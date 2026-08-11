Los médicos asturianos advierten de que la nueva Ley de Personal no puede evitar la huelga del otoño

Los sindicatos del sector sanitario han valorado este martes positivamente el borrador de la Ley de Ordenación del Personal del Sespa, pero han añadido que es “insuficiente”, que en su contenido se advierte “improvisación” y que otorga a la Administración sanitaria un “margen excesivo” de discrecionalidad en la movilidad de los trabajadores.

Desde el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) se subrayó que el proyecto legal “puede evitar una huelga autonómica” de facultativos, “pero no una huelga de ámbito nacional”, ya que la intención del SIMPA es secundar las decisiones que adopte la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en su protesta contra la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad.

El borrador de la denominada “Ley de Ordenación y Gestión Estratégica del Personal Estatutario del Servicio de Salud del Principado de Asturias”, cuyo contenido fue difundido ayer por LA NUEVA ESPAÑA, ha sido recibido con división de opiniones por las organizaciones sindicales.

Medidas frente a la escasez de médicos

Con esta iniciativa legal, la Consejería de Salud trata de aplacar el enfado de los médicos asturianos y su amenaza de huelga indefinida para este próximo otoño. Y lo hace con una nueva norma que amplía los derechos de todo el personal sanitario y mejora sus condiciones laborales.

Entre otros contenidos novedosos, el proyecto establece que, en zonas que sufren “escasez estructural” de profesionales (en la práctica, la escasez suele circunscribirse a los médicos), se podrán convocar plazas fijas de facultativos “mediante el sistema excepcional de concurso de méritos”, esto es, sin mediar examen, “en los supuestos permitidos por la normativa básica estatal”.

De otro lado, la norma señala que, "cuando las necesidades asistenciales así lo aconsejen", los profesionales podrán ser asignados a "dos o más áreas sanitarias". O

tra novedad incluida en el texto es que “cuando existan necesidades asistenciales urgentes o déficit crítico de profesionales que comprometan la continuidad de la asistencia sanitaria”, la gerencia del Sespa “podrá acordar, con carácter temporal y excepcional, la prestación de servicios por profesionales pertenecientes a especialidades afines”.

Sicepa-Usipa: "Inseguridad jurídica"

A juicio de algunos sindicatos, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) se arroga excesivas competencias en la movilización de su personal. “El texto concede un margen excesivamente amplio a la Administración mediante figuras como la movilidad por razón del servicio, la adscripción temporal de funciones, los nombramientos en varias áreas y la distribución irregular de la jornada”, indica Graciela Martínez, representante de Usipa-Sicepa, quien añade que este tipo de disposiciones “generan inseguridad jurídica y desigualdad en la aplicación”.

En consecuencia, la dirigente sindical considera necesario “concretar derechos, limitar la discrecionalidad administrativa y establecer garantías efectivas de participación sindical y protección profesional”.

“Es muy evidente la improvisación que ha habido a la hora de elaborar este borrador”, critica la responsable de Usipa-Sicepa, quien puntualiza que carencias del texto en epígrafes como funciones, derechos y deberes del personal o la adecuada retribución de los trienios en promoción interna “lo aleja de un estatuto jurídico real”.

CC OO: "Insuficiente pero necesario"

Desde Comisiones Obreras, Adrián Redondo estima que el borrador de Ley de Ordenación del Personal “es un texto insuficiente, pero necesario para empezar a trabajar sabiendo que estamos a expensas del nuevo Estatuto Marco y de la Ley de Ordenación de las Profesiones sanitarias”.

El representante de CC OO afirma que el documento elaborado por la Dirección de Profesionales del Sespa “es un planteamiento básico para iniciar las negociaciones”. A juicio de Comisiones, son “elementos fundamentales” epígrafes como funciones de cada categoría, reclasificación, jornadas de facultativos, plantilla orgánica, representación sindical y materia de negociación colectiva, entre otros.

SIMPA: "Hace difícil una huelga autonómica"

Por parte del SIMPA, su secretario general, José Antonio Vidal, argumenta que el texto “es muy genérico y no entra en algunas cuestiones que deja para desarrollo posterior”. Además, “hace muchas referencias” a una normativa estatal que no gusta a los médicos y facultativos (de hecho, llevan desde junio de 2025 promoviendo huelgas intermitentes contra ella).

Según José Antonio Vidal, el borrador “no alude a la posibilidad de que las diferentes categorías puedan establecer sus propios mecanismos de negociación o tengan sus propios apartados dentro de la ley, y esto lo empobrece al ser café para todos”.

El máximo responsable del SIMPA también ve el documento como una propuesta “insuficiente”, pero que sirve de “punto de partida”. Y con relación al motivo de fondo con el que fue promovido por la consejera de Salud, Conchita Saavedra, que es evitar o atenuar la huelga con la que los médicos amenazan para este próximo otoño, Vidal formula varias consideraciones. La primera, que el contenido del borrador y la actitud negociadora de la Consejería de Salud “bloquean de momento, o al menos la hacen muy difícil y lejana” una huelga de ámbito autonómico como la que estudia el Sindicato Médicos del Sespa (SIMES).

La segunda, que la convocatoria de la huelga nacional que se prepara para el mes de octubre “no depende de nosotros”, del SIMPA, y lo que hará este organización sindical es “atenerse a lo que se decida a nivel nacional, ya que pertenecemos a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que está discutiendo internamente lo que vamos a hacer y que en septiembre habrá un pronunciamiento”.

Según el secretario general del SIMPA, evitar la huelga del otoño es “muy sencillo”: “Lo que tienen que hacer es intentar convencer a la ministra de Sanidad de que esto no es posible llevarlo así”.

CSIF: "Muy incompleto, muy abierto y sin concreciones"

Por parte del sindicato CSIF, su máximo dirigente sanitario, Felipe Piedra, indica que la sensación inicial que genera el borrador de la Ley de Ordenación y Gestión Estratégica del Personal Estatutario del Sespa es de “escepticismo”, dado que “existen varios puntos que chocan directamente con la legislación básica estatal y otros que presentan, a priori, un riesgo jurídico considerable”. Piedra concreta que el texto contiene “numerosos artículos que otorgan a la Dirección Gerencia del Sespa una capacidad de movilidad, reorganización, evaluación y modificación de condiciones de trabajo excesivamente abierta”.

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A juicio de CSIF, los “potentes instrumentos de flexibilidad administrativa” que la norma pone a disposición de la Administración, en cuestiones como movilidad forzosa, polivalencia, especialidades afines, áreas compartidas, adscripciones temporales, evaluación con efectos retributivos y funcionales o distribución irregular de jornada, están sujetos a unos límites que “quedan en gran medida aplazados al desarrollo reglamentario”. Por este motivo, el borrador es, en opinión de Felipe Piedra, “muy incompleto, muy abierto, sin concreciones y muy verde en su elaboración, lo cual no podemos asumir inicialmente”.