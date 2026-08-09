La gijonesa Eolo Toys saldrá a Bolsa el 29 de septiembre

La empresa de juguetes y entretenimiento Eolo Toys –con sede central en Gijón y presencia en Hong Kong y Estados Unidos– saldrá finalmente a Bolsa el próximo 29 de septiembre, habiendo aplazado su calendario original, que había fijado el estreno bursátil para comienzos del pasado julio. Cuando lo haga, Eolo Toys se convertirá en la octava empresa asturiana en la Bolsa, sumándose a TSK, Duro Felguera, GAM, Izertis, Asturiana de Laminados, Seresco y Treelogic.

En concreto, Eolo empezará a cotizar en el llamado BME Scaleup, el segmento de la Bolsa española dedicado a que las nuevas empresas emergentes ganen tamaño. La compañía saltará al parqué a un precio de 2,60 euros por acción. Lo hará a través de una oferta pública de suscripción (ops). La entidad colocadora es Renta 4.

En una primera fase, Eolo realizará una ampliación de capital de 1,5 millones de euros. Y a continuación sacará al mercado el 10% del capital social resultante, lo que equivaldrá a una valoración de unos 15 millones.

Heredera de Eolo Sport, fundada en 1978 por Rafael Prieto (padre del actual CEO, Álex Prieto), Eolo Toys se dedica a la creación y fabricación de juguetes, videojuegos y material de entretenimiento que luego vende a terceros, los cuales comercializan los productos con sus propias marcas (como "Marvel", "Star Wars" o "Minions"). Entre sus clientes de figuran grandes cadenas de distribución como Walmart, KMart, Tesco, Costco, Toys"R"Us o El Corte Inglés, entre otras.

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La empresa cuenta con 60 empleados, de los cuales 40 trabajan en Gijón. El resto se reparte entre sus delegaciones de Barcelona, Hong Kong y Los Ángeles (Estados Unidos). El año pasado obtuvo unos ingresos de 17 millones de euros.