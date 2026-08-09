La gijonesa Eolo Toys saldrá a Bolsa el 29 de septiembre
La compañía de juguetes realizará una ampliación de capital de 1,5 millones y empezará a cotizar por un valor de 15 millones
La empresa de juguetes y entretenimiento Eolo Toys –con sede central en Gijón y presencia en Hong Kong y Estados Unidos– saldrá finalmente a Bolsa el próximo 29 de septiembre, habiendo aplazado su calendario original, que había fijado el estreno bursátil para comienzos del pasado julio. Cuando lo haga, Eolo Toys se convertirá en la octava empresa asturiana en la Bolsa, sumándose a TSK, Duro Felguera, GAM, Izertis, Asturiana de Laminados, Seresco y Treelogic.
En concreto, Eolo empezará a cotizar en el llamado BME Scaleup, el segmento de la Bolsa española dedicado a que las nuevas empresas emergentes ganen tamaño. La compañía saltará al parqué a un precio de 2,60 euros por acción. Lo hará a través de una oferta pública de suscripción (ops). La entidad colocadora es Renta 4.
En una primera fase, Eolo realizará una ampliación de capital de 1,5 millones de euros. Y a continuación sacará al mercado el 10% del capital social resultante, lo que equivaldrá a una valoración de unos 15 millones.
Heredera de Eolo Sport, fundada en 1978 por Rafael Prieto (padre del actual CEO, Álex Prieto), Eolo Toys se dedica a la creación y fabricación de juguetes, videojuegos y material de entretenimiento que luego vende a terceros, los cuales comercializan los productos con sus propias marcas (como "Marvel", "Star Wars" o "Minions"). Entre sus clientes de figuran grandes cadenas de distribución como Walmart, KMart, Tesco, Costco, Toys"R"Us o El Corte Inglés, entre otras.
La empresa cuenta con 60 empleados, de los cuales 40 trabajan en Gijón. El resto se reparte entre sus delegaciones de Barcelona, Hong Kong y Los Ángeles (Estados Unidos). El año pasado obtuvo unos ingresos de 17 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
- Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
- Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
- El gran shock del desprendimiento en la Ruta del Cares en pleno trasiego de turistas: 'Se escuchó un ruido fuertísimo y empezaron a caer rocas
- Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
- Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
- Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”
- Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño