Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Armando Orbón repasa cinco siglos de música española para guitarra en el Palacio de Revillagigedo

El músico gijonés regresa este martes, 11 de agosto, a los escenarios asturianos tras su reciente gira por India y Bután

Armando Orbón, en concierto en la colegiata de San Juan Bautista de Gijón.

Armando Orbón, en concierto en la colegiata de San Juan Bautista de Gijón. / Ángel González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

El guitarrista asturiano Armando Orbón regresará este martes, 11 de agosto, a los escenarios asturianos con un concierto en el Palacio de Revillagigedo de Gijón. El músico propone un recorrido a través de cinco siglos de música española y "un viaje sonoro único a través de la rica historia musical de nuestro país". Bajo el título «Cinco siglos de música española para guitarra», el intérprete ofrecerá una selección de obras que permitirá al público acercarse a la evolución de este instrumento y a algunos de los compositores que han marcado su historia.

La actuación supondrá el regreso de Armando Orbón (Gijón, 1954) a Asturias después de su reciente gira por India y Bután, donde volvió a ejercer como embajador de la música española y representó a España en un festival internacional. A lo largo de su trayectoria, el guitarrista ha llevado el repertorio español a más de un centenar de países de los cinco continentes, con una labor de difusión que ha convertido la guitarra en vehículo de transmisión de una parte esencial del patrimonio musical español.

El programa que ha preparado para el Palacio de Revillagigedo propone un itinerario musical, con una selección antológica de autores y de obras, que comenzará en el Renacimiento y llegará hasta finales del siglo XX. En la primera parte Armando Orbón interpretará obras de los vihuelistas del XVI y del Barroco español, seguirá luego con la música romántica, los siglos XIX y XX, con compositores como Granados, Falla y Albéniz, y alguna pieza de música hispanoámerica, entre otros autores del compositor Astor Piazzolla. El guitarrista asturiano también tiene previsto tocar alguna pieza de su tío, el compositor avilesino Julián Orbón.

El concierto se celebrará, además, en la víspera del eclipse solar, circunstancia que lo dotará de un carácter singular a la velada en uno de los espacios históricos más emblemáticos de Gijón.

Las entradas tienen un precio de 20 euros y pueden adquirirse de forma anticipada en la Librería Paradiso, el Café Art Noire y el Bar Piscolabis, todos en Gijón. También estarán disponibles el mismo día del concierto en las taquillas del Palacio de Revillagigedo.

Noticias relacionadas

Armando Orbón actuó el pasado 27 de diciembre en Gijón, también en el palacio de Revillagigedo, y el año pasado estuvo de gira por Asturias. También tocó en el homenaje a Julián Orbón.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
  2. Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
  3. La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
  4. Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
  5. Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
  6. Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”
  7. Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño
  8. Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína

Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo

Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo

¿Vas a ver el eclipse? Éste es el único "momento seguro" para disfrutarlo sin gafas (el resto puedes sufrir quemaduras irreversibles)

¿Vas a ver el eclipse? Éste es el único "momento seguro" para disfrutarlo sin gafas (el resto puedes sufrir quemaduras irreversibles)

Armando Orbón repasa cinco siglos de música española para guitarra en el Palacio de Revillagigedo

El mito de la caverna en trazo astur: un recorrido por el estado actual y los retos de futuro de las cuevas de arte rupestre asturiano

El mito de la caverna en trazo astur: un recorrido por el estado actual y los retos de futuro de las cuevas de arte rupestre asturiano

Asturias vio el mismo eclipse en 1905, pero ahora sabe más: la principal dificultad entonces era la falta de relojes

Asturias vio el mismo eclipse en 1905, pero ahora sabe más: la principal dificultad entonces era la falta de relojes

Calcio: descubre cuánto necesitas, dónde encontrarlo y cómo absorberlo mejor en el podcast de Supermercados masymas

Calcio: descubre cuánto necesitas, dónde encontrarlo y cómo absorberlo mejor en el podcast de Supermercados masymas

Adiós a Enrique López, el hombre de las populares camisas Ike que creyó en los Oscos

Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas

Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas
Tracking Pixel Contents