Asturias construirá cerca de 40 viviendas públicas en estos nueve concejos rurales y lanzará una nueva línea de ayudas para proyectos de autopromoción

La Consejería de Vivienda, liderada por Ovidio Zapico, pondrá en marcha un Programa de Vivienda Rural, que permitirá no solo la construcción de cerca de 40 nuevos pisos en once municipios, sino lanzar una nueva línea de ayudas a la autopromoción.

“Somos conscientes de que el esfuerzo hay que centrarlo, evidentemente, en torno a los grandes núcleos urbanos, pero también que los pequeños núcleos de población de Asturias tienen también el derecho a poder acceder a estas políticas para facilitar el fijar población en el mundo rural y dotar de posibilidades a quien quiera seguir viviendo en donde nació”, explicó el consejero tras una reunión con el alcalde de Cabrales, José Sánchez, celebrada en la Feria de Muestras.

Estas cuarenta viviendas se ubicarán en Cabrales, Peñamellera Alta, Navia, Allande, Illas, Morcín y Muros de Nalón, además de dos promociones en Salas y otras dos en Piloña. La inversión alcanzará los cinco millones de euros. Solo en Cabrales se construirán seis viviendas públicas en Asiego, para las que se destinarán 650.000 euros.

Según detalló Zapico, “los proyectos, que es una parte también del proceso, ya se están redactando”. “En nuestros presupuestos de este año ya figuraba esa cantidad, y ya se están ejecutando. Por lo tanto, es vivienda pública que se ha iniciado ya. La vivienda no se inicia solamente cuando vemos una grúa o una excavadora trabajar en un terreno, empieza con ese trabajo de detalle, esos estudios”, insistió el consejero.

La segunda fase del plan consiste en una línea de ayudas a la autopromoción para quien quiera construir y rehabilitar vivienda ubicada en zonas rurales. En este caso, y al contrario de las ayudas a la construcción de viviendas protegidas, el dinero saldrá de las arcas del Principado, puesto que las bases estatales permiten vender y alquilar la vivienda después de cinco años.

En este caso, el Principado exigirá mantener, al menos, veinte años esa vivienda como primera residencia. Además, “habrá unos límites establecidos por el nivel de renta”. Las ayudas saldrán el próximo año y queda por definir a qué núcleos beneficiarán.

Reunión con el alcalde de Cabrales

El consejero de Ordenación se reunió con el alcalde de Cabrales, José Sánchez, para tratar, entre otras cuestiones, la implantación como zonas tensionadas de los núcleos de Arenas y Poo. “Era una necesidad del concejo porque a veces perdemos un poco de vista a los concejos pequeños en el mundo turístico, la presión que sufrimos a la hora de encontrar vivienda para gente joven o para gente que quiere simplemente vivir en el concejo”, afirmó el regidor.

En su opinión, esta declaración es “un primer paso” que debe ir acompañado de “decisiones tanto autonómicas como locales”. Antes de la implantación de las zonas tensionadas, un alquiler vacacional en el concejo podía rondar unos 3.000 euros al mes, mientras que un alquiler habitacional se situaba entre 700 y 850.

Sánchez también valoró positivamente la construcción de nuevas viviendas: “Cuando alguien te da una alegría de estas por las mañanas, la verdad que uno se siente satisfecho de su trabajo”.