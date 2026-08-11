Asturias destina 4,4 millones a 39 proyectos de cooperación internacional que beneficiarán a más de 200.000 personas

La Agencia de Cooperación al Desarrollo de Asturias respaldará 39 proyectos que beneficiarán a 202.217 personas de 17 países. Las iniciativas beneficiarán principalmente a mujeres, adolescentes y niñas. En total, el Principado destinará a esta línea de ayudas más de 4,4 millones de euros; casi el cincuenta por ciento de los fondos se distribuirán entre Guatemala, Bolivia, Perú y Benín.

Las actuaciones están enfocadas a mejorar el acceso a servicios educativos y sanitarios de calidad, apoyar la creación de redes de agua potable y saneamiento, reforzar la seguridad alimentaria y crear infraestructuras. De los 36 grandes proyectos que han conseguido ayuda regional, 21 están orientados a apoyar intervenciones en una zona geográfica específica y para una población definida, mientras que otros 15 se enfocan en erradicar las desigualdades estructurales que afrontan los pueblos indígenas.

Además, se respaldarán tres microproyectos o actuaciones de menor alcance. El objetivo final es “atajar las desigualdades que provocan la pobreza desde un enfoque feminista y de derechos humanos”, explican en el Principado.

En esta edición, el presupuesto de la convocatoria aumentó 824.790 respecto al año pasado. Esto permitió elevar el importe máximo en cada línea de ayudas: 5.000 euros más para los proyectos más grandes, hasta un máximo de 125.000 euros, y 10.000 adicionales en los microproyectos, hasta un tope de 40.000.

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Como en años anteriores, Guatemala concentra el mayor número de proyectos. En el país se ejecutarán siete con una suma de 864.443 euros, o lo que es lo mismo, el 19% de los fondos de la convocatoria. Por detrás se sitúan Bolivia, Perú y Benín, con cuatro cada uno.