El Principado extiende la gratuidad de la matrícula a las enseñanzas artísticas superiores: cómo funcionará y a cuántos alumnos beneficiará

El Gobierno de Asturias extenderá a partir del próximo curso la gratuidad de la matrícula a las enseñanzas artísticas superiores, tal como acordaron hacer con todos los cursos de grado de la Universidad de Oviedo. La medida, acordada este lunes en el Consejo de Gobierno, podría beneficiar a más de 500 alumnos, que podrían ahorrarse cerca de 400.000 euros.

La modificación del decreto por el que se establecen los precios públicos de las enseñanzas artísticas de régimen general beneficiará al alumnado del Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner (Oviedo), de la Escuela Superior de Arte (Avilés) y de la Escuela Superior de Arte Dramático (Gijón).

En estos centros se imparten estudios, equivalentes a los grados universitarios, de Música, Interpretación, Composición, Dirección, Pedagogía (musical), Conservación y Restauración, Pintura, Escultura, Documento Gráfico, Diseño de Producto e Interpretación.

“La modificación permite avanzar en la gratuidad de los estudios superiores. A partir de este momento, habrá gratuidad en todas las enseñanzas que conducen a un título de grado”, destacó la consejera de Educación, Eva Ledo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que en esta ocasión se celebró en la Fería de Muestras (Gijón).

De esta forma, desde las escuelas de 0 a 3 hasta la Universidad, pasando por las enseñanzas artísticas superiores, el alumnado de Asturias podrá culminar las diferentes etapas formativas sin abonar matrícula, siempre que cumpla determinados requisitos de rendimiento.

En lo que respecta al alumnado de enseñanzas artísticas, tendrán gratuidad total en la matrícula todos aquellos que se inscriban en primer curso. Por su parte, aquellos estudiantes que se matriculen de 2º a 4º curso tendrán derecho a la gratuidad del mismo número de créditos que hayan aprobado en el año académico que acaban de finalizar.

Tanto el alumnado de nuevo ingreso como el de continuidad deberá cumplir determinadas condiciones para beneficiarse de esta medida, como estar matriculado en un determinado número de créditos o haber superado un porcentaje concreto de ellos, de modo similar a lo que ocurre con los estudios universitarios.

“Se hacen dos distinciones dependiendo de si la matrícula es completa o parcial. En el caso de matrícula completa deberán haber cursado la totalidad de los créditos del curso anterior y haber superado el 90% de los mismos. En ese caso, podrán disfrutar de la exención del pago en el mismo número de créditos CTS que hayan superado”, detalló Ledo.

Cuando la matrícula se produzca de forma parcial, “el número de créditos a los que afecta la exención del pago será el mismo número que hayan aprobado y deberán ser un mínimo de 30”.

“Cumplimos con la progresiva gratuidad para cursar estudios en Asturias en centros públicos, y vemos completada esta fase con los estudios superiores. Estamos ante un hecho histórico”, destacó la consejera de Educación.

El pasado mes de junio, el Consejo de Gobierno ya aprobó extender la gratuidad de la matrícula universitaria a todos los cursos de grado en la Universidad de Oviedo. En este caso, la iniciativa podrá beneficiar a más de 20.000 estudiantes. La gratuidad se aplicará a los créditos de primera matrícula en todos los grados, siempre que el alumnado cumpla los requisitos académicos establecidos. Asimismo, se incluyen los másteres universitarios, supeditados a determinados niveles de renta.