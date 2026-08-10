Asturgar, la llave que abre la financiación a las pymes asturianas

Cuando una pequeña empresa asturiana necesita financiación, el problema casi nunca es la falta de proyecto. Es la falta de garantías. Así lo confirma el reciente Informe Anual de SGR-Cesgar, que recoge la actividad de las 18 sociedades de garantía recíproca que operan en España: más de la mitad de las pymes españolas, un 51,2%, necesitó financiación en 2025, rompiendo con la tendencia a la baja que se venía observando desde 2021. Y sin embargo, la falta de garantías sigue siendo uno de los principales obstáculos para acceder al crédito. Ese es, precisamente, el espacio en el que trabajamos desde Asturgar.

El sistema de garantías en España formalizó el año pasado avales por valor de 3.084 millones de euros, un 14% más que en 2024, beneficiando a cerca de 187.000 pymes y autónomos y respaldando más de 1,1 millones de puestos de trabajo. Son cifras que muestran un sector en crecimiento, pero lo más relevante no es el volumen, es la función que cumple. Una sociedad de garantía no sustituye al banco, lo complementa. Analizamos la viabilidad de un proyecto, ofrecemos el aval que la empresa no puede aportar por sí sola y, con eso, abrimos la puerta a una financiación que de otro modo no existiría o existiría en peores condiciones.

Cercanía que da respuesta a necesidades reales

En Asturgar trabajamos con empresas y autónomos asturianos con esa misma lógica. Nacimos en Asturias y trabajamos en Asturias, y esa cercanía se traduce en un conocimiento profundo del tejido productivo de la región, sus sectores, sus ciclos y sus necesidades reales, porque estamos aquí. No analizamos un expediente desde fuera; acompañamos un proyecto que conocemos.

El destino de esa financiación es muy variado y ahí está una de las claves del sistema. Según el informe, más de la mitad de los avales formalizados se destina a inversión- naves, maquinaria, digitalización, proyectos de crecimiento-, pero una parte significativa financia también circulante, avales técnicos ante licitaciones públicas o anticipos de facturas y subvenciones. No hablamos de una única fórmula, sino de un abanico de herramientas que se adaptan a cada momento de la empresa. No es lo mismo lo que necesita un negocio que arranca que lo que necesita uno que quiere presentarse a un concurso público o el que ya tiene el trabajo hecho pero aún no cobrado.

Un dato que conviene subrayar es el plazo. El 83% de las operaciones avaladas por el sistema de garantías supera los tres años y casi la mitad se financia a más de ocho. Esto distingue a las sociedades de garantía de otras vías de financiación, porque no trabajamos pensando en el mes que viene, sino en el recorrido de la empresa. Eso da a las pymes un margen de planificación que resulta especialmente valioso cuando el proyecto es de largo alcance, como suele serlo la mayoría de los que impulsan las empresas asturianas.

Las empresas de menos de 50 trabajadores concentran el 83% del riesgo vivo del sistema de garantías a nivel nacional. Es un dato que encaja bien con la realidad de Asturias, donde predominan la pyme y el autónomo por encima de la gran corporación. No hace falta ser una empresa grande para acceder a una financiación sólida y bien estructurada; de hecho, cuanto más pequeña es la estructura, más determinante resulta contar con el respaldo adecuado en el momento adecuado.

Autónomo Ágil o nuestra apuesta por la digitalización responden a esa misma lógica, la de simplificar el acceso al aval para que un autónomo o una pequeña empresa no tengan que enfrentarse a un proceso complejo para conseguir lo que necesitan. Nuestra plataforma digital, Asturgar Online, ya ha tramitado más de 3.000 solicitudes por importe de 286 millones de euros desde su puesta en marcha, una muestra de simplificar el acceso a nuestro aval es ya una realidad consolidada, no una promesa.

Mientras el acceso a la financiación siga siendo un obstáculo real para tantas empresas, ahí seguirá Asturgar. Nacida en Asturias, trabajando para Asturias, proyecto a proyecto, con cada pyme y cada autónomo que necesita financiación para su negocio.