Rescatados por la Guardia Civil dos montañeros franceses en los Picos de Europa al estar agotado uno de ellos

La Guardia Civil de Asturias activó el GREIM de Cangas de Onís y la unidad Aérea de León poco después de la siete de la tarde de este domingo tras saber de la existencia de una pareja de montañeros franceses que se encontraban en dificultades en el Valle de Las Moñetas, en el concejo de Cabrales. Uno de ellos presentaba problemas que le impedían continuar o regresar al punto de inicio.

Tras ser recogidos los especialistas en el helipuerto de Cangas de Onis, trataron de ser trasladados al lugar con el fin de realizar su evacuación, pero las nubes bajas impidieron. El helicóptero dejó a los especialistas del GREIM a una altura de 1.500 metros de altitud, teniendo que realizar un recorrido a pie de 3 kilómetros por la canal de Las Moñetas hasta localizar a los montañeros a las 21.30 horas a 2.100 metros de altitud.

A pesar de encontrarse equipados, los efectivos de la Guardia Civil les proporcionaron comida, bebida, prendas de abrigo y frontales dado que uno de los integrantes se encontraba muy cansado. Aunque en un principio se valoró pasar la noche en el lugar y realizar el rescate a la mañana siguiente por vía aérea si las condiciones lo permitían, tras descansar y reponer fuerzas, se decidió intentar realizar el descenso hasta Vega de Sotres a donde llegaron pasadas las 01.30 horas de este lunes.

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Dado que no necesitan ninguna asistencia médica, fueron recogidos por una patrulla de Seguridad Ciudadana y trasladados hasta las invernales del Texu cerca de Sotres. Se trata de dos montañeros de nacionalidad francesa que se encontraban realizando la ruta circular de Sotres a Collada Bonita pasando por el Urriellu y regresando por Las Moñetas.