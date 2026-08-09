Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco

El fin de semana se ha cerrado en las carreteras asturianas con un aparatoso accidente. Dos personas han resultado heridas de gravedad y otra leve en el choque entre una motocicleta y un turismo en la AS-118 a la salida de Luanco (Gozón) este domingo. Los heridos fueron trasladados al HUCA dada la gravedad de su estado.

Según ha informado la Guardia Civil, el suceso ocurrió en torno a las 19.25 horas. Los heridos más graves son los ocupantes de la motocicleta, mientras que el herido leve es el conductor del turismo.

Hasta el lugar se ha trasladado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón para asegurar la vía e instruir diligencias, así como UVI Móvil y ambulancia, además de patrullas de la Policía Local.

Balance

Dieciséis personas han perdido la vida en trece accidentes mortales registrados en las carreteras en toda España desde las tres de la tarde del viernes y hasta las 20:00 horas de este domingo, según fuentes de la Dirección General de Tráfico. Además, en esos siniestros también han resultado heridas otras diez personas.

El viernes, desde las 15.00 horas, se registraron tres siniestros mortales, con otros tantos fallecidos y dos heridos graves.

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Mientras, el sábado murieron ocho personas en seis accidentes y otras dos sufrieron lesiones graves y hoy, domingo, hasta las 20.00 horas se han contabilizado cuatro siniestros, con cinco fallecidos y seis heridos.