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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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EN DIRECTO: Walter Bouzán y Bertín Llera repiten victoria en el Descenso del Sella con un sprint final de infarto

El exjugador del Real Oviedo Santi Cazorla fue el encargado de dar el pregón de esta edición

VÍDEO: Locura en Ribadesella con el triunfo en un sprint final de infarto de Walter Bouzán y Bertín Llera

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M.R. / Foto: EFE

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Mario Rodrigo

María Rendueles

Javi Viso

Zaira Varas | Celia González | Miguel Guerrero

Prueba deportiva genuina y de nivel, día de fiesta en toda la comarca oriental, exhibición de raíces y de asturianía. Todos los ingredientes se reúnen para vivir hoy una nueva edición del Descenso Internacional del Sella, ya la número 88. El nuevo puente de Arriondas es el sitio y las doce del mediodía la hora a la que partirán los participantes en la Fiesta de las Piraguas para recorrer los 20 kilómetros que separan la capital parraguesa de Ribadesella. En los puentes de salida y meta, y en las orillas de todo el trayecto, decenas de miles de personas dispuestas a disfrutar y a cumplir con la tradición.

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