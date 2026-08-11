Cuenta atrás para el eclipse solar total en Asturias: nada de baños en determinadas playas y llamamiento a la sensatez y prudencia en las carreteras para evitar colapsos

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana ante el eclipse total de Sol de este miércoles, 12 de agosto, y ha pedido a la población que evite concentraciones innecesarias, desplazamientos y lugares que puedan entrañar riesgos, como acantilados o zonas de montaña peligrosas.

El organismo recomienda elegir puntos de observación cercanos al domicilio y, siempre que sea posible, disfrutar del fenómeno en el propio municipio, desplazándose a pie o utilizando el transporte público. El objetivo es reducir el tráfico y facilitar el acceso de los servicios de emergencia.

Especial precaución habrá que mantener también en las playas. En los concejos que han ampliado el servicio de salvamento —Gijón, El Franco, Tapia de Casariego, Villaviciosa, Castrillón y Castropol— se izará aproximadamente desde las 19.30 hasta las 20.40 horas la bandera roja, por lo que estará prohibido el baño. El SEPA explica que la reducción de la visibilidad durante el eclipse impedirá una correcta vigilancia de la lámina de agua.

Los socorristas prestarán especial atención a quienes se encuentren bañándose antes del inicio de ese periodo para procurar que abandonen el agua con antelación.

Las recomendaciones se extienden igualmente a quienes tengan previsto seguir el eclipse desde una embarcación. Emergencias aconseja prever un posible aumento del tráfico marítimo, comprobar previamente el estado del casco, motor, combustible y sistemas electrónicos y disponer de medios adecuados de navegación y posicionamiento. En caso de emergencia marítima, recuerda, debe utilizarse el canal 16 de VHF.

El SEPA insiste además en la necesidad de extremar las precauciones ante las altas temperaturas previstas. Recomienda llevar agua y suministros básicos y prestar especial atención a colectivos vulnerables, especialmente niños y personas mayores.

También advierte de una posible saturación de las comunicaciones móviles y pide mantener libres los accesos para los vehículos de emergencia, estacionar únicamente en zonas habilitadas y no encender fuego ni aparcar sobre vegetación seca.

Para observar directamente el Sol durante las fases parciales del eclipse deben utilizarse únicamente gafas certificadas con la norma ISO 12312-2.

Emergencias pide finalmente respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de las autoridades, recurrir únicamente a canales oficiales para informarse y, ante cualquier incidencia, llamar al 112.