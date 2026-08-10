Calcio: descubre cuánto necesitas, dónde encontrarlo y cómo absorberlo mejor en el podcast de Supermercados masymas

Un mineral esencial del que cada vez se habla más: es el calcio. Por ello, en esta nueva entrega del podcast de Supermercados masymas "Queremos ayudarte" hablamos con la nutricionista Carlota Villanueva para conocer cómo ayuda a nuestro organismo y las fuentes a las que recurrir para obtenerlo.

Además, descubriremos que, aunque solemos asociarlo únicamente con la salud ósea, el calcio es clave en muchas funciones del organismo como la contracción muscular, la transmisión nerviosa o el correcto funcionamiento del corazón.

También abordamos cuánto calcio necesitamos según la etapa de la vida, desmontando mitos y lanzando un mensaje tranquilizador: en la mayoría de los casos no existe una deficiencia grave si seguimos una alimentación equilibrada.

Hablamos de las principales fuentes de calcio, desde los lácteos hasta alternativas vegetales, y de la importancia de la vitamina D para su correcta absorción.

Y también ahondaremos en las señales que pueden hacernos sospechar de un déficit y errores comunes como abusar de refrescos o sal, que pueden interferir en su aprovechamiento.

Un episodio práctico y claro para entender cómo cubrir nuestras necesidades de calcio sin obsesiones y desde el equilibrio.

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