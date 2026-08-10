Armando Orbón repasa cinco siglos de música española para guitarra en el Palacio de Revillagigedo

El guitarrista asturiano Armando Orbón regresará este martes, 11 de agosto, a los escenarios asturianos con un concierto en el Palacio de Revillagigedo de Gijón. El músico propone un recorrido a través de cinco siglos de música española y "un viaje sonoro único a través de la rica historia musical de nuestro país". Bajo el título «Cinco siglos de música española para guitarra», el intérprete ofrecerá una selección de obras que permitirá al público acercarse a la evolución de este instrumento y a algunos de los compositores que han marcado su historia.

La actuación supondrá el regreso de Armando Orbón (Gijón, 1954) a Asturias después de su reciente gira por India y Bután, donde volvió a ejercer como embajador de la música española y representó a España en un festival internacional. A lo largo de su trayectoria, el guitarrista ha llevado el repertorio español a más de un centenar de países de los cinco continentes, con una labor de difusión que ha convertido la guitarra en vehículo de transmisión de una parte esencial del patrimonio musical español.

El programa que ha preparado para el Palacio de Revillagigedo propone un itinerario musical, con una selección antológica de autores y de obras, que comenzará en el Renacimiento y llegará hasta finales del siglo XX. En la primera parte Armando Orbón interpretará obras de los vihuelistas del XVI y del Barroco español, seguirá luego con la música romántica, los siglos XIX y XX, con compositores como Granados, Falla y Albéniz, y alguna pieza de música hispanoámerica, entre otros autores del compositor Astor Piazzolla. El guitarrista asturiano también tiene previsto tocar alguna pieza de su tío, el compositor avilesino Julián Orbón.

El concierto se celebrará, además, en la víspera del eclipse solar, circunstancia que lo dotará de un carácter singular a la velada en uno de los espacios históricos más emblemáticos de Gijón.

Las entradas tienen un precio de 20 euros y pueden adquirirse de forma anticipada en la Librería Paradiso, el Café Art Noire y el Bar Piscolabis, todos en Gijón. También estarán disponibles el mismo día del concierto en las taquillas del Palacio de Revillagigedo.

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Armando Orbón actuó el pasado 27 de diciembre en Gijón, también en el palacio de Revillagigedo, y el año pasado estuvo de gira por Asturias. También tocó en el homenaje a Julián Orbón.