En Directo
EN DIRECTO: Walter Bouzán y Bertín Llera repiten victoria en el Descenso del Sella con un sprint final de infarto
El exjugador del Real Oviedo Santi Cazorla fue el encargado de dar el pregón de esta edición
Zaira Varas | Celia González | Miguel Guerrero
Prueba deportiva genuina y de nivel, día de fiesta en toda la comarca oriental, exhibición de raíces y de asturianía. Todos los ingredientes se reúnen para vivir hoy una nueva edición del Descenso Internacional del Sella, ya la número 88. El nuevo puente de Arriondas es el sitio y las doce del mediodía la hora a la que partirán los participantes en la Fiesta de las Piraguas para recorrer los 20 kilómetros que separan la capital parraguesa de Ribadesella. En los puentes de salida y meta, y en las orillas de todo el trayecto, decenas de miles de personas dispuestas a disfrutar y a cumplir con la tradición.
Una leyenda del Sella, Amaia Osaba, y Llara Tuset, campeonas en K-2 femenino
Amaia Osaba, con un largo historial de triunfos en el Sella, logra uno más en el K-2 femenino junto a la avilesina Llara Tuset
Alberto Plaza, vencedor indiscutible en K-1 masculino
Alberto Plaza, palista de Cangas de Onís, sacó rédito de su decisión de remar esta vez en solitario y se impone con gran claridad en la categoría de K-1 masculino
WALTER BOUZÁN Y BERTÍN LLERA REPITEN TRIUNFO EN EL SELLA!!
Tras un sprint final espectacular, los riosellanos Walter Bouzán y Bertín Llera repitieron victoria y cruzaron primeros el puente de Ribadesella. Segundos fueron Miguel Llorens y Valdemar Jorgensen, que discutieron el triunfo hasta el último momento, y terceros fueron los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdelyi
Celia González
"La fiesta más bonita de España"
David Rodríguez y Olga Rodríguez
David esta casado con una riosellana y lleva desde que nacio Olga yendo a Arriondas. "Este es el primer año que estamos aquí, es más tranquilo.” Para él, la jornada tiene un significado especial. "La fiesta más bonita de España es la de las piraguas. He ido a muchas, pero como esta ninguna".
“Un símbolo de las fiestas de Asturias"
Manuel Alonso
Lleva 47 años viniendo al Descenso. Para él, esto es mucho más que una cita deportiva. “Esto es una fiesta tradicional de aquí de Ribadesella”, afirma con orgullo. Lo describe como “un símbolo de las fiestas de Asturias, una de las grandes fiestas que hay”.
Celia González
"Los mogollones que había antes cuando era más joven...”
Claudia Roces, Olivia Caro y Alberto Caro
Claudia lleva viniendo al Descenso desde que era como su hija, Olivia. Durante años iban a Arriondas, pero desde que nació Olivia prefieren quedarse en Ribadesella. “Los años que estaba libre era muy divertido, los mogollones que había antes cuando era más joven”, recuerda. Ahora, verlo desde el ámbito familiar también le parece una forma distinta de vivir una fiesta que ha marcado generaciones.
LNE
El emocionante momento del himno de Asturias
Miguel Guerrero
Llenazo en Ribadesella
El puente de la meta en Ribadesella, completamente lleno a escasos minutos de la llegada de los piragüistas
Las embarcaciones entran en la ría de Ribadesella y huele a sprint
Las primeras K-2 entran en la ría de Ribadesella, con mucha agua debido a la marea alta. Se presume un apasionante sprint entre las seis embarcaciones que marchan en cabeza. Los madrileños David Rodríguez y Adrián Martín y los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdelyi están en la lucha
Intento baldío de Llorens y Jorgensen de dar un tirón en Cueves
Miguel Llorens y Valdemar Jorgensen, que representan a la Cultural de Ribadesella, dan un tirón para intentar coger la cabeza a la altura de Cueves. Sin embargo, la reacción fue inmediata de Javi López y Pedro Vázquez, que siguen primeros. El grupo sigue conteniendo a Walter Bouzán y Bertín Llera y Julio Martínez y Franco Balbao, y se acercan por detrás los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdelyi
- Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
- Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
- Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
- El gran shock del desprendimiento en la Ruta del Cares en pleno trasiego de turistas: 'Se escuchó un ruido fuertísimo y empezaron a caer rocas
- Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
- Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
- Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”
- Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño