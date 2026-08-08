El primer coche del verano ya tiene ganador

José Antonio Canal Viña, de Gijón, es el flamante ganador del primero de los dos coches Nissan Juke que LA NUEVA ESPAÑA ofrece a sus lectores dentro de la gran promoción del verano. El sorteo, a cargo del notario, Vicente Martorell, se celebró en la mañana de ayer en la sede del periódico en Oviedo.

El domingo 26 de julio, se publicó con LA NUEVA ESPAÑA una página cartilla y a lo largo de toda esa semana y la que finaliza hoy, se publicó cada día un cupón que debía ser pegado en la página-cartilla.

En la parte inferior de la página cartilla aparece un resguardo. El participante ha tenido que cubrirlo con sus datos personales y a continuación, entregarlo en su kiosco habitual, entre el pasado domingo y el martes de esta semana. También puede hacerse llegar a LA NUEVA ESPAÑA por correo o depositándolo en la urna instalada en la sede del periódico. El procedimiento será el mismo para el segundo de los Nissan Juke 5 puertas 1.0 DIG-T de 114 caballos, patrocinados por Nissan Cyasa, que se sorteará a finales de este mes. Además, el gran sorteo estival de este periódico ofrece un total de 10.000 euros, repartidos en diez premios semanales, además de dos Nissan Juke, dos excepcionales premios con un alto valor, en una iniciativa que denota el agradecimiento y aprecio de LA NUEVA ESPAÑA hacia sus lectores.

Sorteos ante notario

Todos los sorteos se celebran ante notario para garantizar la máxima transparencia. Los nombres de los ganadores se publican posteriormente en LA NUEVA ESPAÑA y en sus canales oficiales. Para recibir el premio será necesario presentar la cartilla original cumplimentada. En el caso de los premios en metálico, los 1.000 euros se entregarán netos, ya que el periódico asume la retención fiscal correspondiente. La próxima semana semana los lectores tendrán opción de llevarse otros 1.000 euros.

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Dinámica del sorteo

–Compra LA NUEVA ESPAÑA todos los domingos. –Entrega en tu quiosco el resguardo que aparece en el periódico con tus datos personales . –Recorta los cupones que saldrán de lunes a viernes. –Pega los cupones y completa la página-cartilla.