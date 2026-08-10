Autónomo Ágil, la financiación en minutos para que tu negocio no tenga que esperar

¿Necesitas renovar una máquina, reformar tu local, comprar equipos para seguir creciendo o simplemente reforzar la tesorería de tu negocio y no puedes esperar semanas para saber si te conceden la financiación? ¿No tienes tiempo para enredarte en trámites administrativos?

Para ayudarte, Asturgar ha creado Autónomo Ágil; una herramienta pensada para que los autónomos y las autónomas puedan saber en cuestión de minutos si su solicitud de financiación tiene opciones de salir adelante y, si es así, completar toda la tramitación de forma online y recibir una respuesta definitiva en menos de 48 horas.

Quienes trabajan por cuenta propia saben que el tiempo es uno de sus recursos más valiosos. Cada hora dedicada a trámites es una hora menos para atender clientes, buscar nuevas oportunidades o sacar adelante el negocio. Por eso, Autónomo Ágil está pensado y diseñado para que acceder a financiación sea un proceso rápido, claro y sin complicaciones.

¿Y qué hay que hacer? Es tan sencillo como accederal simulador, indicar el importe que se necesita y el plazo en el que se quiere devolver, sin necesidad de introducir datos personales. La herramienta es la que calcula la cuota mensual y el coste del préstamo; analiza la operación y comunica al instante si reúne las condiciones para continuar. Si la respuesta es positiva, será necesario aportar la documentación para verificar los datos y formalizar la financiación.

¿Y para qué se puede utilizar? Autónomo Ágil ofrece préstamos de hasta 50.000 euros, con plazos de devolución de entre tres y ocho años, para financiar inversiones o necesidades de circulante. Puede utilizarse para adquirir maquinaria, reformar un establecimiento, incorporar nueva tecnología, desarrollar una página web, renovar la imagen corporativa o reforzar la liquidez del negocio para afrontar compras de temporada o necesidades de tesorería.

Apoyo al emprendimiento femenino

Las condiciones también están pensadas para ofrecer estabilidad. Los préstamos cuentan con un atractivo tipo de interés fijo con bonificación para las autónomas, una medida con la que Asturgar quiere seguir apoyando el emprendimiento femenino en Asturias.

La herramienta está dirigida a autónomos y autónomas con domicilio fiscal en Asturias que desarrollen su actividad desde hace al menos tres años y cuenten con negocios viables y capacidad para devolver la financiación.

Esta línea de financiación cuenta con el respaldo de Aquisgrán, un Fondo de Titulización financiado mediante bonos suscritos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI).