El gijonés José Antonio Canal recoge el primer Nissan Juke del verano

El pasado viernes, el vecino de El Coto José Antonio Canal vivió uno de esos días que no se olvidan fácilmente en el recinto de la Feria Internacional de Muestras del Principado de Asturias. Gracias a su fidelidad como lector de LA NUEVA ESPAÑA pudo acudir al stand del diario para recoger el flamante Nissan Juke que ha ganado en El Gran Sorteo del Verano organizado por el periódico. Tras ver el vehículo expuesto tantas veces durante sus visitas a la Feria, recibir las llaves le pone "inquieto, porque esto quieras o no te pone nervioso. Pero bien, ahora ya cuando acabe todo estaré feliz total", confesó junto a su nuevo coche.

Sin embargo, ante la incredulidad de muchos, este moderno vehículo no reemplazará a su actual coche. "Yo el coche no lo voy a cambiar porque, aunque tiene años ya, lo tengo impecable", explicaba Canal. El destino del automóvil estará dentro de su familia, motivado por las necesidades de los suyos. "Tengo un hijo que tiene un coche que está bastante mal", detalla el ganador. Por ello, la decisión la tiene clarísima. "Haré un sorteo, no como el de LA NUEVA ESPAÑA, ni ante notario, entre mis tres hijos y mis cuatro nietos", relata con risas. La dinámica del sorteo ya está pensada y será a la antigua usanza. "Voy a poner unos papeles y escribiré ‘tocome’ en un papel". Será el azar el que decida quién se pone al volante, algo que le llena de ilusión porque asegura que "al que le toque el coche va a estar más ilusionado todavía que yo".

El camino hacia este premio ha sido fruto de una rutina inquebrantable y una lealtad absoluta al periodismo local. "Llevo años comprando LA NUEVA ESPAÑA. Siempre la de Gijón, siempre", recalca José Antonio Canal. Su punto de encuentro diario es el quiosco Rosa Mary, situado en la calle María Cristina, en el barrio de El Coto.

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El gran sorteo estival de este periódico ofrece un total de 10.000 euros, repartidos en diez premios semanales, además de dos coches Nissan Juke. El primero de ellos ya tiene dueño.