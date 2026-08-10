Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 10 de agosto de 2026

Oviedo

Visitas teatralizadas al teatro Campoamor

El Teatro Campoamor ofrecerá del 10 al 14 de agosto, con pases a las 17.30 y a las 19.30 horas y un aforo de 60 personas por sesión, visitas teatralizadas por sus rincones más entrañables. Diversos personajes guiarán el recorrido, que incluirá tanto la parte noble del teatro como sus entrañas: camerinos, escenario y salas de ensayo. Las entradas, a la venta desde el 27 de julio en entradas.oviedo.es, tienen un precio de 9 euros para menores de 4 a 11 años y 12 euros a partir de 12 años, siendo gratuitas hasta los 3 años.

Lunes de ruta en la plaza Feijóo

La plaza Feijóo acoge una nueva sesión de lunes de ruta que arrancará a las 18.30 horas

Cine a la luz de la luna en Olloniego

El estadio Fumea Lolo Rodríguez de Olloniego acoge una nueva sesión de cine a la luz de la luna a las 22.15 horas. La película omitida será «Paddington: Avenuta en la Selva», una comedia para toda la familia que cuenta la historia de Paddington y la familia Brown cuando emprenden un viaje al Perú tras recibir noticias inquietantes sobre la tía Lucy, pero al llegar se encuentran con la sorpresa de que, aparentemente, ha desaparecido en la jungla.

Concierto de «Inoxidables» en Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes (C. de Almacenes Industriales, 40) acoge a las 22.00 horas un concierto de «Inoxidables». Un dúo formado en la Universidad de Salamanca a mediados de los 90, Tuvieron repercusión como grupo de culto pionero del inde español.

Exposición «Poesía de Impacto» en el centro social Buenavista

Hasta el 13 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Poesía de Impacto» que pone en comunicación dos artes, el de la fotografía y el de la poesía. Dos fotógrafos amateurs, ofrecen sus imágenes a diez poetas que escogen una fotografía de cada uno y dan como resultado veinte poemas inspirados en ellas. Esta propuesta invita al público a fusionar el medio artístico visual y el medio artístico literario en una experiencia abierta y creativa que acerque a los públicos de ambas artes y a un nuevo público al que atraiga el diálogo que establecen.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

Incluyen el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros.

Gijón

Conciertos en Gijón

La Semana Grande gijonesa trae varias citas musicales. A las 21.00 horas, en la plaza Mayor, tendrá lugar el concierto extraordinario «BandaManía Eurovisión: Europa Canta en Familia», en el marco del V Festival y Escuela de Música de Gijón FESMUG. Y a las 23.00 horas, en Poniente, será el concierto de la banda de rock «Revólver».

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Nueva jornada de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que alcanza su 69.º edición. Será en el recinto ferial Luis Adaro. El horario será de 11.00 a 22.00 horas. El certamen, con multitud de actos y actividades en los diferentes stands y pabellones, se prolongará hasta el 16 de agosto.

El mercado ArteGijón, en El Náutico

Los puestos del mercado de ArteGijón están instalados en el Náutico hasta el 16 de agosto. El horario es de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Paseo Gastro en Begoña y Jardines de la Reina

Veinte establecimientos hosteleros vivirán la Semana Grande de Gijón desde los Paseos Gastro abiertos en Begoña y los Jardines de la Reina. El horario de atención al público es de 12.30 a 00.00 horas de domingo a jueves, y hasta las 01.00 horas los viernes y sábados.

Maratón de piano en Begoña

De 10.00 a 20.00 horas, en el paseo de Begoña, habrá un maratón de piano enmarcado en el Festival Internacional de Piano de Gijón.

Fiestas de San Julián en Roces

Las fiestas sacramentales de la parroquia de Roces por San Julián finalizan con una misa por los difuntos a las 18.00 horas.

Fiestas de San Lorenzo en Fano

Última fecha de las fiestas de San Lorenzo en la parroquia de Fano. A las 13.00 horas, misa y vermú. También habrá entrega del bollu, cena y verbena con «La Resistencia».

Exposición sobre Tutankamón en la Colegiata de San Juan Bautista

Hasta el 22 de septiembre se podrá visitar, en la Colegiata de San Juan Bautista, la muestra «Tutankamón: Secretos Revelados». Los horarios son de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición «Eclipse de sol, comprender para disfrutar»

La exposición «Eclipses de sol, comprender para disfrutar», organizada por la Sociedad Astronómica Omega, puede verse en la Fundación Alvargonzález. Se podrá disfrutar de ella de lunes a viernes en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, los sábados de 12.00 a 13.30 horas hasta el 28 de agosto.

Exposción deportiva en El Llano

Hasta el 14 de agosto se podrá visitar en el centro municipal integrado de El Llano la muestra «Mujeres y deporte II: Voces femeninas». Organiza la Fundación Vicente Ferrer.

Avilés y Comarca

Cerveza en Las Meanas

La pista de La Exposición acoge el XXX Festival de la Cerveza de Avilés, con 28 puestos, carpa central, zona infantil y referencias artesanas asturianas, nacionales e internacionales. Abre de 18.00 a 0.30 horas.

Actividad juvenil en el Ferrera

El quiosco del parque Ferrerá acoge una actividad del programa «Verano Joven» denominada «Jams nel Park» que se desarrollará de 12.00 a 14.00 horas. Se trata de un taller musical al aire libre diseñado para crear comunidad a través de la música y del contacto con la naturaleza. Durante los lunes del mes de agosto, los y las jóvenes de 14 a 30 años podrán participar gratuitamente en estas sesiones. No es necesario inscribirse.

Cursos de La Granda

El hotel Palacio de Avilés acoge la conferencia del ingeniero aeronáutico Álvaro Pendás Prieto «Defensa y geopolítica: Perspectivas actuales» a las 12.15 horas.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Cuencas

Fiestas en L’Acebal, Laviana

La localidad lavianesa de L’Acebal celebrahasta hoy sus fiestas. A las 16.00 habrá bingo y a continuación, juegos infantiles. Ya a las 23.00 dará comienzo el baile, con la música del «Trío Fusión» y de Astur DJ.

Fiestas de San Tirso, a caballo entre Langreo y Mieres

San Tirso, localidad situada justo entre Langreo y Mieres, celebra sus fiestas. A las 13 horas habrá sesión vermú y se iniciará el reparto del «bollu». A las 19.00 tendrá lugar el «burrocross», y a las 21.00, el «baile del limón y del sombreru». A contunación, la verbena, con el dúo «K-Libre» y el grupo «Ideas»..

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores. Esta tarde se inaugura a las 18.30 horas.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hsta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Emovere», fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra «Emovere», que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Centro

Concurso de Carrozas de Valdesoto

Valdesoto celebra hoy, lunes, el día grande de sus fiestas, protagonizadas por el LXXIII Concurso Provincial de Carrozas San Félix 2026, declarado de Interés Turístico Regional, que dará comienzo a las 17.00 horas. En esta edición del evento participan una docena de carrozas, cargadas de actualidad, sátira y humor en unas representaciones en las que se trabaja durante meses en la localidad, que el año pasado obtuvo el premio «Pueblo ejemplar de Asturias». El anuncio de la jornada festiva se hará con lanzamiento de cohetes a las 10.00 horas. Tras la cita con las carrozas, la jornada continuará con la tradicional jira campestre, la gran verbena desde las 22.30 horas y fuegos artificiales a medianoche.

Semana del Comercio en la Calle

Villaviciosa inicia hoy la Semana del Comercio en la Calle, organizada por Acosevi, que se desarrollará hasta el domingo 16. La iniciativa reúne a más de una veintena de negocios y contará durante la semana con talleres, conciertos, degustaciones, actividades infantiles, zonas de market y desfiles de moda, además de distintas propuestas de dinamización comercial. Entre las novedades figuran una zona de exposición y venta de vehículos en la plaza del Ayuntamiento, pasacalles y el sorteo de cheques de 100 euros entre clientes. La programación continuará durante los próximos días.

Exposición del artista internacional A. Astime en Candás

La Casa de la Cultura de Candás acoge una exposición del artista internacional A. Astime, que podrá visitarse del 10 al 21 de agosto. La muestra reúne la obra del artista en este espacio cultural de Candás.

Comienza el XV Festival de la Ría Enrique Correa en Villaviciosa

El Teatro Riera de Villaviciosa acoge mañana, lunes 10 de agosto, a las 20.00 horas, el concierto «Trío con piano», con el que comienza el XV Festival de la Ría Enrique Correa. El festival continuará con más actividades durante la semana y hasta el sábado 15 de agosto, entre ellas el XVI Concierto sobre la Hierba, el viernes 14 «Una tarde de cine» y la clausura con «Bachster Keaton».

Muestra de Artes Plásticas en Lugones

El centro polivalente de Lugones acogerá, del 21 de julio al 26 de agosto, en horario de 11.30 a 14.30 horas de lunes a viernes, una Muestra de Artes Plásticas que reunirá medio centenar de obras de tres artistas radicados en el municipio: Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez.

El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge la exposición «La Poesía y la Mar»

La Sala de Exposiciones Evaristo Arce Piniella, en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, acoge del 9 de julio al 15 de agosto la exposición «La Poesía y la Mar», de Guillermo Simón. La muestra reúne 25 óleos inspirados en poemas de autores como Aurelio González Ovies, Berta Piñán, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Jorge Luis Borges o Ceferino Montañés, con el mar como eje del proyecto. Puede visitarse de miércoles a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

XVIII Mercáu Tradicional de Lastres El Paseú de la Iglesia de Lastres (Colunga) acoge hasta el día de hoy el XVIII Mercáu Tradicional, con productos asturianos, artesanía y espectáculos. El mercado estará abierto de 11.00 a 22.00 horas. Dentro de la programación de la jornada, a las 19.30 horas, se celebrará el espectáculo de títeres «Bailadera Títeres»

Exposición de grabados sobre pozos y lavaderos de carbón en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge hasta el 16 de septiembre la exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», del artista mierense ya fallecido Inocencio Urbina. La muestra reúne estampas realizadas a la punta seca en las que Urbina plasmó algunos de los pozos y lavaderos más emblemáticos de las cuencas mineras asturianas. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes, de 9.00 a 14.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

«Cómo entrenar a tu dragón» llega a Vidiago al aire libre

Vidiago (Llanes) acoge hoy, a las 22.00 horas, una nueva sesión de «Hay un cine en mi pueblo» con la proyección al aire libre de la película «Cómo entrenar a tu dragón» (Dean DeBlois, 2025). La actividad es gratuita. Se recomienda llevar una silla o una manta para disfrutar de la sesión de cine de verano.

Exposición sobre la historia de les Piragües en Ribadesella

La Sociedad Etnográfica del Sella organiza en la Casa de Cultura de la capital riosellana una exposición que repasa los casi cien años de historia del Descenso internacional del Sella. La muestra lleva el nombre de «Recuerdos: el Descenso y les Piragües», y reúne cientos de fotos, recortes de prensa, trofeos, carteles, billetes de tren, dorsales e incluso embarcaciones, para repasar la evolución de una competición insignia de la región. Lan exposición estará abierta al público hasta el viernes 14 de agosto, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas los sábados.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La casa de cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Lebredo celebra las fiestas de San Lorenzo

Lebredo, en Coaña, celebra hoy las fiestas de San Lorenzo. A las 13.00 horas habrá misa solemne, acompañada por el acordeonista Lorenzo y la Banda de Gaitas El Trasno, seguida de una sesión vermú con Nuevo Ritmo y la disco móvil Benymar. Por la tarde, a las 18.00 horas, habrá juegos infantiles gratuitos con hinchables, fiesta de la espuma y toro mecánico, y a las 19.30 horas, carrera de cintas a caballo. La jornada concluirá a las 22.30 horas con fiesta y verbena. Habrá carpa y aparcamiento.

Villaoril celebra el día grande de sus fiestas de San Lorenzo

Villaoril (Navia) celebra el día de San Lorenzo, después de la jornada de víspera celebrada este domingo. A las 13.00 horas habrá misa solemne en honor al santo y procesión acompañada por gaitas, seguida de una sesión vermú con el dúo Impacto. A partir de las 21.00 horas continuará la fiesta con el dúo Impacto y habrá una chocolatada de fin de fiesta para todos los asistentes.

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Mercado en Belmonte de Miranda

Los puestos –una veintena– con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza de Pío XII entre las 8.00 y las 14.00 horas.

Semana Cultural en Vegadeo

Vegadeo acoge hoy la primera jornada de la Semana Cultural 2026 organizada por la asociación Amigos de Vegadeo y por el Ayuntamiento. El Auditorio Félix Menéndez (Casa de Cultura) alberga a las 19.30 horas la presentación del libro «El ferrocarril de Villaodrid a Ribadeo», de José Antonio Gómez Martínez, para repasar el legado local en la historia del ferrocarril. Los eventos de la Semana Cultural de Vegadeo se sucederán hasta el próximo jueves, día en el que se entregará el XXVIII Vegadense del año a doña Isabel Oliveros Martínez.

El Folkonexion 2026 continúa esta semana en San Tirso de Abres

El curso internacional de música Folkonexion 2026 continúa en San Tirso de Abres, donde se desarrolla hasta el domingo 16 su undécima edición. El encuentro está dedicado a la música tradicional, folk y contemporánea y reúne a alumnado y un profesorado especializado en distintos instrumentos y disciplinas. Además de la formación musical, el programa incluye actividades paralelas como conciertos, jam sessions, charlas y talleres al aire libre.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

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El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.