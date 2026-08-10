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Balance del Xiringüelu de Pravia: 36 actas por tenencia o consumo de drogas y dos detenidos por alcoholemia

La Guardia Civil planteó un total de 89 propuestas de sanción, 25 por asuntos de tráfico

Agentes de la Guardia Civil en el Xiringüelu.

Agentes de la Guardia Civil en el Xiringüelu. / Guardia Civil

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

La Guardia Civil dio por finalizado el dispositivo de seguridad del Xiringüelu en Pravia a a primera hora de la mañana de este lunes. Según la Benemérita, "la ausencia de incidencias de relevancia han sido la tónica general tanto en el prado 'Salceu', su entorno como en la propia población".

Con él se cierra un fin de semana de gran esfuerzo para la Guardia Civil, tanto en medios humanos como materiales, pero no será el último de este verano, ya que quedan varios festejos y eventos por desarrollar.

El balance final cuantitativamente hablando, ha sido de 89 propuestas para sanción por infracciones a diversa normativa tanto nacional como autonómica. De ellas, 36 lo han sido por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública y 25 contra la seguridad vial por alcoholemia positiva. El resto se distribuyen en desobediencia y resistencia, faltas de respeto a agente de la autoridad, venta ambulante y diversa normativa autonómica.

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Se ha procedido a la detención de dos personas, ambos por delito contra la seguridad vial por alcoholemia positiva.

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