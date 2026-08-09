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El Xiringüelu echa a andar y Pravia ya espera a más de 40.000 romeros en el prao Salcéu: "Es una de las mejores fiestas de España”

La peña El Ahorcau da el pistoletazo de salida a la popular fiesta con el "Asturias, patria querida" desde lo alto de su caseta

VÍDEO: Miles de romeros toman Pravia para celebrar el Xiringüelu en una de las citas festivas más importantes del calendario asturiano

VÍDEO: Miles de romeros toman Pravia para celebrar el Xiringüelu en una de las citas festivas más importantes del calendario asturiano

LNE / Foto: Mario Canteli

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Zaira Varas

El Xiringüelu ya ha echado a andar y el prao Salcéu de Pravia, que espera a más de 40.000 romeros, empieza a transformarse en lo que durante unas horas será una de las grandes fiestas del verano asturiano. Las primeras peñas ya ocupan sus casetas, la música comienza a ganar terreno y los asistentes van tomando posiciones para una jornada que, como cada año, promete convertir este rincón de Pravia en una enorme fiesta.

El pistoletazo de salida "oficial" lo dio la Peña El Ahorcau, la más veterana de la romería, que volvió a cumplir con una de las tradiciones más reconocibles del Xiringüelu: el "Asturias, patria querida" junto al muñeco colgado en la popular caseta y que da nombre a la peña. A partir de ahí, el prao empieza a despertar de verdad.

Fuera del recinto, el dispositivo de seguridad y emergencias ya está desplegado. En total, 412 efectivos participan en el operativo, a los que se suman unos 250 guardias civiles. “Esperamos que venga la gente a pasárselo bien y a disfrutar de lo tradicional”, señala María Navarro, de la Peña L’Charrá, en una jornada para la que ya se han vendido poco más de 19.000 entradas online y en la que la taquilla permanecerá abierta hasta las tres de la tarde.

A las 10.10 horas, el prao empieza a llenarse y las 146 casetas van tomando vida. En la Peña La Tribu, por ejemplo, la mañana arranca entre risas y juegos, con un improvisado partido de béisbol en el que, de momento, cuesta más acertar con la pelota que darle. Son las primeras escenas de una jornada que todavía tiene muchas horas por delante.

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Entre los asistentes está Ana Lantes, madrileña con familia en Pravia y habitual del Xiringüelu. “Vengo siempre”, cuenta, convencida de que es “una de las mejores fiestas de España” y de que está “muy infravalorada”. Este año, además, el tiempo acompaña: “Como no hace sol, vamos a estar muy fresquitos”, celebra mientras el prao comienza a llenarse.

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