Asturias reforzará la atención de urgencias por daños oculares el día del eclipse

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, anunció este sábado en la Feria Internacional de Muestras de Gijón que se reforzarán los servicios de atención urgente el próximo miércoles, coincidiendo con el eclipse de sol total en Asturias.

Saavedra anunció en concreto un refuerzo del centro coordinador del SAMU y de los puntos de urgencias de atención primaria de la región ante la previsión de afluencia de ciudadanos con algún tiempo de problema por el eclipse. Al tiempo que ha alertado del riesgo que supone utilizar gafas de protección que no estén homologadas para la observación de fenómeno astronómico.

Según explicó tras su visita a la Feria, la administración autonómica ha finalizado un protocolo elaborado conjuntamente con el servicio de Oftalmología que se enviará mañana a todos los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como de atención primaria. El objetivo de este documento es establecer una primera toma de contacto asistencial para atender cualquier problema ocular derivado de la observación del fenómeno.

En relación con las medidas de seguridad, Saavedra ha hecho hincapié en la necesidad de usar únicamente gafas homologadas, advirtiendo de que se ha detectado la comercialización y compra de productos que carecen de dicha certificación.

Fase de oscuridad

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La consejera recordó que durante la fase de oscuridad de un eclipse total se pierde el reflejo de protección natural de los ojos, como el lagrimeo o el parpadeo instintivo, por lo que la miradas directas al Sol pueden producirse sin molestia inmediata a pesar de que la radiación solar permanece activa. Por ello, insistió en la importancia de mantener las gafas puestas durante todo el evento. "Durante el eclipse, como va a estar a oscuras, tú no vas a tener esa sensación, pues puedes mirar directamente al Sol sin esa molestia, por eso hay que recordar que aunque esté a oscuras el Sol sigue estando ahí y tú tienes que ponerte las gafas", reseñó.