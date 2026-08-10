No quitar las gafas en ningún momento, la clave para disfrutar del eclipse

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado una serie de consejos en relación con el eclipse solar de mañana. Entre ellos, pide "mantener las gafas puestas hasta que haya finalizado por completo". Esta recomendación del Ministerio llega después de varios análisis que han detectado modelos que utilizan por seguridad filtros más oscuros, lo que refuerza la protección, pero que en la práctica puede provocar que las personas tiendan a "desplazar" la lente en busca de una visión óptima del disco solar (es decir, son plenamente seguros para contemplarlo siempre y cuando no se retiren mientras dure el eclipse). Entre ellos, se encuentra el modelo que comercializaron numerosas instituciones y organizaciones de Asturias con las debidas certificaciones, una de ellas LA NUEVA ESPAÑA.

El Ministerio hizo público su comunicado a instancias de las comunidades de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón, así como de Facua, la Federación de Asociaciones de Consumidores. Los modelos identificados son Lionstar, comercializado por este diario, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia. Las comunidades citadas han optado por retirar algunos de ellos, no es el caso de las autoridades sanitarias del Principado, que mantienen la idoneidad de todos ellos.

Los inspectores interpretan que, al ser el filtro de estas gafas "excesivamente oscuro", una "reacción previsible" de los usuarios sería deslizarlas "hacia la frente, ladearlas o retirarlas un instante para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente". Y es justamente ahí donde, "durante ese intervalo sin protección", existe el riesgo de que "los ojos queden expuestos directamente a la radiación".

Noticias relacionadas

Según afirmó el Ministerio de Consumo en un comunicado remitido la semana pasada tras concluir la campaña de inspección de mercado de gafas del eclipse y el análisis de más de 75 modelos, los trabajos confirman que la práctica totalidad de productos comercializados en el país son seguros y no presentan irregularidades. Las autoridades afirman que, salvo contadas excepciones, las gafas vendidas "cumplen con la legislación aplicable en materia de seguridad e información" y, por lo tanto, son seguras y efectivas.