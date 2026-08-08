El beneficio de Royal A-ware, con planta en Salas, cae más del 32%

Los resultados de 2025 de la compañía láctea holandesa Royal A-ware, dueña de la nueva fábrica de mozzarella en Salas que antes pertenecía a Danone, han arrojado un sabor agridulce. Por un lado, la compañía ha aumentado sus ingresos un 16%, hasta los 4.400 millones de euros. Sin embargo, su beneficio neto se ha desplomado un 32,6%, pasando de los 65 millones de 2024 a los 43,8 millones del año pasado.

Según un comunicado difundido ayer por Royal A-ware, el año 2025 "fue difÍcil, con márgenes a la baja y presión sobre los precios en la segunda mitad del año", a pesar de lo cual aseguró que su negocio "demuestra solidez".

La multinacional holandesa atribuye "en parte" el crecimiento de facturación al aumento de los precios de los productos lácteos y a la adquisición de la empresa belga Dairy Food Group. Por su parte, considera que la caída de los beneficios obedece, entre otras razones, "a los costes de reestructuración puntuales y a las condiciones del mercado".

Royal A-ware destaca que una de sus principales actividades en 2025 fue precisamente la inversión en la fábrica de mozzarella de Salas, cuyo estreno productivo lleva un retraso de más de un año respecto al calendario original.

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" Como organización orientada a la demanda, hemos seguido invirtiendo en toda nuestra cadena —desde el consumidor hasta la vaca— porque estamos convencidos de que esto constituye la base para un crecimiento sostenible a largo plazo›, aseguró el presidente de la compañía, Jan Anker.