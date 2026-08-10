El vuelo de Bérgamo a Asturias, "come prima", sin más controles de lo habitual para los italianos
Los pasajeros asturianos que regresan de Italia aseguran que no han sido sometidos a medidas extraordinarias, pese a las medidas establecidas por Meloni hasta el 7 de septiembre
"Proprio come prima", que en español viene a ser "igual que antes". Los italianos llegados en el vuelo de Bérgamo a Asturias este lunes poco antes de las once y media de la mañana (dicho sea de paso, con 45 minutos de retraso) aseguraron que no fueron sometidos a controles extraordinarios por parte de las fuerzas policiales. "Sólo tuve que enseñar el carné de identidad, como siempre", aseguró uno de estos italianos, Daniele de Gaspari.
También la milanesa Francesca Colnaghi indicó que "no ha habido ningún control especial al llegar a Asturias, no nos han pedido los papeles". Y si hubo presencia policial, le pasó desapercibida a los viajeros procedentes de Italia.
Carlo Teresa, otro transalpino llegado en el vuelo de Bérgamo, indicó que no fue importunado a la hora de entrar en España. "Sólo mostré el carné de indentidad", dijo. Nada de pasaportes no comprobaciones exhaustivas, al menos en Asturias, porque en Madrid, Barcelona y otros cinco aeropuertos, sin que se realizaron controles, al estilo de los que que aplican las autoridades italianas a los españoles por orden de la primera ministra Giorgia Meloni, que mantendrá esa vigilancia reforzada hasta el 7 de septiembre.
Los españoles, alguno de ellos asturianos, que llegaron en el vuelo de Bérgamo (perfecto para visitar Milán), indicaron no obstante que no habían tenido que cumplimentar mayores comprobaciones. "Sólo nos pasaron por otro lugar, pero no nos reclamaron el pasaporte", aseguró uno de ellos. Otra viajera indicó que, "ni a la ida ni al regreso nos han planteado problemas".
Sin desvelar su identidad, alguno de los pasajeros indicaba la falta de sentido de esta crisis entre Italia y España, dos países hermanados por lazos culturales seculares.
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