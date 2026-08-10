Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas

Bastantes lectores de estas líneas no han conocido nunca a un médico en paro. Y no es un problema de ignorancia. En Asturias y en España, el colectivo de facultativos disfruta de pleno empleo desde hace aproximadamente tres décadas. Durante los años 80 y hasta mediados de los 90 del siglo pasado, había facultativos en situación de desempleo. No era de extrañar. Baste apuntar que, en sus inicios, en los años 70, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo comenzaban sus estudios 1.000 alumnos cada año. Esa cifra se fue reduciendo de manera paulatina y, durante un largo periodo, la admisión anual se mantuvo en 100 alumnos (la décima parte). El último curso con ese dato fue el 2005-2006. Desde entonces ha tendido a aumentar. Actualmente son 162.

Años de escasez. Como resultado de las restricciones para el ingreso en las facultades, la abundancia dio paso a una situación de escasez en la que aún está instalado todo el país, con consecuencias muy relevantes. Entre ellas, una alocada competencia entre comunidades autónomas para «robarse» médicos. O la escasez de profesionales en los hospitales comarcales o en la red de Atención Primaria. En paralelo, muchos jóvenes con excelentes expedientes en Bachillerato veían frustrado su deseo de ejercer la medicina debido a la exigencia de elevadísimas notas de acceso. También hay quienes aluden a un intenso éxodo de médicos españoles al extranjero, pero ese aspecto está perdiendo fuerza. La experta Beatriz González López-Valcárcel, catedrática emérita de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, habla directamente de «bulo». Esta es también la posición de Ignacio Riesgo, médico y consultor en salud: «No hay una emigración masiva de médicos. Se van unos pocos, fundamentalmente a Alemania y a Francia, pero el saldo neto de entradas-salidas es muy favorable a las entradas, sobre todo de médicos latinoamericanos».

Importante aumento de médicos menores de 35 años. Sea como fuere, el ciclo de escasez de médicos da todos los síntomas de estar a punto de cambiar. Así comienza a percibirse en las bolsas de demandantes de empleo médico del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Así lo vaticina el Colegio de Médicos de Asturias, que ha trasladado a este periódico un dato muy relevante: en el Principado ya hay muchos más médicos colegiados menores de 35 años que en cualquier franja de diez años de una edad superior. Y, tercer dato, el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) pronostica que el año que viene ya se registrará paro en algunas especialidades.

A principios de este siglo, empezaban la carrera de Medicina en Asturias 100 alumnos; este curso la iniciarán 282

Fuerte incremento de plazas universitarias. Mientras tanto, en una región en la que –como se ha indicado– sólo ofertaba cada año un centenar de plazas universitarias para empezar la carrera de Medicina, para este curso se ponen sobre la mesa 282, distribuidas de la siguiente manera: 162 alumnos en la Universidad de Oviedo –cifra que se repite por cuarto año consecutivo–más 120 en la Universidad Alfonso X El Sabio, de titularidad privada, que inicia su andadura en la capital de Principado. O sea, una cadencia de 282 nuevos estudiantes al año que están llamados a ser más, puesto que la Universidad Europea de Madrid proyecta comenzar en Gijón el grado de Medicina en el curso de 2027-2028.

Once o doce años de formación, ¿y después? El itinerario formativo de un médico dura, como mínimo, seis años de carrera, uno de preparación del MIR y cuatro o cinco de especialidad. El periodo es muy largo. Y conviene anotar que las plazas MIR para realizar una especialidad no son ilimitadas. En consecuencia, la gran pregunta que emerge es si en 2037 o 2038 se darán las condiciones para que todos los que ahora empiezan a formarse dispongan de trabajo. O si, incluso antes de ese momento, el mercado de médicos puede colocar el cartel de completo.

Seis facultades más este mes de septiembre. Porque el aumento de plazas universitarias no es exclusivo de Asturias, sino que se reproduce en el conjunto de España. El mes que viene abren sus puertas seis nuevas facultades de Medicina –tres públicas (más una nueva sede en Teruel) y tres privadas–, con cerca de 500 plazas, a las que habrá que sumar los puestos que amplíen en otros lugares.

Se dispara el número de graduados. La Organización Médica Colegial (OMC) aglutina a todos los colegios de médicos del país. En un informe publicado el año pasado, «Estudio sobre demografía médica 2025», subraya que el número de facultades ha pasado en pocos años de 44 a 53 (38 públicas y 15 privadas), «lo que convierte a España en el país con más facultades de Medicina por habitante del mundo». Entre 2001 y 2010, salían de las facultades de Medicina unos 4.000 titulados al año. En 2023, fueron 6.587, «lo que representa un incremento del 60% respecto a principios de los 2000». El total de plazas ofertadas para el curso 2024-25 fue de 8.806 plazas, marcando un récord histórico en la carrera de Medicina en España. En este curso que ahora comienza, el dato será sensiblemente superior. Si en la primera década del presente siglo salían de las facultades españolas unos 4.000 médicos nuevos, en los próximos años empezarán a graduarse más de 8.000 y, un poco más adelante, más de 9.000. ¿Tendrán trabajo, engrosarán las listas del paro o se verán obligados a dedicarse a otra cosa o a emigrar?

Muchos más graduados que jubilados. En el otro extremo de la cadena laboral, la OMC pronostica que, «pasados nueve-once años, el número de jubilaciones serán unas 5.000 al año, frente a las 8.000 o más de estos años, y de nuevo nos podemos encontrar con miles de médicos especialistas parados para trabajar unos meses en verano, por horas, por días, de lunes a viernes, por meses…». Y apostilla con suspicacia la Organización Médica Colegial:«Acaso es eso lo que se pretende con tantas Facultades y tantos nuevos médicos».

El Ministerio de Sanidad marca la inflexión en 2033. En este punto, resulta imprescindible traer a colación otro estudio, en este caso avalado por el Ministerio de Sanidad y titulado «Informe de necesidad de médicos especialistas en España 2023-2035», que se va actualizando de forma periódica. El modelo predictivo que utilizan sus autores «prevé una reducción paulatina» del déficit de facultativos de los últimos tiempos, «especialmente a partir de 2031, debido al mayor incremento relativo de la oferta que de la demanda». Y agrega que, «en 2033 cambiará la tendencia hacia un ligero superávit de médicos especialistas».

La singularidad de medicina de familia. En el caso de los médicos de familia, el déficit será más prolongado, asevera el informe del Ministerio, por lo que «deberían incrementarse las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria» durante unos años. El problema de la medicina de familia es que las plazas MIR no llegan a cubrirse en su totalidad. Tampoco en Asturias. Muchos jóvenes prefieren repetir el examen MIR al año siguiente que especializarse en medicina de familia. Y no es, conviene advertirlo, por una cuestión retributiva: los médicos de familia no están peor pagados que los facultativos de los hospitales.

Asturias empieza a tener demandantes de empleo, y algunas especialidades pueden comenzar a tener paro el año próximo

El panorama de Asturias. En el Principado trabajan unos 4.000 médicos en la sanidad pública (en el Servicio de Salud, Sespa) y unos 460 en la sanidad privada (según datos del Sindicato Médico de Asturias, SIMPA). Entre ellos, hay unos 200 que de manera oficial compaginan medicina pública y privada. El citado estudio de la Organización Médica Colegial aporta sobre Asturias varias consideraciones relevantes:

1) El Principado es la segunda región con más médicos en activo por cada 100.000 habitantes.

2) Asturias es la comunidad autónoma con mayor número de especialistas hospitalarios por cada 1.000 habitantes.

3) Asturias muestra la segunda plantilla médica más envejecida, con 49,3 años. La media de España es de 47,5 años.

4) En consecuencia, en Asturias se prevé la tasa más alta de jubilaciones de médicos hasta 2035: el 31,3% de la plantilla, frente a una media nacional del 24,9%.

5) Según el número de especialistas activos en 2025 y los estimados para 2030, Asturias sería la única comunidad autónoma que no llegaría a la tasa de reposición 1: se quedaría en 0,99.

Estos datos son alentadores para los médicos que salgan de las facultades en los próximos años. Pero habrá que ver si son suficientes para absorber el fuerte aumento de graduados en Medicina que llegarán al mercado.

Variables relevantes. Para escrutar el futuro, también se hace necesario tener en cuenta otros factores: la evolución de la población de cada territorio; la tasa de envejecimiento de esa comunidad; un posible aumento de las plantillas públicas porque los médicos rechacen un modelo de guardias que muchos consideran extenuante... O la creciente feminización de la profesión médica. En el conjunto de España, son mujeres 6 de cada 10 médicos en activo, y Asturias está muy ligeramente por encima. En las facultades son, aproximadamente, el 71 por ciento, lo que implica que el protagonismo femenino aún va a aumentar.

Feminización de la medicina. La OMC hace énfasis en que «la feminización progresiva de la profesión plantea retos y oportunidades en términos de conciliación laboral, liderazgo en puestos directivos, adaptación de políticas de igualdad y planificación de recursos humanos». Un factor llamativo es que, en el global de España, la feminización no se ha visto reflejada en los puestos de responsabilidades directivas, pues continúan siendo predominantemente masculinas las jefaturas de servicio (72%) y de sección (64%).

La demanda de médicos en Asturias. ¿Qué está sucediendo en el Principado? Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, en las bolsas de demandantes de empleo del Sespa empieza a haber presencia de médicos en algunas especialidades. Por el momento, parece tratarse de profesionales que no están propiamente en paro y que no suelen aceptar un simple contrato de sustitución, pero que sí aspiran a mejorar las condiciones que les ofrece el ejercicio privado.

El SIMPA vaticina paro a partir de 2027. Mientras tanto, el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) pronostica que será el año próximo cuando empiece a registrarse paro en algunas disciplinas. Según José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA, actualmente ya hay demandantes de empleo médico en especialidades como Laboratorio, Farmacia, Medicina Nuclear o Radiofísica. Según sus predicciones, en 2027 habrá especialidades que empiecen a tener paro relativo: Medicina Intensiva, Ginecología, Cirugía Pediátrica, Cirugía Maxilofacial... A partir de 2028, se sumarán otras, como Pediatría o Traumatología. En 2030, empezará a verse desempleo en Cirugía General o Medicina Interna. Y en 2032 empezará a haber gente en bolsa de demandantes en Medicina de Familia (siempre que se consiga cubrir las plazas MIR para hacer la especialidad). «El paro médico de verdad empezará en torno a 2038», anticipa el secretario general del SIMPA, quien añade, en la misma línea reticente de la OMC: «Esa es la intención de todos los políticos de cualquier signo: esperar a que vuelvan las épocas de precariedad y se pueda seguir rebajando el precio de la asistencia médica».

El Colegio de Médicos de Asturias se ha ofrecido para planificar. En la misma dirección apunta el Colegio de Médicos de Asturias. Y lo hace con un dato que sus responsables consideran muy significativo, consignado al inicio de estas líneas: en el Principado hay 1.662 médicos colegiados de menores de 35 años. Esta cifra es un 28% superior a la de colegiados en la franja de 35 a 44 años. Y un 60% más que en la franja de 45 a 54 años. Se trata, advierten fuentes colegiales, de datos «brutos», que no determinan, por ejemplo, si están dedicados activamente a la medicina o no; o si ejercen en la red pública o en la privada. En todo caso, resultan muy significativos. El Colegio de Asturias sostiene que la planificación en la formación de médicos «debe realizarse a medio-largo plazo, sustentada en una estrategia de país y un compromiso de todos los actores políticos que asegure la sostenibilidad del sistema y lo blinde de las interpretaciones de cada momento». Fuentes colegiales explican a LA NUEVA ESPAÑA que, en Asturias, «esta planificación debería partir de una mesa de trabajo en la que participen todos los organismos competentes». De hecho, el Colegio «ya trasladó en su día esta propuesta a la Consejería de Salud y también mantuvo contactos con la Universidad de Oviedo» buscando «un análisis conjunto y riguroso» que permitiera «determinar el número de profesionales médicos necesarios en los próximos años para garantizar la sostenibilidad y la calidad del sistema sanitario».

Para este curso 2026-2027, la Universidad de Oviedo ha recibido 3.202 preinscripciones para el grado de Medicina, tras varios años por encima de las 4.000

Fuerte caída de las preinscripciones en la carrera de Medicina en Oviedo. Desde el ámbito académico, también se envía un mensaje de alerta por la «sobreproducción» de graduados en Medicina. En una entrevista publicada en este periódico el pasado 26 de julio, Alfonso López Muñiz, antiguo decano de la Facultad de Medicina y, desde hace cinco años, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, señaló que, a este ritmo de matriculación de alumnos en las facultades de Medicina, «en los próximos años van a sobrar médicos y volverá a haber paro». De hecho, «ya hay paro en algunas especialidades», matizó. Y pronosticó que, en consonancia con el empeoramiento de las condiciones laborales, la nota de corte para acceder a la carrera de Medicina «va a bajar significativamente en los próximos años». Este vaticinio tiene como respaldo los datos de la propia Universidad de Oviedo, que para este curso 2026-2027 ha recibido 3.202 preinscripciones para el grado de Medicina, tras varios años por encima de las 4.000, y con un pico de 4.511 en 2022.

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