El Gobierno activa el plan de emergencias del Principado para controlar la seguridad en la jornada del eclipse

El Gobierno de Asturias activará este miércoles, a las 8.00 horas, el Plan de Emergencias del Principado (Platerpa) en fase de alerta para controlar la seguridad en la jornada del eclipse solar total. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, dijo este martes que su departamento irá ofreciendo información durante todo el día sobre el dispositivo, la situación del tráfico y la meteorología.

El inicio del eclipse parcial está previsto para las 19.30 horas, el momento de totalidad para las 20.26 y el final, sobre las 21.20 horas. El momento en que la Luna cubrirá completamente el Sol durará aproximadamente entre 1 minuto y 40 segundos y 1 minuto y 50 segundos, en función del punto desde el que se observe.

Calvo ha recomendado que se eviten desplazamientos para contemplar el fenómeno astronómico y ha aconsejado que, si es preciso viajar, se prime el transporte público. “Tenemos 26 rutas específicas para playas, espacios naturales y otros lugares privilegiados de observación a disposición de la ciudadanía, tanto para la ida como para la vuelta”, ha subrayado el titular.

El titular de Movilidad también ha insistido en la obligación de respetar siempre el entorno y el medio natural, especialmente si se va a contemplar el eclipse desde alguno de los espacios protegidos de la comunidad, y en la necesidad de utilizar gafas homologadas.

Refuerzo del transporte público

El Gobierno del Principado ha preparado un dispositivo especial de movilidad para facilitar el acceso a algunos de los puntos de observación recomendados, con un refuerzo general de servicios y frecuencias, vehículos de mayor capacidad y ampliación de horarios.

Así, algunas de las lanzaderas del programa Disfruta del verano, nosotros te llevamos, extenderán mañana el horario y también aumentará el número de recorridos de varias líneas regulares hacia las zonas de mayor afluencia turística, especialmente los lugares de costa.

Además, se ampliarán los servicios metropolitanos hasta las 1.00 horas en el área central (Oviedo-Gijón-Avilés) y en corredores asociados como los que unen Gijón-Candás-Luanco, así como la línea Piedras Blancas-Avilés que da servicio a Salinas. Los horarios y las rutas se pueden consultar en el enlace: https://www.ctaconecta.com/es/noticias

Trayectoria que seguirá el eclipse. / Principado de Asturias

La web https://eclipseasturias2026.ficyt.es/ unifica toda la información relevante sobre el eclipse e incluye el mapa de observación con los 78 puntos sugeridos, uno por cada concejo, así como recomendaciones sanitarias y oferta de lanzaderas.

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"El eclipse total de sol convertirá la tarde de mañana en una fecha histórica para Asturias", cree el Gobierno, ya que la franja de totalidad cubre el cien por cien de la comunidad, desde el occidente hasta el oriente.