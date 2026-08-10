Los trabajadores extranjeros cubren ya dos de cada tres nuevos empleos que genera Asturias

La tercera oleada de inmigración que registra España en este siglo –con inicio en 2021 en el contexto de la recuperación económica posterior a la pandemia– explica el hito demográfico observado en Asturias a partir de 2022, cuando la región comenzó a recuperar población tras décadas de declive. Un balance migratorio persistentemente favorable en estos años ha permitido compensar el saldo vegetativo adverso (más fallecidos que nacidos), constante desde mediados de los 80 del pasado siglo y simultáneo al proceso de reconversión de los sectores productivos tradicionales. La llegada de familias extranjeras, sobre todo de Latinoamérica, ha modificado así el rumbo de Asturias (quién sabe durante cuánto tiempo) y propiciado a la vez mutaciones de alcance en el crecimiento económico y en el mercado de trabajo.

Los números sobre lo ocurrido en 2025 y 2026 con las afiliaciones a la Seguridad Social retratan ese papel crucial de los nuevos asturianos. Los trabajadores inmigrantes representan dos tercios (66,68%) del aumento medio de cotizantes cosechado en el primer semestre de este año respecto al mismo período del anterior: si Asturias ganó en ese tiempo como promedio 8.054 ocupados, 5.370 de ellos tenían nacionalidad extranjera. Y tal relevancia se ha intensificado en los meses más recientes, presumiblemente en una parte por la incidencia del proceso nacional de regularización.

fuerza esencial.

El protagonismo del empleo extranjero es muy intenso en actividades económicas que ya fueron nichos principales para los trabajadores de origen foráneo durante el primer torrente de inmigración de la centuria (2000-2008) y en el segundo (2015-2019), como la hostelería y la construcción, pero los datos más recientes dejan ver que, a la vez que se afianzan como una fuerza laboral vital para esos mismos sectores, esos profesionales tienen un presencia relevante y creciente en casi todas las ramas del aparato productivo.

De las fuentes estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, referidas en este caso al período 2024-2025, se infiere que la aportación de los trabajadores inmigrantes es esencial para cubrir las necesidades de plantilla de los negocios asturianos de la hostelería, el transporte, el comercio o la construcción. La expansión del empleo hostelero, al hilo del despegue turístico, no se puede explicar sin el decisivo papel de los ocupados extranjeros. Tanto que el crecimiento de los cotizantes de nacionalidad no española observado en 2025 (846) superó el avance total del empleo (813), de forma que todo el crecimiento neto del sector en ese año se explica por el colectivo inmigrante, mientras que la afiliación de nacionales tuvo un ligero retroceso.

La situación fue análoga en la construcción: el sector ganó en total 450 empleos, mientras que el número de profesionales foráneos aumentó en 540. Y la expansión de las empresas logísticas (transporte y almacenamiento), entre las más dinámicas por el auge del comercio online, se asienta en buena medida en la aportación laboral de los inmigrantes, con 714 cotizantes extranjeros más en 2025.

Tales resultados indican que la disponibilidad de trabajadores inmigrantes está permitiendo cubrir necesidades de plantilla derivadas del crecimiento económico y también dar el relevo siquiera a una parte de los ocupados nacionales que van jubilándose. Esta última contribución queda aún más explícita en el caso del comercio, donde el aumento de afiliados extranjeros (532 en 2025) más que compensó una pérdida de trabajadores españoles de 380 personas.

Valor añadido

El trabajo de la población inmigrante ha estado asociado en este tiempo de manera primordial a las ocupaciones de los sectores citados –también al de los cuidados personales, con mucha frecuencia dentro de la economía informal y por tanto sin cotización ni reflejo contable en la Seguridad Social–, por lo general clasificados como actividades de productividad baja, por comparación con aquellas que, caso de la industria, suelen generar mayor valor añadido bruto (semejante al PIB) por hora trabajada. Pero la información estadística disponible transmite ahora señales de que la presencia de trabajadores extranjeros gana notoriedad también en ramas de la economía asturiana consideradas de mayor valor.

Ocurre en primer lugar en la industria. Los extranjeros explican el cien por ciento del aumento de plantilla (267) en la manufactura en 2025, un sector que en ese año cosechó un ligero repunte de empleo (hasta los 44.100 trabajadores) en un contexto de dificultad por la contracción del comercio internacional, los costes energéticos y la crisis en producciones básicas como la siderúrgica.

También es reseñable la participación de la fuerza de trabajo inmigrante en el epígrafe de "información y comunicaciones", que comprende entre otras las empresas de nuevas tecnologías. El aumento de la afiliación extranjera en esa rama (229 personas en un año) equivale al 63% del avance total registrado (363). Asimismo, el 20% de la mejora del empleo que la Seguridad Social atribuye a las "actividades profesionales, científicas y técnicas" (consultorías, ingenierías, despachos legales… ) viene de la incorporación de trabajadores de otros países. Esos datos, correspondientes a negocios de los llamados servicios avanzados (de alto valor añadido), abonan la tesis de que Asturias saca partido de la acogida de personas extranjeras con cualificaciones altas en las ramas más provechosas de la economía, aquellas que la región más necesita muscular.

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Nunca hubo tantos trabajadores extranjeros en Asturias, por encima de los 33.000 en junio pasado. Ni fue nunca tan extendida su presencia en las distintas actividades productivas. Frente a la narrativa del "gran reemplazo" (teoría supremacista de la ultraderecha que sostiene que la población blanca y cristiana de Occidente está siendo sustituida por otros pueblos), el mercado de trabajo refleja que la inmigración es y seguirá siendo vital para que territorios envejecidos como Asturias afronten desafíos laborales que tampoco tienen precedentes. Como la jubilación en los próximos doce años de más de 100.000 trabajadores asturianos, uno de cada cuatro. El gran relevo que la región tiene por delante.