) la hora de cita es la 11.30, y la duración será de 90 minutos. El recorrido se inicia en la sala Testimonios de la retaguardia del Museo, donde se presenta una selección de las obras que Piñole realizó durante la Guerra Civil. A continuación y a partir de una selección de los escenarios recogidos en el trabajo de Toño Huerta, «Xixón, 1936-1937» se inicia un recorrido a través de algunos de los espacios urbanos más afectados por la contienda, recordando así una parte de la historia de la ciudad.

Fiestas en Deva

Hoy comienzan las fiestas con una caminata a pie por la parroquia, a las 10.30 horas; a las 17.00 horas está prevista una concentración de coches clásicos, seguida de bonitada popular a las 21.00 horas y de verbena desde las 22.00 horas con «The Goat Festival by Dani Parrondo», más el DJ Jairo Ortal.

Fiestas de Santa Juliana en Bateao

El barrio de Bateao, en Cenero, sigue con su celebración de Santa Juliana. A las 13.00 horas habrá misa por los difuntos; a las 14.00 horas sesión vermú seguido de corderada; a las 17.30 juegos tradicionales, pintacaras y chocolata. Para la cena hay organizada una gran parrillada y para las 22.30 grupo «Saoco». A las 00.30 horas habrá lanzamiento de fardu.

Fiestas de San Julián en Roces

Las fiestas sacramentales de la parroquia de Roces siguen hoy con juegos infantiles (taller de difusión de folklore, hinchables y fiesta de la espuma) a partir de las 17.30 horas, y la romería a cargo de Tere Rojo y Charly Blanco y DJ a partir de las 21.00 horas.

Fiestas de San Lorenzo en Fano

Hoy comienzan las fiestas de San Lorenzo en la parroquia de Fano que centran su tiro en una gran corderada vecinal a partir de las 22.00 horas, seguida de verbena con «Duende».

Avilés y Comarca

Mercado en Las Vegas

El mercado semanal de Las Vegas (Corvera) reúne puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa. Permanecen abiertos, aproximadamente, de 9.00 a 14.00 horas.

Cerveza en Las Meanas

La pista de La Exposición acoge el XXX Festival de la Cerveza de Avilés, con 28 stands, una gran carpa central y zona infantil. Abre de 18.00 a 0.30 horas, con referencias artesanas asturianas, nacionales e internacionales.

Pablo Vila en Avilés

El Veranín de ART Street lleva a la calle Palacio Valdés, a las 13.30 horas, una sesión vermú con Pablo Vila. El músico, escritor y poeta vigués presenta «Aliento para creer» en un directo acústico entre el rock, el pop y la canción de autor.

Fiestas en Llaranes

Las fiestas de San Lorenzo de Llaranes ofrecen 3x3 de baloncesto en La Toba, de 10.30 a 12.30 y de 17.30 a 19.30 horas; torneo de fútbol de barrios, a las 18.00, fiesta de la espina, a las 20.00, y verbena con Ritmo Joven, a las 23.00.

Patinaje en Versalles

El colegio Versalles acoge, de 12.00 a 14.00 horas, una nueva sesión de «Patio Patín», iniciativa del Plan Corresponsables dirigida a niños y niñas, con una propuesta deportiva, educativa y lúdica centrada en el patinaje, la convivencia y el uso positivo del tiempo libre.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa Municipal de Cultura acoge «La memoria de lo cotidiano. Obras de la colección Pérez Simón», una exposición con 16 cuadros y 5 esculturas de 15 artistas. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, abre de 11.00 a 13.30 horas la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón», con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Las Cuencas

«A la vera del Nalón», música y juegos infantiles en Laviana

Prosigue el ciclo de conciertos y actividades infantiles «A la vera del Nalón», que se está celebrando los sábados de verano en la nueva área recreativa de la Chalana, en Laviana. Desde las 19.00 horas habrá actividades y a las 20.00 horas, la música de «Cover Planet».

Fiestas en L’Acebal, Laviana

La localidad lavianesa de L’Acebal da inicio a sus fiestas. A las 14.00 horas habrá cordero a la estaca por encargo, y desde las 17.00 horas, maratón de tute y parchís. La verbena (23.00 horas) contará con «Azahara» y DJ Antu.

«Campeonato del mundo» de carrera en madreñes, en Bezanes

La localidad de Bezanes (Caso) celebra este fin de semana sus fiestas de San Salvador. A mediodía habrá misa con gaita y tambor, a continuación sesión vermú y «puya’l ramu». A las 18.00 horas comenzará el plato fuerte de su programación, el VI Campeonato del Mundo de Carrera en Madreñes. Habrá además mercado artesano y desde las 23.00 horas, verbena con el grupo «Da Silva» y «Factory Fiesta».

Fiestas de San Tirso, a caballo entre Langreo y Mieres

San Tirso, localidad situada justo entre Langreo y Mieres, celebra sus fiestas. A mediodía hay concurso de pintura al aire libre y a las 13.00 horas, sesión vermú. Desde las 18.00, juegos infantiles y a las 21.00 horas, «playback» para cantar. A continuación, la verbena contará con la orquesta «Sensación» y DJ Burgui.

Mercado generalista en La Felguera

Es un mercadillo bastante grande. Ocupa durante toda la mañana todas las calles del centro cerca de la plaza cubierta y del parque viejo de La Felguera. Además, al ser los sábados, hay ambiente de sidrerías y terrazas en los alrededores. En sus mejores días reúne casi 200 puestos.

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores. Esta tarde se inaugura a las 18.30 horas.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

Centro

Feria Agroalimentaria en Llanera

El recinto ferial de Llanera acoge hoy una nueva jornada de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA), con programación de 11.00 a 20.30 horas. La apertura será a las 11.00, seguida de charla sobre mostaza a las 12.00 y cata de vinos gallegos a las 13.00. Habrá actividades infantiles de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00, degustación gratuita a las 14.30, concurso de tapas ecológicas a las 18.00 y cierre de la carpa a las 20.30. A las 20.30, degustación de churrasco en el exterior.

Fiestas de San Mamés en Argüero (Villaviciosa)

Argüeru (Villaviciosa) celebra hoy una de las jornadas centrales de las fiestas de San Mamés 2026. La noche estará protagonizada por una verbena con las actuaciones de la orquesta «Cinema» y «Charleston Big Band». La fiestas de la localidad maliaya terminarán este domingo con la actuación del grupo «Costa Norte».

Fiestas patronales de Albandi (Carreño)

La cancha polideportiva de Albandi (Carreño) acoge las fiestas patronales de la localidad del 8 al 10 de agosto. Las actividades de la primera jornada comienzan a las 19.00 horas con el pregón, seguido del chupinazo a las 19.30 horas y un concurso de tartas a las 20.00 horas. A partir de las 22.00 horas actuará el Dúo Samba.

Fiestas de Las Nieves y San Salvador en Priesca (Villaviciosa)

La localidad maliaya de Priesca celebra hoy sus fiestas de Las Nieves y San Salvador. La jornada arranca a las 13.00 horas con misa solemne, procesión y subasta del ramo, seguida a las 14.30 horas por la sesión vermú. El público infantil dispondrá de hinchables gratuitos de 18.00 a 21.00 horas. A partir de las 21.30 horas se ofrecerá la «Gran Parrillada» (25 € el vale) y a las 22.45 horas comenzará la verbena con el Grupo Esencia y Astur DJ, que incluirá fuegos artificiales a la 1.00 horas. El recinto cuenta con carpa y aparcamiento gratuito.

Oriente

Día grande de la fiesta de Les Piragües

El día de Les Piragües está marcado por el Descenso Internacional el Sella que arrancará al mediodía, pero antes, a las 10.00 horas, atravesará Arriondas el tradicional desfile del Sella. El evento incluirá todas las asociaciones adheridas al Descenso, así como multitud de autoridades. Los grupos más conocidos del desfile serán los Tritones de Piloña, vestidos de amarillo y armados con su tridentes; los Selleros de Arriondas, los Botijos de Cangas de Onís o las asociaciones Entaína y Marea del Sella, procedentes de Ribadesella. La cultura y tradición asturiana desbordará las calles de la capital parraguesa a medida que se acerca la hora del inicio del descenso, que además de al fin del desfile, también tendrá que esperar por el pregón del exfutbolista Santi Cazorla. Además, también habrá representantes de Ponga, Amieva u Oseja de Sajambre.

Mercado tradicional en Lastres (Colunga)

El paseo de la Iglesia de Lastres acoge desde el 7 hasta el 10 de agosto el XVIII Mercáu Tradicional, con horario de 11.00 a 22.00 horas. El evento incluye mercado de artesanía y productos asturianos, además de espectáculos. A las 20.00 horas de hoy sábado tendrá lugar el concierto de verano con el coro «San Roque» de Lastres y el coro «Virgen del Carmen» de Castro Urdiales.

Fiestas de San Roque en Libardón (Colunga)

La localidad colunguesa de Libardón celebra el sábado 8 de agosto una jornada festiva dentro de las fiestas de San Roque 2026. El programa comienza a las 17.00 horas con partido de fútbol Locales vs Foriatos, seguido a las 20.30 de pregón y chupinazo. A continuación, bajada de carros del país con sidra, gaita y tambor y espicha a la llegada. A medianoche, concurso de baile por parejas y verbena con dúo «Premium» y Fernando Corujo. Las fiestas continuarán hasta el 10 de agosto, con la gran verbena de grupo «Da Silva» y DJ Vas Bailar.

Fiestas de Santa Lucía en Coceña (Colunga)

Coceña celebra hoy la primera jornada de las fiestas de Santa Lucía. A las 19.00 horas habrá juegos infantiles (hasta 12 años) y chocolatada. A las 23.00 horas comenzará la gran verbena con el grupo «Madastur» y DJ «Vas Bailar». Mañana seguirán las celebraciones con la misa tradicional y la subasta al ramu.

Fiestas de San José en Perlleces (Cangas de Onís)

Perlleces alberga hoy las fiestas de San José. A las 12.00 horas tendrá lugar la misa solemne con procesión, seguida de subasta del ramu y sesión vermú con Fernando y sus teclados. A las 15.00 horas se celebrará una parrillada (adultos 20 euros; niños 12 euros, hasta 12 años), que incluye bebida y postre. A las 19.00 horas habrá tiro de cuerda y, desde las 23.00, verbena con Pamela y Agustín, junto a Fernando y sus teclados. A medianoche, espectáculo de fuegos artificiales.

Fiestas de San Justo y San Pastor en Porrúa (Llanes)

Porrúa disfruta hoy de la primera la jornada de las fiestas de San Justo y San Pastor. Las actividades comienzan a las 10.00 horas con la salida de la bolera para recoger la hoguera. A las 18.00 horas tendrá lugar la plantación de la hoguera en el prau del Llañín. Ya por la noche, a las 23.00 horas, gran verbena amenizada por la orquesta «Pasito Show» y la disco móvil Puzzle. Mañana será el día grande de las festividades, con misa solemne y gran verbena.

Occidente

Festival de la sidra «Villa de Navia»

La capitalnaviega celebra el XXIV Festival de la Sidra Villa de Navia. La jornada arranca a las 12.30 horas con cantares de chigre por sidrerías y animación de calle. A las 17.30 horas comienza el XXXIII Campeonato Oficial de Escanciadores y, a las 18.30, degustación de sidra y productos asturianos. A las 21.00 habrá concierto del grupo folk «Abéu» y, a las 22.30, sesión con DJ La Güerita.

Descenso del río Esva en Trevías (Valdés)

Trevías, en Valdés, celebra hoy el Descenso Folclórico del río Esva y la Fiesta del Frixuelo 2026. La jornada arranca a las 12.00 horas con el chupinazo y salida del descenso desde el pozo La Mouriente. A partir de las 14.00 horas habrá sesión vermú con el dúo «Cover» y comida campestre. Tras la comida se repartirán frixuelos y por la tarde se celebrarán juegos tradicionales. Desde las 20.00 horas, romería con «Cover» y DJ Risk.

Fiestas de San Salvador en Tol (Castropol)

Tol, en Castropol, acoge este sábado sus fiestas de San Salvador. La jornada festiva comenzará a las 12.00 horas con la misa cantada y posterior procesión. A las 13.00 horas tendrá lugar la sesión vermut con pincheo, amenizada por la orquesta «Chanel». La programación se completará por la noche, a partir de las 23.00 horas, con una gran verbena a cargo de «Chanel» y el grupo «Eureka».

Fiestas de San Lorenzo en Corondeño (Allande)

Corondeño acoge hoy las fiestas de San Lorenzo 2026. A las 12.00 horas se celebrará la misa solemne, seguida de sesión vermú. A partir de las 21.30 horas tendrá lugar una gran parrillada para los asistentes y, a continuación, verbena con el dúo «Nueva Onda» y la acordeonista Marlene.

Fiestas de San Lorenzo en Mourentán (Ibias)

Mourentán, en Ibias, celebra la fiesta de San Lorenzo, con actividades en la capilla de Mourentán y entorno de La Fonte’l Molín. A las 13.00 horas se oficiará misa solemne, seguida a las 13.30 de sesión vermú. A las 15.00 horas tendrá lugar una comida de grupo con pulpo, lacón y churrasco. Desde las 18.00 horas habrá verbena y baile popular.

Fiestas de San Pedrín en Argolellas y Murias (Villayón)

Las localidades villayonenses de Argolellas y Murias celebran hoy la fiesta en honor a San Pedrín. A las 13.30 horas tendrá lugar la misa solemne seguida de procesión y, a continuación, sesión vermú amenizada por el acordeonista Pelayo. Desde las 21.00 horas continuará la fiesta con verbena también a cargo del acordeonista.

Romería de San Roque en Sarzol (Illano)

Sarzol, en Illano, alberga hoy la tradicional romería en honor a San Roque, en el entorno del Campo de San Roque. La jornada comenzará a las 13.00 horas con la misa solemne, seguida de sesión vermú amenizada por Silvia acordeonista. A partir de las 17.00 horas dará comienzo la fiesta de tarde y verbena, con actuaciones musicales a cargo del grupo «Clave de Ro», junto a Silvia y Carla, acordeonistas.

Fiestas de San Roque en Villabrille (Pesoz)

Villabrille, en Pesoz, celebra este sábado la fiesta en honor a San Roque. A las 18.00 horas habrá baile con el acordeonista Iker. A las 19.00 horas se oficiará misa solemne y, a continuación, actuación del acordeonista Josín. Desde las 21.00 horas se celebrará una paellada popular (22 euros; 15 euros menores de 15 años; gratis menores de 8). A partir de las 23.00 horas, verbena con los acordeonistas Josín e Iker.

Fiesta de Las Palancas (Belmonte de Miranda)

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Belmonte de Miranda acoge hoy la celebración de Las Palancas. La jornada comenzará a las 12.00 horas con la sesión vermut. Por la tarde, a las 17.00 horas, habrá juegos infantiles dirigidos al público infantil. A partir de esa misma hora se iniciarán las actuaciones musicales de la acordeonista Marlene, el dúo que forman las cantantes Sandra y Zoraida y DJ Nadal.