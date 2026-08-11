Los meteorólogos afinan sus pronósticos para el eclipse y son mejores para Asturias que los conocidos hasta ahora
Los que elijan lugares del interior de la región tendrán un cielo lo más seguro libre de nubes
A medida que se acerca el 12 de agosto los meteorólogos afinan sus pronósticos para la jornada. Es la pregunta del millón en los últimos días: ¿qué tiempo habrá en Asturias el día del eclipse total solar?
Ángel Gómez, el delegado de la Agencia de Meteorología (Aemet) en la región, lo tiene claro: tiempo estable y alguna nube. Pero éstas últimas, para alegría de muchos, lo más seguro que solo se concentren en la costa. No así para la Asturias interior.
«Es probable que haya nubes bajas, estratos, sobre el mar, y que éstas puedan cubrir también el litoral asturiano. Sin embargo, en el interior de Asturias es probable que no haya nubes, salvo algunas posibles de evolución en la Cordillera y Picos de Europa», resume Gómez.
Esto mejora las previsiones realizadas el pasado viernes, que hablaban de cielos cubiertos en general en toda Asturias y el resto del Cantábrico. Pues parece que la evolución ha sido para mejor.
Será además una tarde más bien cálida. Las temperaturas máximas del 12 de agosto serán de entre 24-28 ºC en el litoral y entre 27 y 33 ºC en el interior de Asturias. Aunque en Ibias se esperan 37ºC.
El nivel de peligro de incendios forestales previsto por AEMET es de moderado a extremo dependiendo de la zona de Asturias.
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