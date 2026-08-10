No quitar las gafas en ningún momento, la clave para disfrutar del eclipse
El Gobierno concluye que algunos filtros son más oscuros por protección y que existe el riesgo de que los usuarios tiendan a "deslizarlos" y acaben expuestos al sol
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado una serie de consejos en relación con el eclipse solar de mañana. Entre ellos, pide "mantener las gafas puestas hasta que haya finalizado por completo". Esta recomendación del Ministerio llega después de varios análisis que han detectado modelos que utilizan por seguridad filtros más oscuros, lo que refuerza la protección, pero que en la práctica puede provocar que las personas tiendan a "desplazar" la lente en busca de una visión óptima del disco solar (es decir, son plenamente seguros para contemplarlo siempre y cuando no se retiren mientras dure el eclipse). Entre ellos, se encuentra el modelo que comercializaron numerosas instituciones y organizaciones de Asturias con las debidas certificaciones, una de ellas LA NUEVA ESPAÑA.
El Ministerio hizo público su comunicado a instancias de las comunidades de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón, así como de Facua, la Federación de Asociaciones de Consumidores. Los modelos identificados son Lionstar, comercializado por este diario, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia. Las comunidades citadas han optado por retirar algunos de ellos, no es el caso de las autoridades sanitarias del Principado, que mantienen la idoneidad de todos ellos.
Los inspectores interpretan que, al ser el filtro de estas gafas "excesivamente oscuro", una "reacción previsible" de los usuarios sería deslizarlas "hacia la frente, ladearlas o retirarlas un instante para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente". Y es justamente ahí donde, "durante ese intervalo sin protección", existe el riesgo de que "los ojos queden expuestos directamente a la radiación".
Según afirmó el Ministerio de Consumo en un comunicado remitido la semana pasada tras concluir la campaña de inspección de mercado de gafas del eclipse y el análisis de más de 75 modelos, los trabajos confirman que la práctica totalidad de productos comercializados en el país son seguros y no presentan irregularidades. Las autoridades afirman que, salvo contadas excepciones, las gafas vendidas "cumplen con la legislación aplicable en materia de seguridad e información" y, por lo tanto, son seguras y efectivas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
- Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
- La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
- Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
- Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
- Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”
- Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño
- Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína