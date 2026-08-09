El dispositivo del Sella interviene en 89 emergencias, una de ellas el rescate de una mujer que cayó a un acantilado en Ribadesella

Durante la activación del Plan de Seguridad del 88º. Descenso Internacional del Sella, que coordinó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), entre el 7 y el 9 de agosto, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP SELLA) atendió un total de 349 llamadas. En concreto se contabilizaron 89 emergencias, 54 en el concejo de Ribadesella y 35 en Parres.

El perfil de los incidentes registrados muestra que no se han registrado incidencias de gravedad, destacando la celebración de la fiesta. A esto se suma el importante trabajo desarrollado por los efectivos de emergencias y protección ciudadana que, durante estos días, han trabajado de forma coordinada desde el CECOP SELLA. Aquí se han integrado bajo un mando único, independientemente del organismo al que pertenecían todos los grupos de acción, intervención, seguridad, logística y apoyo.

El dispositivo intervino en nueve agresiones, cuatro alteraciones del orden público y unas amenzas. También hubo 55 asistencias sanitarias, 19 en Parres y 36 en Ribadesella. Hubo un recate y dos traslados sanitarios. Incluso se intervino por la desaparación de una persona.

Una persona rescatada al caer en el acantilado de La Atalaya

La persona rescatada fue una mujer que resultó herida tras sufrir una caída en el acantilado de La Atalaya en Ribadesella. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la afectada ha resultado politraumatizada y fue evacuada por la UVI Móvil al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 23.45 horas de este sábado. En la llamada se indicó que una persona había caído por el acantilado. De inmediato se movilizó a tres efectivos de bomberos del dispositivo del Sella.

Una vez en la zona, los bomberos, junto al equipo sanitario procedieron a la inmovilización de la afectada, con el ferno-ked y un collarín, y a su estabilización. A continuación, con la camilla nido, los bomberos portearon a la afectada, unos 200 metros, hasta la ambulancia.

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El centro de coordinación del dispositivo del Sella informó a la Guardia Civil, a la Policía Local y al SAMU.