La Bornaína, símbolo de justicia socialista

La FSA-PSOE y la Agrupación Local del PSOE de San Martín del Rey Aurelio celebran mañana, 9 de agosto, un nuevo homenaje a las víctimas de la mina de La Bornaína, asesinadas durante la guerra civil.

Olivia Zafa Castillo, Cándido Fernández Montes, Francisco Fernández Nava, Vicente Roces Fernández, Jamino Fernández Suárez, Amalio Fernández Rodríguez y José García Iglesias. Estas ocho personas fueron ejecutadas en la bocamina, en 1938. A todas ellas se les rendirá homenaje con el propósito de preservar su memoria y el legado de lucha por una sociedad más justa.

El acto de reconocimiento a las víctimas comenzará a mediodía en la mina de la Bornaína, donde intervendrán las siguientes personalidades: Ana A. Canteli García, militante socialista de la agrupación de San Martín del Rey Aurelio; Sergio Llera Suárez, secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias; y Verónica Noval Gutiérrez, secretaria de Justicia y Memoria Democrática de la FSA-PSOE.

Verónica Noval Gutiérrez, José Ramón Martín Ardines, Adrián Barbón Rodríguez y Sergio Llera Suárez / Cedidas a LNE

Acto político en La Camperona

Seguidamente, cerca de las 13.30 horas, comenzará el acto político en La Camperona. Allí tomarán la palabra José Ramón Martín Ardines, secretario general de la agrupación socialista de San Martín del Rey Aurelio y alcalde de dicho concejo; y Adrián Barbón Rodríguez, secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado de Asturias.

Comida de hermandad

La cita concluirá con la habitual comida de hermandad, en lo que será un espacio para el encuentro entre militantes, simpatizantes y vecinos que, año tras año, se reúnen para honrar la memoria de quienes perecieron en 1938 y contribuir a consolidar esta cita como una referencia dentro de la agenda política del concejo.

LA BORNAÍNA, MEMORIA, LUCHA Y COMPROMISO

José Ramón Martín Ardines Secretario general del PSOE de San Martin

Este domingo 9 de agosto volvemos a recordar y rendir homenaje a las víctimas de La Bornaína, un episodio trágico que sigue siendo una herida abierta en nuestra memoria colectiva. Pero hacerlo no es solo un ejercicio de recuerdo: es un acto de compromiso activo con los valores por los que dieron su vida —dignidad, igualdad y solidaridad— y una advertencia frente a quienes hoy pretenden borrarlos.

En 2026, la amenaza no es abstracta. Es real y está organizada. La ultraderecha no solo avanza en Europa y en España: condiciona gobiernos, marca agendas y normaliza discursos que hace no tanto parecían desterrados. El odio, el racismo, el machismo y el revisionismo histórico ya no se esconden; se difunden con total impunidad y encuentran altavoces en instituciones que deberían combatirlos. También en nuestro entorno más cercano vemos cómo se intenta debilitar lo público, cuestionar derechos conquistados y enfrentar a la sociedad para beneficio de unos pocos.

Existe una estrategia deliberada para desacreditar a quienes defienden la justicia social: movimientos feministas, sindicatos, organizaciones ecologistas y fuerzas progresistas. Quieren imponer el olvido, reescribir la historia y desactivar cualquier resistencia colectiva. Frente a ello, no caben medias tintas ni equidistancias: o se está del lado de la memoria democrática o se está facilitando su destrucción.

El legado de La Bornaína y de la lucha obrera es hoy más necesario que nunca. En La Camperona no solo recordamos: reafirmamos un compromiso político claro. Con el orgullo de pertenecer a la FSA-PSOE, reivindicamos la historia de quienes lucharon y dejaron su vida por una sociedad más justa, y lo hacemos para seguir combatiendo a quienes hoy pretenden arrebatarnos esos avances.

Mantener viva su memoria no es un gesto simbólico: es una forma de lucha. Es entender que la democracia no se hereda, se defiende cada día. Y que, frente al odio y la división, no basta con resistir: hay que avanzar con más derechos, más igualdad y más justicia social hasta construir un futuro digno para todos y todas.