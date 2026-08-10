Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo
El partido exige a Adrián Barbón que dé explicaciones sobre la medida, que habría sido comunidad a los vecinos de la zona este lunes por la mañana
Se ubicarían en tres viviendas que antes funcionaban como geriátrico
El Principado afirma que están valorando "distintas alternativas para responder a las necesidades que puedan derivarse de futuros traslados" por la masiva llegada de menores a Ceuta
El Gobierno asturiano estaría planteándose ubicar a un grupo de menores extranjeros no acompañados en tres viviendas del barrio de La Florida, que anteriormente funcionaban como residencia geriátrica. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha mantenido este lunes una reunión de los vecinos para trasladarles la información, según han denunciado desde Vox. El partido ha recibido un “alud de llamadas de residentes alarmados”, y han exigido a Adrián Barbón no solo explicaciones, sino que dé marcha atrás en la medida.
“No hay viviendas para las familias asturianas que lo necesitan y, sin embargo, este Gobierno pretende utilizar tres viviendas públicas para ubicar a los menores extranjeros no acompañados. Entendemos perfectamente la preocupación de los vecinos y desde Vox vamos a hacer todo lo posible para frenar estas políticas buenistas que suponen un efecto llamada a la inmigración ilegal”, ha afirmado su presidenta, Carolina López.
Desde la formación advierten de que esta decisión del Ejecutivo regional se produce en un contexto especialmente grave para la seguridad de la región. López ha hecho referencia a los reciente episodios en el centro juvenil de Sograndio, así como la “invasión” registrada en Ceuta.
López ha cargado con dureza contra la escala de prioridades del Ejecutivo regional. "Estas políticas solo provocan barrios degradados, inseguros y conflictivos que nuestras familias no tienen por qué soportar”, ha advertido, antes de criticar que Barbón se limite a “acatar sumisamente las órdenes de Pedro Sánchez para repartir menores extranjeros no acompañados por nuestro territorio tras la presión ejercida en Ceuta, actuando como un ejecutor aventajado que acoge e invierte dinero público sin atender los verdaderos problemas de Asturias”.
“Es una vergüenza que mientras miles de familias asturianas no llegan a fin de mes, sufren el encarecimiento de la vida, listas de espera interminables en la sanidad y el olvido en la dependencia, el Principado no mueva un dedo por ellos, pero sí disponga de recursos inmediatos para la inmigración ilegal”, ha insistido.
Evaluando diferentes alternativas
Desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar no han confirmado ni desmentido su intención de ubicar a menores no acompañados en La Florida, aunque han reconocido que se están valorando "distintas alternativas para responder a las necesidades que puedan derivarse de futuros traslados". "La Consejería está trabajando desde hace tiempo en la planificación de los recursos que puedan resultar necesarios para atender las posibles derivaciones de menores migrantes no acompañados acordadas por el Ministerio", han explicado.
Precisamente, el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha asegurado este lunes que el Principado "cumplirá con la ley" y acogerá a los menores extranjeros que se encuentran actualmente en Ceuta que así le correspondan. "En Ceuta se ha desatado una crisis humanitaria. Hay menores desamparados y corresponde responder. Hay una ley que regular el reparto, y la cumpliremos", ha afirmado a preguntas de los medios de comunicación antes de que se conociese su intención de instalarlos en La Florida.
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