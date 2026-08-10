“Desde un avión, en la torre de la Catedral o en lancha por Tazones”: Así vivirán el eclipse los personajes asturianos más populares

Se acerca el día del eclipse. Este miércoles, 12 de agosto, Asturias entra en el grupo de comunidades españolas privilegiadas donde se podrá contemplar el eclipse solar total. La cita comenzará hacia las 19:30 horas, momento en que la Luna empezará a tapar el disco solar de forma gradual, aunque el momento cumbre de la totalidad tendrá lugar entre las 20:27 y las 20:29 horas, con una duración máxima de apenas dos minutos. LA NUEVA ESPAÑA ha preguntado a lectores, y a conocidos asturianos de diversos ámbitos, dónde y cómo experimentarán esta cita con el cielo. Los más afortunados ya tienen una ubicación idílica. Para quienes aún no tengan plan, estas ideas pueden servir de inspiración.

Ritos, simbolismo y miradores con historia

“Mi intención es verlo en las inmediaciones del cementerio parroquial de Arriondas”. Con este singular recogimiento afrontará la cita Francisco José Rozada, Cronista Oficial de Parres. Para él, la elección trasciende la búsqueda de una panorámica y se convierte en un acto íntimo, explica que “la conexión entre un eclipse y un cementerio es puramente simbólica, cultural o mítica. Está asociada a la oscuridad y a las viejas creencias sobre la muerte, sabiendo de antemano que después regresaremos a la luz". Por lo que prefiere "verlo solo para que esos breves minutos sean de reserva, interioridad y silencio”.

En esa misma búsqueda de lugares cargados de significado, las alturas del patrimonio ovetense servirán de refugio para Benito Gallego, deán de la Catedral, quien subirá a la torre gótica acompañado por el personal del templo. Muy cerca de allí, la pintora Mónica Dixon, cambiará las agujas de la Catedral por la masa vegetal del Parque de Invierno, atraída por el paisaje urbano, quiere "ver el efecto que tiene en el entorno, en los edificios, los árboles, las personas… Quiero ver cómo impacta la luz en ese momento”. Siguiendo esta ruta de enclaves especiales, el catedrático Marcos Méndez, también ha buscado un punto elevado y tranquilo a las afueras de Avilés, en las inmediaciones de la Ermita Nuestra Señora Virgen de La Luz.

A pie de playa, en el mar y con escapada técnica

"Quiero coger la lancha en Tazones", proyecta el chef tres estrellas Michelin Chus Sánchez Manzano (Casa Marcial), que planea cambiar los fogones por el agua para ganar perspectiva costera. "Es un día complicado de mucho trabajo por la mañana, pero a la tarde intentaré llegar y salir a navegar", explica. La costa cantábrica será, de hecho, el gran imán de la jornada. Unos kilómetros más al occidente, exactamente en el Cabo Peñas, el cineasta luarqués J. K. Álvarez, contemplará el espectáculo marino junto a su pareja. "Me interesa porque esto pasará una vez en la vida. Hay quien me propuso grabarlo, pero no, quiero tener la experiencia en directo, sin agobios, no sé, seré un poco egoísta", confiesa.

El litoral oriental y central también estará concurrido. En la playa de Vega, en Ribadesella, coincidirán en intenciones el veterinario Carlos Iglesias y la galerista Guillermina Caicoya, quien paseará "por la arena con amigos viendo caer el sol", aunque guardando un plan alternativo por si las nubes se complican. “En caso de que el tiempo no sea favorable, bajaremos hasta León. Hay que elegir muy bien el sitio porque va a haber mucha gente en los mejores enclaves”, advierte.

Sin salir de la costa, la seleccionadora de fútbol femenino de Panamá, Toña Is, buscará junto a su marido un rincón despejado entre el puerto y la playa de Luanco. También Juan Luis Suárez, exintegrante de El Sueño de Morfeo, se decantará por la arena de Salinas con su mujer y amigos; y la actriz mieresana María Cotiello, ha fijado su punto de encuentro “en Oviñana, un lugar muy especial para todos los amigos”.

Sin embargo, otros prefieren ganar altitud hacia los picos asturianos. “Iré con unos amigos de Blimea a la zona del Dolmen de L'Españal, en la zona de Peña mayor”, relata el dibujante e historietista Alfonso Zapico. A diferencia de otros previsores, confiesa no tener gafas todavía, pero sí la ubicación clara. “Me han dicho que se verá perfecto si no hay nubes, si las hay, lo veremos por YouTube”, indica con humor. En Mieres, Loli Olavarrieta, referente asociativo y presidenta de Mierenses en el Mundo, proyecta subir a Polio, “con familia y amigos, aunque todavía tenemos que sopesarlo porque es probable que vaya bastante gente, y haya que subir pronto para coger sitio. Lo importante es que la gente tome precauciones y sea respetuosa con el entorno”.

Por su parte, la escapada técnica hacia el sur la liderará el escritor Pepe Monteserín, que encabezará una expedición de precisión en lo alto del Trinchero, en Soto y Amio (León). Utilizarán “dos tipos de ópticas, un teleobjetivo de 500 mm ED con seguimiento ecuatorial para las fotos detalladas del eclipse durante toda su fase, y ópticas de 50 mm y 28 mm para las fotos paisajísticas".

Hogar, meriendas y refugio en el entorno rural, sin "barullo"

“Vamos a hacer unas tortillas, cortar un poco de embutido y a disfrutarlo toda la familia desde el jardín de casa”, así resume Santiago Núñez, presidente de ANCADES, una filosofía que comparten muchos, eludir retenciones e improvisar una merienda festiva en el hogar. En esa misma sintonía campestre, el chef Pedro Martino, pondrá rumbo a Púlide (Pillarno) junto a su pareja para organizar su propio pícnic al aire libre, comenta que también llevarán “una tortillina para merendar allí, unas botellinas de sidra o un poco de vino rico de Cangas, y a disfrutar”.

Ese parón en la rutina diaria se vivirá de forma especial en las cuencas mineras. El calculista Alberto Coto, asistirá al fenómeno desde “huerta cerca de casa, que está en un punto más elevado y probablemente lo vea desde allí con mi madre”. En la quesería familiar de Peruyes, Graciela Valle, presidenta de la DOP Gamonéu, lo verá con su familia "desde la terraza", destaca que les hace "ilusión poder vivirlo juntos" y cree "que no podía haber mejor lugar". Una tranquilidad similar buscará el piloto de rallyes José Antonio "Cohete" Suárez, en Pravia, donde seguirá el fenómeno acompañado de su pareja y animales.

En el ámbito urbano y las villas de la región, la opción elegida por muchos. La cantante Marisa Valle Roso, vivirá un día con doble escenario, tras ofrecer un concierto a mediodía en Gijón, la tarde la reservará para Langreo. Sabe que "será en Langreo, por la zona alta de La Felguera, arriba de Castandiello", comenta la cantante, que irá acompañada del gaitero y productor Pablo Carrera, su pareja. El diseñador Marcos Luengo en Cuero (Candamo), y la cantautora Rita Ojanguren en Oviedo, coinciden en quedarse en su entorno más próximo. “Tengo la suerte de vivir alto y no se me ocurre mejor lugar ni mejor compañía para verlo”, destaca la artista ovetense. Pepa Sanz, cronista oficial de Avilés, no quiere ni oír hablar de caravanas, prefiere “verlo desde la ventana de casa" y omitir el "barullo".

Suman argumentos al confort doméstico el exjugador de balonmano Raúl Entrerríos en La Pola de Siero, el editor Daniel Álvarez (Hoja de Lata), que reunirá a ocho amigos en una casa de Cabueñes para “celebrar que seguimos vivos y ver algo tan único sin empujones”; y el periodista Antón Meana en el centro de Gijón con sus dos hijos, que asegura que “una gran movilización con niños puede convertirse más en un problema que en una solución”. Incluso quienes están fuera de Asturias, como el gaitero José Ángel Hevia, en Madrid junto a su pareja e hija, buscarán rincones sin masificar, optarán por "algún sitio donde estemos solinos y tranquilos, huyendo de estos sitios llamados puntos de observación. Con las gafas homologadas y sin pantalla de móvil, que ya hay muy buenos fotógrafos”. Con esa misma prudencia, el músico y director de orquesta, Aarón Zapico, lo contemplará “en familia” en Fresno de la Vega (León). “Estamos en una zona muy prometedora. Los atardeceres ya son espectaculares así que espero disfrutar de ello”, explica emocionado.

Memorias y la huella de los que ya no están

"Le habría fascinado. Si viviera, estaríamos en Luarca, seguro". Con estas emotivas palabras evoca Inmaculada Parrondo a su padre, el oscarizado decorador Gil Parrondo, desde Alicante, donde el eclipse será parcial. Para la familia, la cita trae un trasfondo imborrable: "Nos leía a Tintín y en una de sus aventuras, en El Templo del Sol, aparece un eclipse. Recuerdo que nos decía que esto es algo mágico, que nunca lo veríamos".

Esa mirada filosófica y pausada hacia el firmamento la comparte el artista Herminio Álvarez, desde La Caridad. "Me gustará verlo porque me me hace pensar que, el mundo no es este que vemos, que lo desconocemos totalmente". Con ese mismo espíritu de recogimiento familiar, la periodista Isabel San Sebastián, reunirá a los suyos en su residencia de Cudillero para presenciar juntos el acontecimiento.

Entre la guardia, el trabajo y los fogones

"Probablemente intente ver el eclipse desde Oviedo, por si fuese convocado a alguna reunión del PLATERPA esa tarde". El deber profesional manda, y Ángel Gómez, delegado de la AEMET en Asturias, mantendrá la guardia activa por si la logística regional requiere su presencia. Una situación de compromiso laboral idéntica a la de Alain Fernández, director del Teatro Prendes de Candás, a quien la hora crítica le pilla en plena consulta médica en la capital, auunque dice que intentará asomarse "por una ventana para ver cómo oscurece el día, pero no podré ver el eclipse en sí".

La agenda tampoco da tregua en el ámbito religioso y deportivo. A las 19:30 horas, el párroco de Cornellana, Arturo García, estará celebrando misa, “no puedo prepararme para verlo. Si me da tiempo iré escopetado al Fresno”. Tampoco podrán detenerse la portera castrillonense María Echezarreta, “Cheza”, en pleno calentamiento con el Sevilla F.C. en Huelva, ni el médico luarqués Óscar Luis Celada, recién reincorporado al Atlético de Madrid, quien asume que “probablemente lo vea desde casa, sin más”.

En el sector de la hostelería, la jornada se prevé de pleno rendimiento. Marcos Morán (Casa Gerardo), lo seguirá desde el restaurante con su maitre Antonio Navas, admitiendo entre risas que le motivan "más los fuegos del 14 para juntarme con la familia". Mientras que Emilio Rubio, de La Montera Picona, atenderá el servicio especial de cena intentando solo "mirar un momentín para arriba".

Pero la estampa más curiosa de la jornada la firmará Natasha Lee, entrenadora del Telecable, que vivirá el cruce de la Luna y el Sol desde el aire mientras vuela de regreso de sus vacaciones. "De todas formas, ya tengo las gafas preparadas para poder verlo desde el avión", asegura.

Música en los áticos e improvisación en el acuario

“Somos unos privilegiados porque nos pilla trabajando en una fiesta, vamos a poner la música y a disfrutar”. Quienes han logrado convertir el trabajo en celebración son los DJs Narci y Saúl (Sala Quattro), encargados de poner la banda sonora al eclipse desde un ático en Gijón.

Muy cerca de allí, la terraza del Bioparc Acuario de Gijón se transformará en un punto de observación privilegiado. Su director, Alejandro Beneit, lo contemplará junto a su familia y medio centenar de personas. "Ha sido fácil elegir el sitio, el recinto ofrece una posición estupenda", afirma.

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Por su parte, la cantante Mina Longo, esperará al último momento para decidir su ruta entre Monte Deva, Quintes o la playa de San Lorenzo, con la idea de rematar la tarde cenando en la villa jovellanista. Para ella, "lo importante no es tanto el plan, sino la compañía", resumiendo el sentir general de un día en el que, desde cada rincón, Asturias entera levantará la mirada al mismo tiempo hacia el cielo.