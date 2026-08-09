El dispositivo del Sella interviene en 89 emergencias, una de ellas el rescate de una mujer que cayó a un acantilado en Ribadesella
Se produjeron nueve agresiones y incluso se denunció la desaparición de una persona
Durante la activación del Plan de Seguridad del 88º. Descenso Internacional del Sella, que coordinó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), entre el 7 y el 9 de agosto, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP SELLA) atendió un total de 349 llamadas. En concreto se contabilizaron 89 emergencias, 54 en el concejo de Ribadesella y 35 en Parres.
El perfil de los incidentes registrados muestra que no se han registrado incidencias de gravedad, destacando la celebración de la fiesta. A esto se suma el importante trabajo desarrollado por los efectivos de emergencias y protección ciudadana que, durante estos días, han trabajado de forma coordinada desde el CECOP SELLA. Aquí se han integrado bajo un mando único, independientemente del organismo al que pertenecían todos los grupos de acción, intervención, seguridad, logística y apoyo.
El dispositivo intervino en nueve agresiones, cuatro alteraciones del orden público y unas amenzas. También hubo 55 asistencias sanitarias, 19 en Parres y 36 en Ribadesella. Hubo un recate y dos traslados sanitarios. Incluso se intervino por la desaparación de una persona.
Una persona rescatada al caer en el acantilado de La Atalaya
La persona rescatada fue una mujer que resultó herida tras sufrir una caída en el acantilado de La Atalaya en Ribadesella. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la afectada ha resultado politraumatizada y fue evacuada por la UVI Móvil al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 23.45 horas de este sábado. En la llamada se indicó que una persona había caído por el acantilado. De inmediato se movilizó a tres efectivos de bomberos del dispositivo del Sella.
Una vez en la zona, los bomberos, junto al equipo sanitario procedieron a la inmovilización de la afectada, con el ferno-ked y un collarín, y a su estabilización. A continuación, con la camilla nido, los bomberos portearon a la afectada, unos 200 metros, hasta la ambulancia.
El centro de coordinación del dispositivo del Sella informó a la Guardia Civil, a la Policía Local y al SAMU.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
- Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
- Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
- Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
- Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”
- Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño
- El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
- El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros