Las ayudas al retorno se multiplican en Asturias: de 78 a 196 en tres años

Las ayudas al retorno se han incrementado en más de un 150% en solo tres años. En 2023, el Gobierno de Asturias concedió 78, frente a las 196 otorgadas al cierre de 2025. Y la tendencia va al alza. En el primer semestre de este año, ya se ha prestado apoyo a 110 personas.

Esta subida va acompañada de un aumento de la inversión, que en este periodo ha pasado de 70.875 a 361.375 euros. Este año, por el momento, ya se han concedido 259.650 euros.

Más llamativo aún es el crecimiento paralelo que estas ayudas están experimentando con respecto al retorno a la comunidad. El año pasado volvieron al Principado desde el extranjero cerca de 1.500 personas, la cifra más alta por segundo ejercicio consecutivo, tal como destacan en el Gobierno regional. De este modo, la región alcanzó el saldo migratorio "más positivo de la última década", con 14.225 personas más.

Estos datos fueron presentados por la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, y la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, en un encuentro celebrado esta semana en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) con personas emigrantes asturianas usuarias de la Oficina del Retorno.

“Asturias ha pasado de gestionar la emigración a impulsar el retorno. Duplicar las ayudas y agilizar los trámites no es un gesto simbólico: es una decisión política para que quien quiera volver encuentre una Administración que le acompañe”, afirmó la vicepresidenta. Llamedo subrayó, además, que el regreso de asturianos a la comunidad constituye hoy “una prioridad política de primer orden”.

El incremento de las ayudas al retorno viene derivado de los cambios realizados en las bases reguladoras para intentar llegar a más beneficiarios. Entre otras medidas, se redujo de diez a cuatro años el tiempo mínimo de residencia en el exterior exigido para solicitarlas y se incluyó a descendientes de hasta segundo grado de consanguinidad, familias monoparentales, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género.

Asimismo, se eliminó el requisito de haber mantenido la nacionalidad española durante años en el extranjero, en consonancia con la Ley de Memoria Democrática.

Paralelamente, se puso en marcha el “Plan RetornAs”, la primera estrategia integral del Principado para acompañar el regreso de la emigración asturiana mediante medidas vinculadas al empleo, la educación y los servicios sociales.

“Detrás de cada expediente hay una historia personal y una decisión valiente. Nuestro compromiso es que las políticas públicas estén a la altura de quienes deciden volver”, afirmó Llamedo. Y resaltó: “Asturias siempre ha sabido mantener el vínculo con quienes tuvieron que marcharse y ahora quiere ser también una tierra que abra las puertas a quienes deciden regresar”.