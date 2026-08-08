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El emotivo discurso de Cazorla durante el pregón: "El Sella es compañerismo, tradición, esfuerzo y alegría"

El futbolista asturiano recuerda los vínculos de su familia con Arriondas, el punto de partida de la competición

EN IMÁGENES: Así fue la fiesta de Les Piragües y el 88 Descenso Internacional del Sella

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Así fue la fiesta de Les Piragües y el 88 Descenso Internacional del Sella / JUAN VEGA - EUROPA PRESS / Europa Press

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Mariola Riera

E. P.

Oviedo/ Arriondas (Parres)

Tradición, esfuerzo, compañerismo y alegría. Todo eso es lo que supone el Descenso del Sella para Santi Cazorla. El futbolista asturiano fue el encargado este sábado de pronunciar el pregón que ha dado inicio de manera oficial a la 88.ª edición del Descenso Internacional, una de las citas más populares y famosas no solo del calendario deportivo asturiano, sino también social por la trascendencia de la también conocida como Fiesta de las Piraguas.

En su intervención en el Puente Emilio Llamedo de Arriondas, el deportista calificó el cometido de leer el pregón como un "auténtico honor y un orgullo", destacando que la cita reúne los citados valores de "tradición, esfuerzo, compañerismo, alegría", algo que es una forma de vivir propia de Asturias.

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En su intervención, Cazorla ha recordado la vinculación de su familia con el municipio parragués, lugar donde nació su padre, y ha reconocido que el momento de pronunciar este discurso ha sido "muy emocionante" para él. El futbolista ha afirmado que pronunciar el pregón es un modo de volver a sus raíces, al tiempo que ha deseado a los asistentes que disfruten de la fiesta.

Petición de silencio

Tras la alocución del pregonero, ha leído el habitual verso que ordena guardar silencio al público para dar lectura a las órdenes que autorizan la carrera de piraguas en las aguas del río Sella: "Guarde el público silencio, guarde el público silencio y escuche nuestra palabra: Por orden de Don Pelayo, después de medir las aguas Presidiendo el Dios Neptuno, los actos de esta Olimpiada con las novias, los tritones, el cañón, los centauros y Pialla, nuevamente se autoriza, en Arriondas, la carrera de piraguas".

Durante el pregón, Cazorla también ha dado la bienvenida a participantes provenientes de países como Alemania, Argentina, Bélgica, Colombia, Dinamarca, Hungría, México, Nueva Zelanda, Portugal, Italia, Reino Unido, Australia, Serbia, Holanda, Sudáfrica, Irlanda, Francia, Austria, Chequia, Suecia y San Martín, además de rendir los tradicionales vivas a concejos como Piloña, Cangas de Onís, Ribadesella y Parres.

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Finalmente, el futbolista se ha animado a entonar, junto al resto del público, el himno 'Asturias, patria querida'. Inmediatamente después del último acorde del Himno, la piragüista olímpica Sara Ouzande ha abierto el cepo número 1 de la línea de salida, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del Descenso en encargarse de esta labor.

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