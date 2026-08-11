Cómo afectará el eclipse en Asturias a perros, vacas o insectos: veterinarios y biólogos responden... y hay que estar pendientes de las mascotas
Es recomendable tomar ciertas precauciones con los animales de compañía que se encuentren en una zona de exposición
Mosquitos, polillas y otros insectos nocturnos pueden incrementar notablemente su actividad ante la ausencia de luz, mientras que los diurnos se pueden desorientar ligeramente
Miguel Guerrero
El eclipse solar total del miércoles 12 de agosto será un gran acontecimiento para los asturianos y visitantes, pero también para los animales. Asturias se prepara para el gran evento astronómico del año con los 78 puntos de observación del Principado, la distribución de gafas homologadas, y planes e iniciativas de todo tipo para ver el ocultamiento del Sol desde lugares privilegiados. Además de la amplia información y recomendaciones existentes para poder disfrutar del acontecimiento con seguridad, cabe preguntarse cómo vivirán los animales esta jornada. ¿Es necesario tomar alguna medida para proteger, por ejemplo, a nuestras mascotas? Carlos Iglesias, veterinario asturiano que trabaja en Ribadesella y Madrid, y Marcos Méndez, ecólogo avilesino y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, arrojan luz sobre el asunto.
Animales domésticos, mejor cierta precaución
“Al no disponer de un precedente directo, evidencia científica como tal no hay, pero sí podemos predecir cómo afectará a los ritmos de los animales y a nivel fisiológico”, señala Iglesias. El veterinario afirma que, al funcionar los órganos de estos animales de forma muy similar a los de los humanos, las consecuencias a la exposición solar serían las mismas: “Lo que estamos recomendando desde los centros veterinarios es que, si en el momento del eclipse, se va a estar en una zona de máxima exposición, es mejor que los animales queden en casa”. No obstante, Iglesias añade que, en caso de llevar a las mascotas a ver el eclipse, no debería haber mayor problema, ya que ellas, por naturaleza, tienen “la autodefensa de no mirar la luz, nunca miran hacia los puntos de luz o hacia los puntos donde se sientan demasiado expuestos”. Sin embargo y a pesar de esta realidad, el profesional de la salud de los animales aclara que es mejor estar pendiente de la mascota y tomar cierta precaución.
Respecto al ganado y los animales de producción que se encuentran en el campo, como vacas, ovejas o gallinas, Iglesias apunta que las consecuencias serán muy leves. No por diferencias fisiológicas que los hagan más resistentes a la luz solar, sino por la escasa probabilidad de que los animales dirijan sus miradas hacia el Sol: “Lo más seguro es que lo interpreten como nocturnidad. Puede haber cierto cambio en su rutina, que se echen a dormir antes o que estén un poco más nerviosos, pero patologías secundarias o generadas por el eclipse consideramos que no va a pasar”, zanja el veterinario.
Las consecuencias del eclipse en los insectos
Respecto a los insectos nocturnos que pueden resultar molestos, como mosquitos o polillas, el avilesino Marcos Méndez, ecólogo y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, avisa de que es posible que se activen antes: “Lo que esperamos que suceda es que, mientras que insectos diurnos como las abejas disminuyan su actividad durante el eclipse y se puedan desorientar un poco, con los nocturnos suceda todo lo contrario; que incrementen notablemente su actividad en ese corto período de tiempo”. Actualmente, Méndez está trabajando en un proyecto, “Segundo Crepúsculo”, en el que colaboran investigadores de diferentes universidades e instituciones españolas con Tom Sheehan, un investigador doctoral de la Universidad de Georgia en EEUU. Su objetivo es, precisamente, conocer si los breves momentos de oscuridad total del eclipse podrán inducir la actividad de los insectos nocturnos, como grillos, luciérnagas o mosquitos.
Para comprobarlo, Méndez y sus compañeros harán un muestreo en diferentes puntos utilizando trampas de luz para atraer a los insectos, y observarán su comportamiento tanto el día del eclipse como el anterior y el posterior; así podrán comparar los umbrales de respuesta de distintas especies entre los días y lo momentos previo y subsiguiente al eclipse. Aun así, el ecólogo informa de que conocer los resultados levará tiempo: “Hay que identificar todos los insectos y probablemente tardaremos meses”, concluye.
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