Corteva mejora resultados y previsiones mientras cierra su fábrica de Tamón

La multinacional estadounidense de productos agrícolas Corteva – que en 2019 se desgajó de DuPont y que acaba de ordenar el cierre de su fábrica de fitosanitarios ubicada en el valle de Tamón (Carreño)– ha mejorado sus resultados de la primera mitad del año en comparación con los del mismo período de 2025 y, además, prevé para el conjunto del actual ejercicio una mejora del 10%. Todo ello a pesar de la supresión de su factoría asturiana y del ERE de extinción para su plantilla, acordado el pasado 22 de julio. El expediente implica 19 recolocaciones, 28 prejubilaciones de trabajadores de más de 55 años y el despido de 21 empleados.

Según el informe de resultados a nivel global de Corteva en el primer semestre, la empresa facturó 11.280 millones de dólares, un 4% más que el año anterior (un 2 % si se eliminan el efecto del tipo de cambio y otros factores).

Lo más relevante no es tanto la facturación como lo que ganó con el negocio habitual. El "ebitda" operativo (una medida de beneficios que usa la compañía para medir su rendimiento real) subió un 10 %, hasta los 3.700 millones de dólares. El beneficio por acción operativo alcanzó los 3,80 dólares, un 14% más.

En el segundo trimestre solo, las ventas bajaron ligeramente (-1 %), pero el beneficio operativo creció un 4 % y el margen mejoró de forma clara. Es decir: vendió un poco menos, pero ganó más por cada dólar vendido.

El negocio de Corteva se divide en dos: las semillas y los productos para proteger cultivos ((herbicidas, fungicidas, insecticidas…). Las semillas fueron la actividad que mejor funcionó en la primera mitad del año: facturó 7.560 millones ( un 4% más) y su beneficio operativo subió un 11 %, hasta los 3.000 millones. Según el informe de la compañía, esto significa que los clientes están pagando más por las variedades nuevas de semillas y por la tecnología de la empresa, lo cual se nota en los márgenes.

Respecto al área de protección de cultivos, el desempeño fue peor. Las ventas crecieron un 3% (hasta 3.730 millones), pero el precio medio bajó, sobre todo en Latinoamérica, por la fuerte competencia. Aun así, el beneficio operativo de este negocio subió un 9 % (hasta 776 millones) gracias a que controlaron costes y vendieron más productos nuevos. El margen también mejoró.

Dados los resultados globales cosechados en la primera mitad del año, Corteva ha elevado las previsiones para todo 2026. La multinacional prevé obtener un "ebitda" operativo de entre 4.100 y 4.300 millones de dólares y un beneficio por acción operativo de entre 3,60 y 3,80 dólares. En ambos casos, supone un crecimiento de alrededor del 10% respecto a 2025.

División de negocios

El documento también confirma que el próximo 1 de octubre la compañía separará los negocios en dos empresas distintas: la de semillas se llamará Vylor y la de protección de cultivos seguirá llamándose Corteva.

Es esta segunda a la que pertenece la fábrica que se cerrará en Asturias, dedicada a la producción de picoxystrobin, un principio activo de fungicidas que se destina a la exportación (sobre todo a Brasil) porque su uso ya no está autorizado en la Unión Europea. Con todo, en la sede del valle de Tamón seguirán trabajando más de 300 personas en el centro de servicios de Corteva, que no se ha visto afectado por el ERE.

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Si bien el informe de resultados no hace ninguna mención a sus instalaciones de Asturias, la compañía sí confirma que está llevando a cabo "actividades de reestructuración" para "optimizar" la red de fabricación y de socios externos del negocio de protección de cultivos, y confía en que esas acciones se completen en gran parte en 2028.