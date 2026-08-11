Las plazas fijas de médicos en zonas con gran escasez podrán cubrirse por méritos y sin examen

La Consejería de Salud trata de aplacar el enfado de los médicos asturianos y su amenaza de huelga indefinida para este próximo otoño con una nueva ley que amplía los derechos de todo el personal sanitario y mejora sus condiciones laborales.

El primer borrador de la denominada “Ley de Ordenación y Gestión Estratégica del Personal Estatutario del Servicio de Salud del Principado de Asturias” fue entregado ayer a los representantes sindicales. Había sido prometido a los sindicatos por la titular de Salud, Conchita Saavedra, el pasado 11 de junio, en medio de un clima nacional de malestar, protestas y huelgas debido a la oposición que suscita en todos los gobiernos autonómicos la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad.

Una primera versión del texto ha sido elaborada en un tiempo récord por la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Entre otros contenidos novedosos, el proyecto establece que, en zonas que sufren “escasez estructural” de profesionales (en la práctica, la escasez suele circunscribirse a los médicos), se podrán convocar plazas fijas de facultativos “mediante el sistema excepcional de concurso de méritos”, esto es, sin mediar examen, “en los supuestos permitidos por la normativa básica estatal”.

Las convocatorias “podrán establecer un período mínimo obligatorio de permanencia en el destino adjudicado cuando ello resulte necesario para garantizar la estabilidad de los servicios”, puntualiza el texto. El incumplimiento voluntario del período mínimo de permanencia “determinará la pérdida de los derechos derivados de la convocatoria en los términos establecidos en la misma”, matiza.

Zonas de difícil cobertura

Asimismo, el borrador señala que, para incentivar a los médicos a trabajar en las zonas de difícil cobertura, además de otros estímulos se les darán “días adicionales de descanso o libre disposición” y la posibilidad de “flexibilización y concentración de la jornada laboral”.

Algunas de estas opciones (por ejemplo, concentrar todas las horas de trabajo semanales en tres o cuatro días) ya están en fase de desarrollo o previstas en decretos que se hallan en tramitación. Algunos de estos proyectos normativos están siendo examinados con lupa y con reticencias por la Dirección General de Empleo Público, debido al alto coste que puede implicar. Sin embargo, al ser incluidas en este documento adquirirían rango de ley.

Precisamente con relación a estas reticencias, el borrador proclama una cierta “autodeterminación” del sector sanitario en la negociación de sus propias condiciones. El artículo 106 indica que la Mesa Sectorial de Sanidad “ejercerá sus funciones con autonomía respecto de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos del Principado de Asturias en todas aquellas materias que afecten al régimen jurídico, condiciones de trabajo y organización del personal estatutario”.

Profesionales pertenecientes a varias áreas

De otro lado, la norma señala que, "cuando las necesidades asistenciales así lo aconsejen", los profesionales podrán ser asignados a "dos o más áreas sanitarias". “El tiempo invertido en desplazamientos entre centros tendrá la consideración de tiempo efectivo de trabajo”, apunta el borrador de la norma.

Otra novedad incluida en el texto es que “cuando existan necesidades asistenciales urgentes o déficit crítico de profesionales que comprometan la continuidad de la asistencia sanitaria”, la gerencia del Sespa “podrá acordar, con carácter temporal y excepcional, la prestación de servicios por profesionales pertenecientes a especialidades afines”.

Nuevas realidades

La “Ley de Ordenación y Gestión Estratégica del Personal Estatutario del Servicio de Salud del Principado de Asturias” tiene como objetivo convertirse en un complemento y un desarrollo del “Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud” que trata de reformar el Ministerio de Sanidad.

Noticias relacionadas

Al tratarse de un texto escrito en 2026, regula cuestiones actuales, como las relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y el teletrabajo. A su vez, estipula la creación de la denominada “Oficina Estratégica de Innovación y Atracción del Talento Sanitario”, que vendría a elevar el rango y a afianzar las funciones que actualmente desarrolla la Oficina de Captación de Profesionales del Sespa; e incorpora el Observatorio Asturiano de Recursos Humanos Sanitarios “como instrumento permanente de análisis y prospectiva”.