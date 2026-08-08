Todo listo para el Xiringüelu de Pravia: unos 250 guardias civiles participan en el dispositivo, así como dos drones y el equipo PEGASO

Todo está listo en el dispositivo de seguridad del Xiringüelu en Pravia, en el que participarán unos 250 agentes, así como dos drones para detectar posibles infracciones o emergencias y el equipo PEGASO. Como viene siendo habitual, la Guardia Civil de Asturias refuerza la vigilancia en torno a fiestas y celebraciones estivales. El Xiringüelu, a través de los años se ha convertido en una de las celebraciones con más asistencia de personas del verano. La previsión de asistencia es de unas 45.000 o 50.000 personas. Como en años anteriores todas ellas confluyen en el “Prau Salceu”, donde se establecen dos zonas, una de acceso a la zona de casetas de socios de las peñas y otra de libre acceso para el resto de afluentes.

Los asistentes se desplazan principalmente en ferrocarril, autobús y turismos. RENFE dispondrá, como en años anteriores, de 27 trenes, 14 regulares y 13 especiales, con una capacidad de unos 450 viajeros en cada convoy. Por otro lado, la principal empresa de autobuses que opera en Asturias, ALSA, tiene previsión de desplazar unos 80 autobuses, propios y subcontratados. La estimación es también similar a años anteriores, por lo que se debe prestar especial atención a la llegada de asistentes a través de estos medios de transporte.

De igual forma, se estima en unos 100 vehículos de este tipo contratados por particulares o grupos, independientemente de los pertenecientes o subcontratados por la empresa ALSA. A esto se suma la gran cantidad de personas que llegan en sus vehículos particulares por las diferentes vías de acceso a la villa.

Un total de 250 efectivos de la Guardia Civil conforman el dispositivo que abarca un total de cinco días, desde las 14.00 horas del pasado miércoles día 5 hasta las 8.00 horas de este lunes día 10 de agosto. Durante este tiempo se emplearán un total de 157 medios de transporte entre vehículos todo terreno, turismo, motocicletas, furgonetas, oficina móvil de recogida de denuncias, helicópteros y aeronaves tripuladas por control remoto.

Las unidades que intervienen en este dispositivo, son las siguientes: Seguridad Ciudadana de la Compañía de Pravia, Luarca y Oviedo; Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA); Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC); Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX); Grupo de Apoyo a las Telecomunicaciones (GATI), tanto de la Zona del Principado de Asturias como el Servicio de Telecomunicaciones con sede en Madrid; Servicio Cinológico de Asturias y del Servicio Central; Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil (UHEL) con base en La Morgal; Sector de Tráfico de Asturias; Grupo de Información Policía Judicial; Oficina Periférica de Comunicación (OPC); Centro Operativo Complejo (COC); Equipos RPA correspondientes de Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional (Equipo PEGASO) de Asturias, así como PEGASO Central con sede en Madrid y Servicio Aéreo con base en Torrejón de Ardoz; Equipos detectores y anti-RPA de Asturias, Pegaso Central y Servicio Aéreo; y Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

También al igual que el año pasado, la Guardia Civil dispone durante la celebración de la fiesta de varios sistemas de transmisión de imágenes tomadas en el recinto para para poder detectar cualquier incidencia con rapidez. Estas imágenes son transmitidas por IP a un servidor de la Guardia Civil que permite su visionado en el Puesto de Mando establecido en Pravia. Además se contará con dos drones, para reforzar la vigilancia en la zonas de interés como son campamentos, vías férreas y puentes. Además del sistema anti dron que permite interceptar y neutralizar cualquier dispositivo aéreo no autorizado.

Para hacer frente a una de las preocupaciones de la Guardia Civil como son los delitos contra la mujer y en especial todo tipo de acto que atente contra la libertad sexual, habrá efectivos de la Guardia Civil especializados en este tipo de hechos delictivos que se encontrarán en la zona para prevención, atención e investigaciones que fueran necesarias.

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La Guardia Civil aconseja un consumo moderado de bebidas alcohólicas, al igual que advierte de la incompatibilidad de la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas con la conducción. También encarece asegurarse que los bolsos están cerrados y a la vista, no dejar los teléfonos móviles a la vista y utilizar calzado adecuado, para evitar cortes y lesiones.