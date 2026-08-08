EN DIRECTO: Walter Bouzán y Bertín Llera repiten victoria en el Descenso del Sella con un sprint final de infarto

Prueba deportiva genuina y de nivel, día de fiesta en toda la comarca oriental, exhibición de raíces y de asturianía. Todos los ingredientes se reúnen para vivir hoy una nueva edición del Descenso Internacional del Sella, ya la número 88. El nuevo puente de Arriondas es el sitio y las doce del mediodía la hora a la que partirán los participantes en la Fiesta de las Piraguas para recorrer los 20 kilómetros que separan la capital parraguesa de Ribadesella. En los puentes de salida y meta, y en las orillas de todo el trayecto, decenas de miles de personas dispuestas a disfrutar y a cumplir con la tradición.

Una leyenda del Sella, Amaia Osaba, y Llara Tuset, campeonas en K-2 femenino Amaia Osaba, con un largo historial de triunfos en el Sella, logra uno más en el K-2 femenino junto a la avilesina Llara Tuset

Alberto Plaza, vencedor indiscutible en K-1 masculino Alberto Plaza, palista de Cangas de Onís, sacó rédito de su decisión de remar esta vez en solitario y se impone con gran claridad en la categoría de K-1 masculino

WALTER BOUZÁN Y BERTÍN LLERA REPITEN TRIUNFO EN EL SELLA!! Tras un sprint final espectacular, los riosellanos Walter Bouzán y Bertín Llera repitieron victoria y cruzaron primeros el puente de Ribadesella. Segundos fueron Miguel Llorens y Valdemar Jorgensen, que discutieron el triunfo hasta el último momento, y terceros fueron los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdelyi

Celia González David Rodríguez y Olga Rodríguez. / LNE "La fiesta más bonita de España" David Rodríguez y Olga Rodríguez David esta casado con una riosellana y lleva desde que nacio Olga yendo a Arriondas. "Este es el primer año que estamos aquí, es más tranquilo.” Para él, la jornada tiene un significado especial. "La fiesta más bonita de España es la de las piraguas. He ido a muchas, pero como esta ninguna".

Manuel Alonso. “Un símbolo de las fiestas de Asturias" Manuel Alonso Lleva 47 años viniendo al Descenso. Para él, esto es mucho más que una cita deportiva. “Esto es una fiesta tradicional de aquí de Ribadesella”, afirma con orgullo. Lo describe como “un símbolo de las fiestas de Asturias, una de las grandes fiestas que hay”.

Celia González Claudia Roces, Olivia Caro y Alberto Caro "Los mogollones que había antes cuando era más joven...” Claudia Roces, Olivia Caro y Alberto Caro Claudia lleva viniendo al Descenso desde que era como su hija, Olivia. Durante años iban a Arriondas, pero desde que nació Olivia prefieren quedarse en Ribadesella. “Los años que estaba libre era muy divertido, los mogollones que había antes cuando era más joven”, recuerda. Ahora, verlo desde el ámbito familiar también le parece una forma distinta de vivir una fiesta que ha marcado generaciones.

LNE El emocionante momento del himno de Asturias LNE

Miguel Guerrero Llenazo en Ribadesella Llenazo en Ribadesella El puente de la meta en Ribadesella, completamente lleno a escasos minutos de la llegada de los piragüistas

Las embarcaciones entran en la ría de Ribadesella y huele a sprint Las primeras K-2 entran en la ría de Ribadesella, con mucha agua debido a la marea alta. Se presume un apasionante sprint entre las seis embarcaciones que marchan en cabeza. Los madrileños David Rodríguez y Adrián Martín y los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdelyi están en la lucha