Los secretos del éxito de la XirinZone, la "hermana joven" del veterano Xiringüelu

El Xiringüelu es una tradicional danza de Asturias, de pasos muy vivos y movidos, originada en el siglo XVII. El nombre viene de la palabra “xiringar”, un verbo en asturiano que tiene múltiples significados, como “menear, mover o zarandear”, o incluso “salpicar”. Cuando la romería del mismo nombre nació en 1940 en la villa de Pravia, fruto de la iniciativa de unos amigos movidos por la escasez de actividades lúdicas de la posguerra, pocos podrían augurar la dimensión que esta adquiriría en la actualidad. Está claro que, como ya permitía intuir la palabra en asturiano, en el Xiringüelu encontrarás movimiento de todo tipo, desde carreras de motos de juguete hasta juegos y baile. También recibirás alguna que otra salpicadura, ya sea de agua, sidra o calimocho, entre las casetas de las peñas. Pero, además de todo lo que abarcan estas famosas construcciones artesanales, hace cuatro años surgió otra forma de vivir la cita festiva más pensada para jóvenes. Este año había vendido algo más de 19.000 entradas online antes de la celebración: la “XirinZone”.

Se trata de un recinto vallado y perimetrado dentro del práu Salcéu que se habilita desde 2022, pensado sobre todo para las personas que acuden a la fiesta pero no forman parte de ninguna peña ni disponen de una caseta propia.

Claudia Valdés, Judiht Coboán, Marta Linera y Tristana Fernández. / Mario Canteli

Y la iniciativa, a juzgar por lo visto este domingo, se ha asentado con éxito cuatro años después. A las diez de la mañana ya estaba abierta y durante todo el día se llenó con miles de jóvenes llegados de todas partes dispuestos a disfrutar de otro Xiringüelu. Este año se vendieron online 19.000 entradas de un aforo máximo de 25.000.

La estampa, típica de romería: miles de jóvenes en grupos distribuidos por el prado, charlando y tomando algo, vistiendo, en su mayoría, de pantalón corto y camiseta blanca, con el pañuelo de Asturias al cuello.

Hubo gente de varios lugares de España. Dentro del recinto se encontraron Claudia Vallejo, Alba Monroy y Claudia Bello, de Madrid, Barcelona y Córdoba, respectivamente. Son tres amigas que se conocieron de Erasmus y acudieron por primera vez a la celebración: “Nos ha sorprendido encontrar un ambiente más casero, más informal que el que tenemos en otras fiestas de nuestras ciudades”, comentaron. Las chicas, que se encuentran en Asturias visitando a una amiga común que también conocieron de intercambio, subrayaron que, aunque la jornada solo estaba comenzando, tenía “muy buena pinta” y no se irían “hasta que terminase”.

A pesar de no haber una temperatura excesivamente elevada, el sol pegó y fueron muchos los que se agruparon bajo los árboles en busca de sombra. Fue el caso de Alex López, Paula Fernández y Mario Augusto, dos avilesinos y un tarraconense: “Nuestros padres venían todos los años y nuestros amigos también, así que queríamos probar este año”.

El blanco se impuso como el uniforme oficioso de la jornada. La celebración no tiene ningún código de vestimenta oficial, pero la mayoría de los jóvenes se presentaron en el recinto con camiseta o camisa de este color. Sin embargo, hubo algunos que se “revelaron” contra este acuerdo tácito: “Nosotros venimos de negro porque somos de fuera y no teníamos mucha idea de la fiesta”, se jactaron entre risas Pablo Merino, David Muñoz, Iker Pino, Lucas Rinkon e Iker González, cinco jóvenes de Marbella. Según contaron, están aquí visitando Asturias porque uno de ellos tiene familia en Pravia, y subrayaron que la fiesta “es muy diferente de las que hay en nuestra ciudad, sobre todo lo de que sea durante el día y no por la noche”.

Caras conocidas

También muchos asturianos de concejos cercanos se plantaron en Pravia. Alba Moro, Lidia Fdez y Lucía Gómez llegaron con su grupo de amigos desde Corvera a una cita festiva a la que no fallan ningún año: “Lo mejor es el ambiente y encontrarse con gente conocida”, apuntaron. Aseguran que es una de sus fiestas favoritas, junto con el Carmín de la Pola, con la que encuentran un cierto parecido. En esto coincidieron también Claudia Valdés, Judith Coboán, Marta Linera y Tristana Fdez, un grupo de amigas de Oviedo que mencionaba que el Carmín tiene “el plus de la noche”, mientras que el Xiringüelu finaliza al terminar el día. “Es de las mejores fiestas y este año muy bien la organización, lo más difícil es llegar hasta aquí, sobre todo si tienes que venir en transporte público”, resumieron. Ellas habían tenido la suerte de que el padre de una de ellas las acercase en coche, ya que, según decían, los trenes “van hasta arriba y no hay sitio”.

Al final, todas esas formas de vivir el Xiringüelu conviven en un mismo espacio y terminan dando forma a una fiesta que sigue creciendo sin renunciar a sus raíces. Sea como sea, la celebración continúa demostrando que, pese al paso de los años, conserva intacta su capacidad para reunir a generaciones y visitantes de distintos puntos de España en torno a una misma cita. Entre peñas, música, sidra y el ambiente de la XirinZone, combina tradición y nuevas maneras de vivir la romería sin perder su esencia. Quizá ahí resida precisamente su éxito: en haberse sabido adaptar a quienes llegan por primera vez sin dejar de ser un punto de encuentro para quienes llevan años haciendo del Prau Salcéu una cita ineludible.