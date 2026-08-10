Si vas a coger el coche en Asturias el día del eclipse, atento: éstas son las medidas y recomendaciones de Tráfico para una circulación segura

Asturias vivirá este miércoles 12 de agosto uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de los últimos 100 años. El eclipse total de Sol atraerá visitantes de todos los lugares a la región que, al estar en plena época estival, ya se encuentra de por sí en uno de los momentos de mayor movilidad del año. Por estos motivos, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido considerar el eclipse un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT) y ha diseñado un plan específico para garantizar la seguridad vial que combinará medidas preventivas, vigilancia sobre el terreno e información en tiempo real a los usuarios.

El dispositivo especial contempla la elaboración de fichas de movilidad individualizadas para cada uno de los 78 Puntos de Observación Preferente de Asturias, con el fin de analizar las condiciones de tráfico de cada emplazamiento. Asimismo, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en los principales itinerarios hacia las zonas de observación para canalizar el tráfico y garantizar la seguridad, de igual manera que podrán establecerse medidas puntuales de regulación de la circulación, limitaciones de acceso a determinados emplazamientos, desvíos alternativos y controles de aforo.

Por último, la planificación contempla la monitorización continua de la circulación desde el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste-Cantábrico, que realizará un seguimiento permanente de la evolución del tráfico y de cualquier incidencia que pueda producirse. Los paneles de mensaje variable informarán en todo momento de las incidencias, restricciones y recomendaciones para los conductores.

Los paneles de mensaje variable que se podrán ver el día del eclipse / LNE

Medidas operativas concretas

La DGT ha revisado y reforzado los sistemas inteligentes de transporte de la red viaria asturiana, que están compuestos de 69 cámaras de vigilancia, 62 paneles de mensaje variable y 32 lectores de matrículas. Estas son las medidas específicas:

Entorno de Villaviciosa . En la N-632 se instalarán un Panel de Mensaje Variable móvil y una cámara de vigilancia móvil orientada a regular la incorporación a la A-8 de los vehículos procedentes de la playa de Rodiles.

. En la N-632 se instalarán un Panel de Mensaje Variable móvil y una cámara de vigilancia móvil orientada a regular la incorporación a la A-8 de los vehículos procedentes de la playa de Rodiles. Viaducto de Concha de Artedo , en Cudillero (A-8, PK 431+850). Se instalará una cámara móvil de vigilancia para detectar paradas antirreglamentarias o imprudencias de conductores.

, (A-8, PK 431+850). Se instalará una cámara móvil de vigilancia para detectar paradas antirreglamentarias o imprudencias de conductores. Puerto de Pajares y Estación de Valgrande-Pajares . Ante la apertura extraordinaria por la tarde de la estación para el acceso a Cuitu Nigru, la DGT mantendrá monitorizado el puerto con una cámara de vigilancia.

. Ante la apertura extraordinaria por la tarde de la estación para el acceso a Cuitu Nigru, la DGT mantendrá monitorizado el puerto con una cámara de vigilancia. Aparcamiento de apoyo en la A-66 (A-66, PK 056+000). Se dispondrá del aparcamiento de vialidad invernal como espacio de reserva frente a retenciones o problemas en el Huerna o Pajares.

(A-66, PK 056+000). Se dispondrá del aparcamiento de vialidad invernal como espacio de reserva frente a retenciones o problemas en el Huerna o Pajares. Mirador del Fitu. Se mantendrá un operativo especial de vigilancia reforzada en sus accesos.

Recomendaciones de las autoridades

Asimismo, la DGT aconseja seguir una serie de precauciones:

Evitar desplazamientos innecesarios. Si se dispone de un buen horizonte hacia el oeste, es recomendable evitar desplazamientos largos.

Si se dispone de un buen horizonte hacia el oeste, es recomendable evitar desplazamientos largos. Planificar el viaje con suficiente antelación. Conviene organizar el desplazamiento con tiempo y no dejarlo para última hora. Cuando sea posible, es aconsejable utilizar el transporte público.

Conviene organizar el desplazamiento con tiempo y no dejarlo para última hora. Cuando sea posible, es aconsejable utilizar el transporte público. Elegir un lugar adecuado de observación. Es importante elegir el lugar de observación teniendo en cuenta su capacidad y las condiciones de acceso, evitando desplazamientos hacia espacios que puedan saturarse ante una llegada masiva de vehículos.

Es importante elegir el lugar de observación teniendo en cuenta su capacidad y las condiciones de acceso, evitando desplazamientos hacia espacios que puedan saturarse ante una llegada masiva de vehículos. Prohibición absoluta de detener el vehículo en arcenes o calzada para observar el eclipse. Es necesario abandonar completamente las vías de circulación y estacionar únicamente en puntos habilitados o en aquellos en los que esté permitido hacerlo.

Es necesario abandonar completamente las vías de circulación y estacionar únicamente en puntos habilitados o en aquellos en los que esté permitido hacerlo. Recomendaciones para el transporte de mercancías . Se recomienda que los vehículos de distribución alimentaria, en la medida de lo posible, realicen sus desplazamientos durante la mañana y eviten circular por la tarde en los entornos de los Puntos de Observación. Asimismo, se recomienda que el resto de vehículos pesados con una masa máxima autorizada (MMA) superior a 7.500 kg planifiquen sus desplazamientos evitando las franjas horarias próximas al inicio y a la finalización del eclipse.

. Se recomienda que los vehículos de distribución alimentaria, en la medida de lo posible, realicen sus desplazamientos durante la mañana y eviten circular por la tarde en los entornos de los Puntos de Observación. Asimismo, se recomienda que el planifiquen sus desplazamientos evitando las franjas horarias próximas al inicio y a la finalización del eclipse. Extremar la atención al volante. Si está circulando en el momento del eclipse, se recomienda aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad a las condiciones de circulación; no manipular teléfonos móviles, cámaras fotográficas ni otros dispositivos para tomar imágenes; mantener las luces de cruce encendidas durante la fase de oscurecimiento; no mirar directamente al Sol ni utilizar gafas específicas de observación mientras se conduce y, por último, utilizar el parasol del vehículo, si es necesario, para evitar deslumbramientos .

Si está circulando en el momento del eclipse, se recomienda a las condiciones de circulación; teléfonos móviles, cámaras fotográficas ni otros mantener las durante la fase de oscurecimiento; de observación y, por último, del vehículo, si es necesario, . Especial atención a usuarios vulnerables. En las inmediaciones de los puntos de observación pueden encontrarse peatones en la calzada, por lo que hay que tener precaución.

En las inmediaciones de los puntos de observación pueden encontrarse peatones en la calzada, por lo que hay que tener precaución. Planificar el regreso. Aunque la llegada a los puntos de observación se produzca de forma escalonada y ordenada, el retorno, una vez finalizada la fase de totalidad, será un momento crítico que puede originar retenciones, multiplicando los riesgos especialmente en carreteras secundarias. Siempre que sea posible, es conveniente escalonar la salida y permanecer un tiempo en el lugar de observación antes de iniciar el viaje de vuelta.

En Asturias, toda la información para planificar la observación del eclipse total (puntos de observación, movilidad, transporte público, actividades y recomendaciones) está disponible en el portal oficial de Eclipse Asturias 2026: https://eclipseasturias2026.ficyt.es/. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha previsto refuerzos del transporte público para facilitar los desplazamientos, a consultar aquí: https://www.ctaconecta.com/es/noticias/detalle/Servicios-para-el-eclipse-del-12-de-agosto/. Por otro lado, el estado del tráfico en tiempo real puede consultarse en el visor oficial de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/, mientras que AlertCops ofrece información y servicios de seguridad ciudadana y emergencias: https://alertcops.ses.mir.es/publico/alertcops/. Finalmente, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) dispone de mapas, horarios, trayectorias y herramientas para localizar los mejores puntos de observación: https://eclipses.ign.es.