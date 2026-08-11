Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 11 de agosto de 2026

Oviedo

Proyección de "Cómo entrenar a tu dragón"

El patio de las antiguas escuelas de San Claudio acoge una nueva sesión de cine a la luz de la luna a las 22.15 horas. La película a proyectar es "Cómo entrenar a tu dragón" en su versión de 2025. El largometraje narra la historia de Hipo, un niño vikingo que vive en la isla Mema, desafía las tradiciones de su pueblo y se vuelve amigo de un dragón.

Visitas teatralizadas al Teatro Campoamor

El Teatro Campoamor ofrece del 10 al 14 de agosto, con pases a las 17.30 y a las 19.30 horas y un aforo de 60 personas por sesión, visitas teatralizadas por sus rincones más entrañables. Diversos personajes guiarán el recorrido, que incluirá tanto la parte noble del teatro como sus entrañas: camerinos, escenario y salas de ensayo. Las entradas, a la venta desde el 27 de julio en entradas.oviedo.es, tienen un precio de 9 euros para menores de 4 a 11 años y 12 euros a partir de 12 años, siendo gratuitas hasta los 3 años.

Literatura en el estanque de Covadonga

El estanque de Covadonga acoge una semana más el programa Martes Letras al aire a las 19.00 horas. Esta semana es el turno de Fernando Fonseca. En caso de lluvia la actividad se pasa a la biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano, más conocida como La Granja.

"Camín de Santiago" en el teatro Filarmónica

El festival de Teatro Amateur Memorial José Antonio Lobato vuelve al Filarmónica a las 19.30 para presentar la obra "Camín de Santiago", de Carmen Campo. Esta obra teatral en asturiano mezcla comedia y crítica social, y se desarrolla en un pequeño pueblo que está a punto de cambiar su vida, con las expectativas que genera la inauguración de un albergue de peregrinos. Entrada en butaca 5 euros.

Concierto de "Friko" en Kuivi almacenes

Kuivi almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge a las 21.00 horas un concierto de "Friko". La banda procedente de Chicago se encuentra en la gira de su segundo álbum explorando el "noise rock", la música clásica de vanguardia y las baladas sinfónicas de los años 70, además de temas como el viaje, la transición, la soledad y la conexión.

Exposición "Poesía de Impacto" en el centro social Buenavista

Hasta el 13 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición "Poesía de Impacto" que pone en comunicación dos artes, el de la fotografía y el de la poesía. Dos fotógrafos amateurs, ofrecen sus imágenes a diez poetas que escogen una fotografía de cada uno y dan como resultado veinte poemas inspirados en ellas. Esta propuesta invita al público a fusionar el medio artístico visual y el medio artístico literario en una experiencia abierta y creativa que acerque a los públicos de ambas artes y a un nuevo público al que atraiga el diálogo que establecen.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición "Madre Asturias", con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición "Vestigios de pintura" en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Conciertos de Semana Grande

La Semana Grande gijonesa tiene hoy varias citas musicales. A las 13.00 horas, en la plaza Mayor, actúa el grupo "Milana bonita" una banda de rock originaria de Gijón, formada en 2020. A las 21.00 horas, también en la plaza Mayor, el turno será para "Sanguijuelas del Guadiana"; y a las 23.00 horas, en Poniente sonará "La Casa Azul", una experiencia visual que va más allá del concepto típico de concierto. Una puesta en escena increíble, repleta de imaginación y fantasía, todo un espectáculo de luz y color.

Feria Internacional de Muestras de Asturias

Nueva jornada de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que alcanza su 69.º edición. Será en el recinto ferial Luis Adaro. El horario será de 11.00 a 22.00 horas. El certamen, con multitud de actos y actividades en los diferentes stands y pabellones, se prolongará hasta el 16 de agosto.

El mercado ArteGijón, en El Náutico

Los puestos del mercado de ArteGijón están instalados en el Náutico hasta el 16 de agosto. El horario es de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

Mercado pop-up en la calle Corrida

La Casa, mercado de moda y diseño ,tiene una nueva cita. En esta ocasión la ubicación será en la sede del Club de Regatas, en la calle Corrida número 6. nos vamos a la calle Corrida, 6 en Gijón. Será los días 11 y 12 de agosto en horario de 11.00 a 14.30 horas y de 16.30 a 21.00 horas, con entrada gratuita.

Paseo Gastro en Begoña y Jardines de la Reina

Veinte establecimientos hosteleros vivirán la Semana Grande de Gijón desde los Paseos Gastro abiertos en Begoña y los Jardines de la Reina. El horario de atención al público es de 12.30 a 00.00 horas de domingo a jueves, y hasta las 01.00 horas los viernes y sábados.

Un paseo con Jovellanos desde la Casa Natal

Se trata de un itinerario organizado por el Museo Casa Natal de Jovellanos, de carácter gratuito y aforo limitado. Será hoy, a las 11:30, con salida desde la Casa Natal. La duración es de 90 minutos. Se trata de un recorrido guiado por distintos espacios emblemáticos de la ciudad en el que se abordarán los planes que el ilustrado elaboró para la villa de Gijón, su posterior desarrollo urbanístico e industrial hasta el siglo XX y la recuperación de un tejido postindustrial que posibilita su disfrute ciudadano y turístico.

Sesiones de piano familiar y de expertos en el Festival Internacional

El Festival Internacional de Piano tiene hoy varias citas en Gijón y en Candás. En el Jardín Botánico, a las 13.00 horas, con la entrada normal del Jardín se ofrece un concierto especialmente pensado para público infantil y familiar. La actividad combinará una selección variada de piezas para piano con la interpretación de "Pedro y el lobo", de Serguéi Prokofiev, en una versión de piano y narrador. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, habrá un mini maratón de piano en el Parque del Paseín de Candas. Y a las 19.00 horas, el Festival de nuevo se traslada al Jardín Botánico, donde la pianista coreana In-Ae Ha, reconocida por su brillante virtuosismo, profunda sensibilidad artística y cautivadora presencia escénica, ofrecerá un recital dentro de la programación de Música en el Botánico. El público podrá disfrutar de un recorrido por las distintas sonoridades del repertorio pianístico a través de obras de Clementi, Schumann y Bartók, en diálogo con uno de los espacios más singulares de la ciudad.

Ensemble 4.70 en el teatro Jovellanos

El grupo Ensemble 4.70, coordinado por David Roldán, ofrece hoy a las 20.30 horas en el teatro Jovellanos su mayor superproducción hasta la fecha. Bajo el título "Música de tu siglo" 16 intérpretes ofrecerán un programa basado en la Fantasía sobre Greensleeves (1934) de Fan Ralph Vaughan-Williams (1872-1958); Noneto H. 374 (1959) de Bohuslav Martinu (1890-1959); Obertura sobre temas judíos op. 34 (1920), de Serguei Prokofiev (1891-1953) y "The gift to be simple" (1944), de Aaron Copland (1900-1990).

Concierto de rock en Begoña

Dentro del programa de Arte en la Calle la banda "The Classic Rock Band" actuará en Begoña a las 20.00 horas. Ofrecerán versiones de clásicos del rock, tanto en Inglés como en Español.

Exposición sobre Tutankamón en la Colegiata de San Juan Bautista

Hasta el 22 de septiembre se podrá visitar, en la Colegiata de San Juan Bautista, la muestra "Tutankamón: Secretos Revelados". Los horarios son de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición "Eclipse de sol, comprender para disfrutar"

La exposición "Eclipses de sol, comprender para disfrutar", organizada por la Sociedad Astronómica Omega, puede verse en la Fundación Alvargonzález. Se podrá disfrutar de ella de lunes a viernes en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, los sábados de 12.00 a 13.30 horas hasta el 28 de agosto.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico

De lunes a domingo el Botánico ofrece visitas guiadas, gratuitas con el precio de la entrada, a las 10.00 y 17.00 horas (visita temática) y a las 12.00 y 19.00 horas (visita general).

Avilés y Comarca

Cerveza en Las Meanas

La pista de La Exposición acoge el XXX Festival de la Cerveza de Avilés, con 28 puestos, carpa central, zona infantil y referencias artesanas asturianas, nacionales e internacionales. Abre de 18.00 a 0.30 horas.

Mercado Ecológico en Luanco

El centro de Luanco acoge el Mercado Ecológico y Artesano de Gozón, con productores y artesanos locales. La cita permite adquirir productos ecológicos, piezas de artesanía y elaboraciones de proximidad. Abre de 9.00 a 15.00 horas.

Cursos de La Granda

El Hotel Palacio de Avilés acoge el curso "El renacimiento de la energía nuclear en la era de la descarbonización", dirigido por Francisco Blanco, doctor ingeniero de Minas. La jornada analiza el papel de esta tecnología baja en carbono y sus retos de seguridad y residuos.

Luanco al Mar

El festival Luanco al Mar ofrece en el Muelle Viejo el espectáculo "Zimmer & Williams: Banda Sonora para un Eclipse", interpretado por la Royal Film Concert Orchestra. Las puertas abren a las 20.30 horas y el concierto comienza a las 21.30 horas.

Visita a la rula

La Autoridad Portuaria de Avilés organiza una visita guiada gratuita a la Rula, para conocer el recorrido del pescado desde su llegada al puerto hasta la subasta. La actividad comienza a las 16.45 horas y requiere reserva previa en la Oficina de Turismo.

Fontcuberta en el Niemeyer

La plaza del Centro Niemeyer exhibe "What Darwin Missed. Lo que Darwin pasó por alto", propuesta de Joan Fontcuberta en torno a corales, evolución y fragilidad de los ecosistemas marinos. La muestra es de acceso libre y abre de 8.00 a 24.00 horas.

Burtynsky al Niemeyer

La Sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge "Agua", del canadiense Edward Burtynsky, una muestra sobre la relación del ser humano con este recurso esencial. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Paseos por la ría

El pantalán Marina de Avilés, al final del paseo Manuel Ponga, acoge salidas en barco por la ría para mayores de cuatro años. El paseo de una hora cuesta 8 euros y tiene salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. Reservas en paseosbarcoaviles.es y en el teléfono 611 57 71 64.

Patios Abiertos

Los colegios públicos El Quirinal y Versalles abren sus instalaciones por las tardes durante julio y agosto para favorecer las prácticas deportivas, el ocio saludable y familiar y la convivencia vecinal. El horario es de 15.30 a 21.30 horas, de lunes a viernes no festivos.

Cuencas

Exposición fotográfica "Historias infinitas" en La Felguera

El centro de creación escénica "Carlos Álvarez-Nóvoa" de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica "Historias infinitas", una muestra coral de varios autores. Esta tarde se inaugura a las 18.30 horas.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra "Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza", con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, "Daichi".

"Emovere", fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra "Emovere", que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Mercado en Riosa

Los puestos –una docena– con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la travesía de Santa Bárbara entre las 8.00 y las 1400 horas aproximadamente.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Sardinada y parrillada en San Esteban, con verbena como postre musical

San Esteban (Muros del Nalón) celebra hoy una jornada festiva con gastronomía y música. A las 18.00 horas, fiesta de la espuma y tobogán acuático y, desde las 19.00, parrillada de costillas y sardinas amenizada por DJ Saimons. La noche continuará a las 23.00 horas con una fiesta en la que ponen la música la orquesta "Tekila" y DJ Saimons.

Continúa la Semana del Comercio en la Calle de Villaviciosa

La Semana del Comercio en la Calle continúa con nuevas actividades en distintos establecimientos de Villaviciosa. A las 18:00 horas, Tamara Díaz ofrecerá un taller de bordado en su establecimiento de la calle Valle Ballina. A las 19:00 horas, El Pasaje, Froky, Inzu y La Cebra Coronada acogerán un concierto de D-Rumba y un picnic en El Cruceiro. Además, La Viajera Sibarita continuará con su propuesta de Street Food, en esta ocasión con Bocados de barrio.

Exposición de A. Stime en Candás

La Casa de la Cultura de Candás acoge una exposición del artista internacional A. Stime, que podrá visitarse hasta el 21 de agosto. La muestra reúne la obra del artista en este espacio cultural de la localidad.

Muestra de Artes Plásticas en Lugones

El Centro Polivalente de Lugones acogerá, del 21 de julio al 26 de agosto, en horario de 11.30 a 14.30 horas de lunes a viernes, una Muestra de Artes Plásticas que reunirá medio centenar de obras de tres artistas radicados en el municipio: Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

El cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre todos los días, de 10.30 a 19.00 horas..

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Guillermo Hernández Barrocal ofrece un recital de piano en Llanes

El Casino de Llanes será hoy escenario,a las 19.30 horas, de un recital del pianista vallisoletano Guillermo Hernández Barrocal, de 18 años, recientemente galardonado con el Segundo Premio del Cleveland International Piano Competition for Young Artists. Formado en la Mannes School of Music de Nueva York y próximo alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ha actuado en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Auditorio Nacional de Madrid y Milán. La entrada puede reservarse a través de Eventbrite.

La Casa de la Cultura de Ribadesella acoge una charla sobre la Luna

La Casa de la Cultura de Ribadesella acoge hoy, a las 19.30 horas, la conferencia "La Luna, de mito a realidad", impartida por el profesor de Geología y director-conservador del Museo de Geología de la Universidad de Oviedo, Luis Miguel Rodríguez Terente. La charla, organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella, repasará lo que sabemos y lo que todavía buscamos sobre nuestro satélite, combinando ciencia, historia e imaginación. La actividad es divulgativa y de entrada libre hasta completar aforo. Al finalizar habrá un turno de preguntas.

Pablo Priesca aborda en Colunga el futuro de la ruralidad asturiana

La Sala Loreto de Colunga alberga hoy la conferencia "El renacer de la ruralidad", a cargo de Pablo Priesca Balbín, experto en Nuevas Tecnologías y Mundo Rural y exdirector del Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC). La charla, organizada por la Asociación de Amigos del Concejo de Colunga, lleva por subtítulo "Crónica de un abandono estratégico, entre la burocracia, el ecologismo urbano, los incendios y la esperanza de futuro" y abordará los retos y oportunidades para el medio rural. La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Colunga.

Exposición sobre el Sella en Ribadesella

La Sociedad Etnográfica del Sella organiza en la Casa de Cultura de la capital riosellana una exposición que repasa los casi cien años de historia del Descenso internacional del Sella. La muestra lleva el nombre de "Recuerdos: el Descenso y les Piragües", y reúne cientos de fotos, recortes de prensa, trofeos, carteles, billetes de tren, dorsales e incluso embarcaciones, para repasar la evolución de una competición insignia de la región. Lan exposición estará abierta al público hasta el viernes 14 de agosto, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas los sábados.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Las Fiestas de San Lorenzo continúan en Almuña

Las Fiestas de San Lorenzo siguen hoy en Almuña (Valdés) con una jornada que arrancará a las 18.00 horas con juegos y actividades infantiles. A las 20.00 horas será el turno del concierto de la Banda de Música La Lira. Posteriormente, a las 21.00 horas, tendrá lugar el reparto del bollo preñao. La noche concluirá con una verbena a partir de las 22.00 horas, amenizada por La Conexión y DJ Tory.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital de El Franco acoge este martes su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal en la plaza del Ayuntamiento, en horario de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Soto de Luiña (Cudillero)

Los puestos –una docena– con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza de la Iglesia entre las 9.00 y las 14.00 horas aproximadamente.

Tapia de Casariego celebra "El día de las dos noches"

El Ayuntamiento de Tapia de Casariego organiza hoy una programación especial con motivo del eclipse. A las 20.30 horas, el auditorio de Tapia acogerá el recital de piano "Armonías del eclipse", a cargo del profesor Juan E. Crespo Martínez, que interpretará obras de Bach, Beethoven, Chopin y Albéniz. La entrada será gratuita hasta completar aforo y se repartirán gafas para observar el eclipse entre los asistentes. La jornada incluye además un concurso de fotografía del eclipse, abierto a imágenes tomadas desde cualquier punto del concejo.

Santalla d’Oscos celebra una nueva edición de "Luna lunera"

Santalla d’Oscos celebra hoy la undécima edición de "Luna olunera", una cita musical que tendrá como escenario la localidad a la luz de la Luna. El "Concierto a la luz de la Luna" comenzará a las 22.30 horas y estará protagonizado por Reinhold Bohrer, a la guitarra; Joaquín Huéscar, al tenor, y Luis Noain, al piano. La entrada será gratuita y no será necesaria inscripción previa. Además, las personas del concejo que necesiten transporte podrán solicitarlo gratuitamente en el Ayuntamiento, en el teléfono 985 62 60 32.

El XXIV Festival Horacio Icasto comienza en Navia

El cine Fantasio de Navia será escenario este hoy de la vigesimocuarta edición del Festival Horacio Icasto. A las 22.00 horas tendrá lugar el concierto de Léo Ullmann & Opus 4. La programación continuará el miércoles 12 de agosto, a las 18.00 horas, con la actuación de Lucille Chung y Alessio Bax.

El Casino de Navia proyecta la muestra fotográfica "Eran outros tempos"

El Casino de Navia acogerá hoy, a las 20.00 horas, la proyección "Eran outros tempos" con entrada libre. La muestra propone un recorrido fotográfico por la Navia de los siglos XIX y XX, recuperando festejos, tradiciones, paisajes y paisanajes de otras épocas. La actividad se completará con una charla abierta para compartir recuerdos, anécdotas y curiosidades.

El Festival ADAR continúa en El Franco con "The Rest is Silence"

El Festival ADAR continúa este martes 11 de agosto con una nueva cita de su ciclo ADAR en Ruta. A las 20.30 horas, el Auditorio As Quintas de A Caridá, en El Franco, acogerá el espectáculo "The Rest is Silence", una propuesta que combina música de cámara y arte visual. The Rest Project, integrado por María Florea, Lara Fernández y Daniel Claret, interpretará quince piezas breves de compositores como Ligeti, Gubaidúlina, Kurtág, Webern, Penderecki, Stravinsky y Cage, alternadas con cánones de Bach. La entrada es gratuita, con reserva previa y hasta completar aforo.

Campamento infantil de verano en Boal

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Boal organiza un campamento infantil de vVerano durante los martes y jueves de agosto de 2026 en la Casa de Encuentros, en horario de 10.30 a 13.00 horas. La actividad, dirigida a público infantil, propone la creación colectiva de un musical desde cero, participando en todo el proceso creativo de forma adaptada; es gratuita y cuenta con plazas limitadas por orden de inscripción. Información e inscripciones en el correo pmdboalgrandas@boal.es o en el teléfono 663 931 656.