Rescatado un montañero gijonés tras sufrir una caída a 2.250 metros de altitud cuando bajaba por una canal en el Pico Cortés, en Cantabria
Evacuado de los Picos de Europea un montañero francés con graves quemaduras en la planta de un pie
Un montañero gijonés de 62 años resultó herido en la vertiente cántabra de los Picos de Europa tras sufrir una caía de diez metros mientras bajaba una canal en las inmediaciones del Pico Cortés, en Camaleño, a 2.250 metros de altura.
La víctima sufrió un politraumatismo. El helicóptero del Gobierno de Cantabria bajó a un rescatador y luego extrajo a éste y al herido en una operación de grúa técnica. En la aeronave recibió una primera asistencia médica. Posteriormente, se le traslada hasta la helisuperficie de Tama, donde recibió una segunda asistencia por parte de otros dos rescatadores.
Una vez estabilizado, el helicóptero aterrizó en el aeropuerto donde el herido fue transferido a una ambulancia (SVA) para su traslado al Hospital de Valdecilla.
Grave quemadura en un pie
El Grupo de Rescate del SEPA evacuó al HUCA en helicóptero a un montañero francés tras sufrir una quemadura de segundo grado en un pie con agua hirviendo. El 112 recibió el aviso a las 13.06 horas por parte del guarda del Refugio de Urriellu.
Indicó que se había quemado la planta del pie. La meteorología de la zona, había niebla, dificultó el acceso de la aeronave. Tras aprovechar una ventana se pudo llegar y aterrizar para recoger al afectado. Tras la atención médica se optó por el traslado al HUCA.
Fue informada la Guardia Civil, el 112 de castilla y León, el 112 de Cantabria y el SAMU. El Grupo de rescate regresó a base a las 15.23 horas.
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