Tormenta veraniega sobre Asturias: cae granizo en forma de pedruscos sobre Oviedo y los rayos causan al menos tres incendios en Boal, Villayón y Salas

Se veía venir desde por la mañana. El bochorno anunciaba tormenta y a primera hora de la tarde de este sábado los rayos se hicieron presentes en la mayor parte de la región. En Oviedo, cayó granizo en forma de pedruscos de considerable tamaño (nada que ver, no obstante, con las pelotas de golf que pueden verse a veces en el Levante), que dejaron a muchos estupefactos y temiendo que se rompiesen las lunas de los coches, pero al final no fue para tanto.

Granizo recogido por un vecino de Oviedo. / LNE

En cualquier caso, se trata de un granizo de un tamaño bastante inhabitual en Asturias.

Otro problema añadido fue el de los rayos, que causaron hasta tres incendios en los concejos de Boal, Villayón y Salas. Un rayo está detrás del inicio de un incendio en la localidad de Villanueva, en Boal, a eso de las cinco y media de la tarde. Aducieron un helicóptero de Bomberos con efectivo de Ibias, Grandas de Salime y Valdés.

En torno a las 18.50 se recibía aviso de otro fuego en Busmente (Villayón), que controlaron Bomberos del SEPA con base en Barres (Castropol). A última hora de la tarde quedó extinguido.

Imagen del incencido en Boal. / T. C.

Un tercer fuego se declaró en la localidad salense de Pumar, al que acudieron los bomberos forestales de la brigada de refuerzo (brif) de Tineo, junto con Bomberos del SEPA con base en Grado.

Imagen del incendio en Pumar (Salas). / T. C.

Otra imagen del fuego en Salas. / T. C.

Desde primera hora de la tarde cayeron chubascos intermitentes, que algunos recibieron con cierto alborozo por si refrescaban el ambiente. En Oviedo se registraron máximas de 29 grados, superadas por Aller, con 33, Salas, con 32, Mieres y Tineo, con 31, e Ibias, con 30.

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Para este domingo se esperan intervalos nubosos, de nubes bajas durante la jornada acompañadas de brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en el interior, y de nubosidad de evolución acompañada de probables lluvias débiles y algún chubasco disperso en la Cordillera por la tarde, remitiendo al final. Las temperaturas mínimas iran en ligero ascenso o sin cambios y las máximas en descenso generalizado.