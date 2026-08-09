Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína

Una intervención en un presunto caso de violencia de género permite incautar hasta 7 kilos de cocaína a la Policía Local de Oviedo. Los hechos ocurrieron en torno a las ocho y media de la mañana de este domingo. En la calle Pérez de la Sala se produjo un incidente poco claro. La llamada a la Policía indicaba que un hombre había efectuado dos disparos a una mujer, y que podía estar herida. A la zona acudieron patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional para investigar los hechos.

Una vez allí, un testigo indicó a los agentes que los disparos habían sido efectuados no contra una mujer, sino contra un hombre de color. En una llamada posterior, una persona advirtió a los agentes de que una mujer estaba siendo agredida por su novio, en una vivienda del número 14 de la calle Pérez de Ayala de Oviedo.

Los agentes acudieron a este domicilio y encontraron a un hombre de nacionalidad dominicana, armado con una pistola, en concreto, una Star del calibre 22. En una maleta encontraron además los siete kilos de cocaína antes citados. El hombre tenía además 5.000 euros en efectivo, supuesto producto de la venta de droga. El dominicano fue detenido y conducido a las dependencias de la Policía Nacional, junto a la droga intervenida.

Se trata de un nuevo incidente con disparos que llega después de los efectuados en una discoteca de ambiente latino junto a la Foncalada el pasado octubre y de la desarticulación de la banda dominicana "La Santa" en varios operativos, uno de ellos relacionado con el asesinato del panameño Emiliano Burke, en enero del año pasado en Lugo de Llanera.

Felicitación del Gobierno municipal

José Ramón Prado, concejal de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, quiso felicitar y reconocer "expresamente el trabajo realizado por los agentes de la Policía Local de Oviedo, que han protagonizado una intervención especialmente destacada y que demuestra, una vez más, el nivel de preparación, profesionalidad y capacidad de respuesta de nuestro cuerpo policial".

"Los hechos se iniciaron poco después de las 8.30 horas, tras recibirse el aviso de que se habían producido dos disparos en la zona de Santa Susana y de que podía haber una persona herida. Ante una situación de estas características, que evidentemente genera una importante alarma, la rápida actuación de los agentes permitió poner en marcha la búsqueda del sospechoso y localizarlo poco después en una vivienda de la calle Pérez de Ayala", añadió el concejal.

"Los agentes tuvieron que actuar además ante la posibilidad de que el individuo estuviera armado. Accedieron al domicilio y procedieron a su detención, interviniéndole una pistola Star de calibre .22 que se encontraba cargada. A ello se suma el hallazgo de alrededor de siete kilos de cocaína y aproximadamente 5.000 euros en efectivo", continuó Prado.

En esta "intervención de enorme importancia", quiso destacar especialmente "la profesionalidad y la valentía demostradas por los agentes, porque detrás de una actuación como esta hay preparación, coordinación, conocimiento del territorio y capacidad para tomar decisiones en muy poco tiempo ante situaciones potencialmente peligrosas".

Y quiso poner en valor "la coordinación existente con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Desde el primer momento se desplazaron patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, y el trabajo desarrollado permitió avanzar rápidamente en la localización del sospechoso y culminar con su detención".

"Esta actuación es también un buen ejemplo de por qué desde el Ayuntamiento estamos haciendo una apuesta decidida por nuestra Policía Local. Estamos trabajando para reforzar la plantilla, para mejorar y ampliar la formación de nuestros agentes y para seguir modernizando los medios y equipos con los que desarrollan su trabajo. Queremos que nuestros policías dispongan de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para afrontar con las máximas garantías situaciones complejas como la que se ha producido esta mañana. La seguridad exige inversión, exige preparación y exige también contar con una plantilla suficiente" continuó el concejal.

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"Tenemos una Policía Local preparada, profesional y comprometida con Oviedo, capaz de reaccionar con rapidez ante situaciones de riesgo y de proteger a los ciudadanos incluso en intervenciones especialmente delicadas. Quiero trasladar, por tanto, mi reconocimiento y felicitación a todos los agentes que han participado en esta intervención. Su trabajo es una garantía para los ovetenses y demuestra que la apuesta por reforzar, formar y dotar de mejores medios a nuestra Policía Local es una apuesta directa por la seguridad de Oviedo», finalizó Prado.